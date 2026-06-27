Senegal thiết lập kỷ lục lịch sử bóng đá châu Phi sau màn hủy diệt Iraq 5-0 Sư tử Teranga tạo nên cột mốc vô tiền khoáng hậu tại World Cup 2026 khi nã 5 bàn vào lưới Iraq, qua đó thắp sáng hy vọng lọt vào vòng knock-out đầy kịch tính.

Trên thảm cỏ Toronto, đội tuyển Senegal không chỉ tìm lại bản ngã sau cú sảy chân trước Na Uy mà còn chính thức khắc tên mình vào sử sách World Cup. Chiến thắng áp đảo 5-0 trước Iraq không đơn thuần là một trận thắng ba điểm; đó là lời khẳng định về vị thế của nhà vô địch châu Phi tại đấu trường lớn nhất hành tinh.

Senegal thắng dễ Iraq với tỷ số đậm đà 5-0. Ảnh: Getty Images

Bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ sớm

Áp lực buộc phải thắng đậm để cải thiện hiệu số bàn thắng bại đã thúc đẩy Senegal tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thành quả đến sớm ở phút thứ 4 khi Habib Diarra cụ thể hóa ưu thế bằng pha dứt điểm quyết đoán sau tình huống dàn xếp phạt góc bài bản. Tuy nhiên, cục diện trận đấu thực sự xoay chuyển hoàn toàn ở phút 13.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Rebin Sulaka bên phía Iraq. Việc mất người quá sớm khiến đại diện Tây Á rơi vào thế vỡ trận về mặt chiến thuật. Iraq buộc phải lùi sâu, thiết lập một khối phòng ngự dày đặc để chống đỡ những đợt pressing nghẹt thở từ phía đối thủ.

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một, đoàn quân của huấn luyện viên Aliou Cisse vẫn cho thấy sự nôn nóng nhất định. Những ngôi sao như Sadio Mane hay Ismaila Sarr liên tục bắn phá nhưng sự thiếu sắc lẹm trong các pha xử lý cuối cùng khiến cách biệt tối thiểu được duy trì cho đến giờ nghỉ.

Sự thay đổi chiến thuật và cơn mưa bàn thắng

Bước sang hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự của Aliou Cisse đã mang lại hiệu quả tức thì. Phút 56, Ismaila Sarr tận dụng triệt để sai lầm của Zidane Iqbal để nhân đôi cách biệt, tháo gỡ hoàn toàn nút thắt tâm lý cho các cầu thủ Senegal.

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Pape Gueye từ băng ghế dự bị. Chỉ mất đúng 89 giây sau khi có mặt trên sân, tiền vệ này đã thực hiện một cú "nã đại bác" tầm xa không thể cản phá, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Iraq. Không dừng lại ở đó, phút 71, Gueye hoàn tất cú đúp cá nhân sau đường kiến tạo tinh tế của Iliman Ndiaye.

Iraq hoàn toàn buông xuôi khi đối mặt với sức mạnh thể chất và tốc độ vượt trội của đối thủ. Phút 82, Iliman Ndiaye khép lại bữa tiệc bóng đá bằng một pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm trước khi dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 5-0.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá châu Phi

Pha lập công của Ndiaye không chỉ ấn định chiến thắng mà còn đưa Senegal trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên trong lịch sử ghi được 5 bàn thắng trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup. Đây là một thống kê gây chấn động, minh chứng cho sự thăng tiến mạnh mẽ của bóng đá lục địa đen.

Senegal tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Thắng lợi này giúp Senegal tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trong nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Cánh cửa vào vòng knock-out đang rộng mở hơn bao giờ hết đối với thầy trò Aliou Cisse, dù họ vẫn phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu còn lại. Ngược lại, Iraq chính thức nói lời chia tay giải đấu sau ba trận toàn thua, một kết quả phản ánh đúng khoảng cách về trình độ giữa hai đội bóng.

Thống kê trận đấu: