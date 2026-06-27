Senegal hủy diệt Iraq 5-0: Kỷ lục lịch sử và sự áp đảo tuyệt đối của đại diện châu Phi Tận dụng lợi thế hơn người từ sớm, Senegal đã tạo nên một cơn mưa bàn thắng vào lưới Iraq, trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận đấu tại World Cup.

Trận đấu giữa Senegal và Iraq tại vòng bảng World Cup 2026 diễn ra tại Toronto không chỉ là một chiến thắng đơn thuần, mà còn là bản tuyên ngôn về sức mạnh của bóng đá châu Phi. Với tỉ số chung cuộc 5-0, Senegal đã thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: trở thành đội bóng đầu tiên từ lục địa đen ghi được 5 bàn thắng trong một trận đấu tại đấu trường World Cup.

Cú sốc sớm và bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ

Mọi toan tính chiến thuật của Iraq đã đổ vỡ chỉ sau chưa đầy 4 phút bóng lăn. Habib Diarra đã tận dụng tình huống phạt góc để ghi bàn thắng sớm nhất lịch sử Senegal tại các kỳ World Cup ở mốc 3 phút 22 giây. Bàn thắng này buộc Iraq phải từ bỏ lối chơi phòng ngự lùi sâu sở trường để dâng cao đội hình, mở ra những khoảng trống chết người phía sau.

Senegal không gặp nhiều khó khăn để đè bẹp Iraq. Ảnh: Getty Images

Bi kịch thực sự ập đến với đại diện Tây Á ở phút thứ 13. Trong nỗ lực ngăn cản Sadio Mane, hậu vệ Rebin Sulaka đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Việc phải chơi thiếu người trong hơn 75 phút trước một đối thủ vượt trội về thể chất và tốc độ như Senegal đã biến trận đấu thành một cuộc dạo chơi của các cầu thủ áo trắng.

Sự áp đảo tuyệt đối qua những con số thống kê

Phân tích sâu vào các số liệu thống kê, sự chênh lệch giữa hai đội được thể hiện rõ nét qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG). Senegal tạo ra lượng cơ hội có chất lượng tương đương 3.03 bàn thắng, trong khi Iraq chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn 0.18. Đội bóng châu Phi tung ra tổng cộng 22 cú dứt điểm, gấp gần 4 lần so với đối thủ.

Khu trung tuyến hoàn toàn thuộc về quyền kiểm soát của Lamine Camara và Idrissa Gueye. Sự cơ động của bộ đôi này đã bóp nghẹt mọi ý đồ phản công của Iraq, khiến các cầu thủ châu Á không thể có nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên. Hệ thống phòng ngự của Iraq dưới sức ép liên hồi đã dần bộc lộ những vết rạn nứt không thể hàn gắn.

Dấu ấn từ băng ghế dự bị và chiều sâu đội hình

Nếu hiệp một là sự kiểm soát về nhịp độ, thì hiệp hai là màn trình diễn của những "siêu dự bị". Ban huấn luyện Senegal đã cho thấy sự nhạy bén khi tung vào sân những quân bài chiến lược đúng thời điểm để duy trì cường độ tấn công cao khi đối phương đã bắt đầu xuống sức.

Senegal hoàn toàn áp đảo Iraq trong 90 phút. Ảnh: Getty Images

Pape Gueye là gương mặt rực sáng nhất trong hiệp hai. Chỉ mất 89 giây sau khi vào sân, anh đã ghi dấu ấn bằng một siêu phẩm dứt điểm từ xa. Pape Gueye kết thúc trận đấu với một cú đúp bàn thắng và một đường kiến tạo, trở thành cầu thủ dự bị hiệu quả nhất lượt đấu. Bên cạnh đó, Iliman Ndiaye cũng đóng góp một bàn thắng và một đường dọn cỗ, khẳng định chiều sâu đội hình đáng nể của Senegal tại giải đấu năm nay.

Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự Iraq trong 15 phút cuối trận là hệ quả tất yếu khi thể lực cạn kiệt. Dù thủ môn Hassan đã có tới 5 pha cứu thua xuất sắc, anh vẫn không thể ngăn cản được những cú nã đại bác có chỉ số xGOT (bàn thắng kỳ vọng sau cú sút) cực cao từ các chân sút Senegal. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp Senegal khẳng định vị thế ứng cử viên nặng ký cho tấm vé đi tiếp tại bảng đấu.