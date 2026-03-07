Seiko Star Time: Chiếc đồng hồ titanium độc bản theo dõi 1 triệu giờ của Shohei Ohtani Seiko Star Time là mẫu đồng hồ titanium độc bản với cơ chế 5 đĩa xoay, cho phép theo dõi thời gian tích lũy đến 1 triệu giờ dành riêng cho siêu sao Shohei Ohtani.

Seiko vừa chính thức giới thiệu Star Time, một mẫu đồng hồ titanium độc nhất vô nhị được thiết kế riêng cho đại sứ thương hiệu Shohei Ohtani. Điểm đặc biệt nhất của cỗ máy này nằm ở khả năng theo dõi thời gian tích lũy lên tới 1 triệu giờ, tương đương hơn 114 năm, thông qua một cơ chế hiển thị cực kỳ phức tạp.

Hệ thống 5 đĩa xoay đồng tâm trên Seiko Star Time đảm nhận các dải đo thời gian khác nhau.

Cơ chế 5 đĩa xoay: Khi thời gian trôi qua không thể nhận biết bằng mắt thường

Để đạt được cột mốc 1 triệu giờ, Seiko đã phát triển hệ thống hiển thị gồm 5 đĩa xoay xếp chồng lên nhau. Mỗi đĩa chịu trách nhiệm cho một dải thời gian cụ thể: 24 giờ, 1.000 giờ, 10.000 giờ, 100.000 giờ và cuối cùng là 1.000.000 giờ. Đĩa trong cùng đóng vai trò là kim chỉ giờ hiện tại.

Mỗi đĩa xoay đều được gắn một viên kim cương, tạo nên vẻ sang trọng và điểm nhấn thị giác. Tốc độ chuyển động của các đĩa này chậm đến mức mắt thường không thể nhận thấy, gợi liên tưởng đến sự dịch chuyển của các vì sao trên bầu trời đêm. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng cho cái tên "Star Time". Theo Seiko, đây là chiếc đồng hồ đeo tay duy nhất trên thế giới có khả năng hiển thị thời gian tích lũy theo cách thức độc đáo này.

Thách thức về thiết kế và vật liệu High-Intensity Titanium

Việc tích hợp hệ thống 5 đĩa xoay lồng vào nhau yêu cầu một không gian bộ máy đáng kể. Do đó, Seiko Star Time có độ dày lên tới 17,4 mm, trong khi đường kính mặt số ở mức 41,8 mm. Để tối ưu trọng lượng và đảm bảo độ bền, lớp vỏ được chế tác từ High-Intensity Titanium (Titanium cường độ cao).

Mặt kính sapphire dạng hộp với lớp phủ chống phản quang bên trong giúp bảo vệ các chi tiết phức tạp bên dưới. Đồng hồ có khả năng kháng nước 10 bar, đi kèm dây đeo silicone được cắt tùy chỉnh theo số đo cổ tay của Shohei Ohtani. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Seiko, Shinji Hattori, đã trực tiếp trao tặng món quà này cho Ohtani vào ngày 03/07/2026.

Biểu tượng của sự kiên trì và di sản

Dự án Star Time được khởi xướng từ một câu hỏi của Ohtani về việc anh còn bao nhiêu thời gian trong sự nghiệp bóng chày chuyên nghiệp. Sau 3 năm nghiên cứu và phát triển, Seiko đã hiện thực hóa câu trả lời bằng một tác phẩm nghệ thuật cơ khí. Dù đây là phiên bản độc bản không dành cho mục đích thương mại, Star Time vẫn là minh chứng cho khả năng chế tác bậc thầy và tư duy đổi mới của thương hiệu Nhật Bản.

Thông số kỹ thuật của Seiko Star Time

Đặc tính Thông số chi tiết Vật liệu vỏ High-Intensity Titanium Đường kính 41,8 mm Độ dày 17,4 mm Khả năng đo Tích lũy đến 1.000.000 giờ (hơn 114 năm) Mặt kính Sapphire dạng hộp (chống phản quang) Kháng nước 10 bar (100m) Dây đeo Silicone tùy chỉnh theo số đo cá nhân