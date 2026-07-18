Seiko ra mắt đồng hồ chronograph bản giới hạn kỷ niệm 10 năm Love Live! Sunshine!! Seiko vừa công bố mẫu đồng hồ chronograph phiên bản giới hạn kỷ niệm 10 năm thương hiệu Love Live! Sunshine!!. Sản phẩm nổi bật với mặt số xanh Aqours đặc trưng cùng bộ máy quartz Nhật Bản chính xác.

Thương hiệu đồng hồ Nhật Bản Seiko vừa chính thức giới thiệu mẫu chronograph phiên bản giới hạn nhằm kỷ niệm 10 năm ra mắt Love Live! Sunshine!!, một phần của dự án đa phương tiện nổi tiếng xoay quanh nhóm nhạc thần tượng Aqours. Đây là sự kết hợp tinh tế giữa kỹ nghệ chế tác đồng hồ truyền thống và các yếu tố văn hóa đại chúng đặc trưng.

Mẫu đồng hồ mới của Seiko có viên pha lê được đặt tại vị trí 10 giờ để kỷ niệm cột mốc quan trọng.

Ngôn ngữ thiết kế đậm chất Aqours

Điểm nhấn ấn tượng nhất của mẫu đồng hồ này chính là mặt số mang sắc xanh rực rỡ, màu sắc đại diện của nhóm nhạc Aqours. Tại vị trí 10 giờ, một viên pha lê được đính trang trọng để đánh dấu cột mốc một thập kỷ phát triển của thương hiệu kể từ khi nhóm ra mắt vào năm 2016.

Seiko cũng khéo léo lồng ghép các chi tiết gắn liền với series vào thiết kế. Cụm từ "Aqours Sunshine!!" lấy cảm hứng từ các buổi biểu diễn đếm ngược trực tiếp được đưa vào mặt số. Tại vị trí 6 giờ, mặt số phụ hiển thị huy hiệu của Trường Trung học Nữ sinh Uranohoshi – một trong những biểu tượng dễ nhận diện nhất đối với người hâm mộ của loạt phim này.

Thông số kỹ thuật và bộ máy

Bên trong chiếc chronograph này là bộ máy quartz do Nhật Bản sản xuất, đảm bảo độ chính xác cao với sai số chỉ khoảng ±15 giây mỗi tháng. Tuổi thọ pin của đồng hồ ước tính kéo dài khoảng 3 năm, mang lại sự tiện dụng cho người dùng trong các hoạt động hàng ngày.

Về phần ngoại hình, núm vặn của đồng hồ được hoàn thiện bằng tông màu xanh đồng bộ với mặt số. Mặt sau của vỏ máy (caseback) được khắc logo Love Live! Sunshine!! cùng số sê-ri riêng biệt cho từng chiếc, khẳng định tính độc bản của phiên bản giới hạn này.

Thông số Chi tiết Loại máy Quartz Nhật Bản Độ chính xác ±15 giây mỗi tháng Thời lượng pin Khoảng 3 năm Chống nước Có (Tiêu chuẩn Seiko) Giá bán niêm yết 550 USD

Thông tin đặt hàng và giá bán

Mẫu Seiko chronograph kỷ niệm 10 năm Love Live! Sunshine!! có mức giá niêm yết là 550 USD (khoảng 14 triệu đồng). Người dùng có thể đặt hàng trước từ nay đến hết ngày 27/08/2026 thông qua các kênh phân phối quốc tế như Aniplex và The Japanese Factory.

Dự kiến, những chiếc đồng hồ đầu tiên sẽ bắt đầu được giao đến tay khách hàng từ tháng 04/2027. Lưu ý rằng số sê-ri trên mặt lưng sẽ được chỉ định ngẫu nhiên và khách hàng không thể yêu cầu lựa chọn số cụ thể.