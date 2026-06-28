Seiko đăng ký nhãn hiệu Queen Seiko: Liệu biểu tượng đồng hồ nữ cao cấp sẽ hồi sinh? Sau thành công của King Seiko, việc Seiko đăng ký nhãn hiệu Queen Seiko tại nhiều thị trường lớn cho thấy kế hoạch hồi sinh dòng đồng hồ nữ huyền thoại từ năm 1962.

Seiko Group Corporation vừa thực hiện một bước đi chiến lược khi nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho cái tên "Queen Seiko" tại Nhật Bản, Mỹ và một số thị trường Nam Mỹ. Động thái này làm dấy lên kỳ vọng về sự trở lại của dòng đồng hồ nữ cao cấp vốn đã vắng bóng trên thị trường từ lâu, tương tự như cách thương hiệu Nhật Bản đã hồi sinh dòng King Seiko vào năm 2022.

Di sản Queen Seiko: Khi kỹ thuật cơ khí không phân biệt giới tính

Dòng Queen Seiko lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1962, chỉ một năm sau khi King Seiko ra đời. Vào thời điểm đó, Queen Seiko được định vị là dòng sản phẩm cao cấp dành cho phụ nữ, đối trọng với sự mạnh mẽ của King Seiko dành cho nam giới.

Dòng thương hiệu phụ Queen Seiko được thành lập lần đầu tiên vào năm 1962.

Khác với phần lớn đồng hồ nữ cùng thời vốn chỉ chú trọng vào yếu tố trang trí và trang sức, Queen Seiko được chế tác với triết lý kỹ thuật nghiêm ngặt. Dù sở hữu kích thước vỏ nhỏ gọn, những chiếc đồng hồ này vẫn đảm bảo độ chính xác đáng tin cậy tương đương với các phiên bản dành cho nam, đi kèm mặt số có độ hiển thị cực cao và núm vặn lớn giúp việc lên dây cót thủ công trở nên dễ dàng hơn.

Những chi tiết kỹ thuật làm nên danh tiếng

Điểm nhấn đặc biệt của dòng Queen Seiko nằm ở sự kết hợp giữa thẩm mỹ tinh tế và trình độ cơ khí bậc thầy. Các mẫu xe nguyên bản thường sử dụng mặt số guilloché với các họa tiết chạm khắc tinh xảo, phản chiếu ánh sáng đa chiều. Bên trong lớp vỏ nhỏ bé là bộ máy cơ học hiệu suất cao, minh chứng cho việc Seiko không hề nhân nhượng về mặt kỹ thuật đối với các dòng sản phẩm dành cho phái đẹp.

Sự phổ biến của Queen Seiko trong thập niên 60 cũng gắn liền với bối cảnh xã hội khi phụ nữ bắt đầu tham gia mạnh mẽ hơn vào lực lượng lao động. Việc sở hữu một cặp đồng hồ "King và Queen" không chỉ là lựa chọn thời trang mà còn trở thành biểu tượng cho vị thế xã hội của các cặp đôi lúc bấy giờ.

Chiến lược hồi sinh và triển vọng thị trường

Việc đăng ký nhãn hiệu đồng thời tại ba thị trường lớn cho thấy Seiko đang có một kế hoạch bài bản. Theo dữ liệu từ cơ quan sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký tại Nhật Bản (số hiệu 2026-57703) và tại Mỹ (số hiệu 99879210) đều bao gồm các danh mục sản phẩm như đồng hồ, dây đeo và vỏ đồng hồ.

Kể từ khi King Seiko được hồi sinh vào năm 2022, dòng sản phẩm này đã liên tục mở rộng với nhiều bộ sưu tập mới, thu hút sự quan tâm lớn từ giới mộ điệu trên toàn thế giới. Việc đưa Queen Seiko trở lại không chỉ giúp hoàn thiện cặp đôi lịch sử mà còn giúp Seiko lấp đầy khoảng trống trong phân khúc đồng hồ cơ học cao cấp dành riêng cho nữ giới.

Mặc dù việc đăng ký nhãn hiệu chưa đảm bảo chắc chắn một sản phẩm thực tế sẽ sớm ra mắt, nhưng đây rõ ràng là bước chuẩn bị cần thiết để bảo vệ tên tuổi thương hiệu trước khi thực hiện các bước đi xa hơn. Nếu được hồi sinh, Queen Seiko hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới cho thị trường đồng hồ nữ, nơi vốn đang dần chuyển dịch từ xu hướng thời trang thuần túy sang sự trân trọng các giá trị kỹ thuật cơ khí.