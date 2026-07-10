Seiko 5 Sports x Popeye: Bản giới hạn 500 chiếc với mặt số cam và bộ máy 4R36 Seiko vừa ra mắt mẫu đồng hồ HDB013 hợp tác cùng tạp chí Popeye với số lượng giới hạn chỉ 500 chiếc. Sản phẩm nổi bật với mặt số cam đặc trưng, phong cách thiết kế thập niên 1980 và bộ máy cơ tự động 4R36 bền bỉ.

Tiếp nối sự thành công của dòng 5 Sports Field, Seiko vừa công bố phiên bản giới hạn mới dựa trên dòng SKX huyền thoại, hợp tác cùng tạp chí thời trang Popeye của Nhật Bản. Mẫu Seiko 5 Sports x Popeye HDB013 được ra đời nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập ấn phẩm này, kết hợp giữa triết lý đồng hồ thể thao bền bỉ và phong cách thời trang "City Boy" đặc trưng.

Phiên bản Seiko 5 Sports x Popeye HDB013 giới hạn 500 chiếc sẽ mở bán tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Thiết kế mang hơi hướng hoài cổ của thập niên 1980

Về cơ bản, Seiko 5 Sports HDB013 là một phiên bản cải tiến từ mẫu SRPL89 thuộc bộ sưu tập SKX 2025. Đồng hồ vẫn giữ nguyên mặt số màu cam rực rỡ, bộ kim tông vàng và dây đeo silicone màu đen. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở vòng bezel. Thay vì sử dụng các chi tiết màu cam như nguyên mẫu, HDB013 sở hữu bezel màu đen với các vạch chia màu bạc, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ và vẻ ngoài sắc nét hơn.

Mặt số của phiên bản giới hạn này cũng được tinh chỉnh tinh tế. Tại vị trí 12 giờ là cọc số đôi dạng sắc nhọn ngược, và dòng chữ "automatic" truyền thống đã được thay thế bằng logo "Popeye" với phông chữ bong bóng đặc trưng của tạp chí. Lớp phủ dạ quang LumiBrite trên kim và cọc số có màu sắc hơi ngả vàng, mô phỏng lại vẻ đẹp của những chiếc đồng hồ thể thao Seiko từ kho lưu trữ những năm 1980.

Phân tích kỹ thuật: Bộ máy Caliber 4R36 và thông số vận hành

Trái tim của HDB013 là bộ máy Caliber 4R36 - dòng máy "ngựa thồ" nổi tiếng của Seiko về độ bền và tính ổn định. Đây là bộ máy cơ tự động hỗ trợ cả tính năng lên cót thủ công và dừng kim giây (hacking seconds) để điều chỉnh thời gian chính xác đến từng giây.

Với kích thước vỏ 38mm, đây là một lựa chọn phù hợp cho xu hướng đồng hồ nhỏ gọn hiện nay. Vỏ máy được làm từ thép không gỉ, kết hợp với mặt kính Hardlex dạng cong giúp tăng khả năng chống va đập. Khả năng kháng nước 100 mét (10 ATM) cho phép người dùng thoải mái sử dụng trong các hoạt động hàng ngày và bơi lội nhẹ nhàng.

Chi tiết độc bản trên phiên bản kỷ niệm

Điểm nhấn dành cho những người sưu tầm nằm ở mặt sau của đồng hồ. Nắp lưng xuyên thấu được in hình minh họa Popeye thiết kế riêng, đi kèm dòng chữ "Limited Edition" và số thứ tự định danh cho từng chiếc trong tổng số 500 sản phẩm. Ngoài ra, đồng hồ còn đi kèm với hộp đựng đặc biệt màu vàng rực rỡ, mang đậm dấu ấn của tạp chí Popeye.

Nắp lưng trong suốt cho phép quan sát bộ máy cơ và các ký hiệu phiên bản giới hạn.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc điểm Thông số chi tiết Bộ máy Seiko Caliber 4R36 cơ tự động (hỗ trợ lên cót tay) Số chân kính 24 chân kính Dự trữ năng lượng Khoảng 41 giờ Kích thước vỏ Đường kính 38mm × Độ dày 12.3mm Chất liệu vỏ Thép không gỉ Mặt kính Hardlex cong Kháng nước 100 mét (10 ATM) Dây đeo Silicone màu đen

Seiko 5 Sports x Popeye HDB013 có mức giá niêm yết là 55.000 Yên (tương đương khoảng 340 USD). Sản phẩm sẽ được bán độc quyền thông qua các hệ thống Seiko Boutique tại Nhật Bản từ tháng 9 năm 2026. Hiện chưa rõ liệu Seiko có kế hoạch phát hành phiên bản này ra thị trường quốc tế hay không.