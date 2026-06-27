Senegal vùi dập Iraq 5-0: Đại diện châu Á rời World Cup 2026 trong cay đắng Thất bại 0-5 trước Senegal chính thức chấm dứt hành trình của Iraq tại World Cup 2026, đồng thời đánh dấu chuỗi 6 trận toàn thua của đội bóng Tây Á trong lịch sử giải đấu.

Hành trình trở lại sân chơi lớn nhất thế giới của Iraq đã khép lại bằng một kịch bản không thể tồi tệ hơn. Thất bại 0-5 trước Senegal tại bảng I vào rạng sáng 27/6 (giờ Hà Nội) đã phơi bày khoảng cách mênh mông về trình độ giữa đại diện Tây Á và những cường quốc bóng đá châu Phi.

Cơn ác mộng bắt đầu từ phút thứ 4

Bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, Iraq nỗ lực đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, sự hưng phấn của thầy trò HLV Graham Arnold nhanh chóng bị dập tắt bởi một tình huống dàn xếp cố định đẳng cấp của Senegal. Phút thứ 4, từ quả phạt góc của Lamine Camara, Abdoulaye Seck bật cao đánh đầu chiến thuật để Habib Diarra băng vào chạm bóng tinh tế, khiến toàn bộ hàng thủ Iraq đứng chôn chân.

Bàn thua sớm buộc Iraq phải dâng cao, nhưng điều này lại vô tình lộ ra những khoảng trống chết người phía sau hàng phòng ngự. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Rebin Sulaka nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Sadio Mane trong một tình huống phản công nhanh. Mất người từ sớm, hệ thống chiến thuật của HLV Graham Arnold hoàn toàn đổ vỡ trước sức ép khủng khiếp từ đối thủ.

Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt các cầu thủ Iraq khi sớm rơi vào thế mất người.

Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự

Sau giờ nghỉ, Senegal với lợi thế hơn người đã biến hiệp hai thành một buổi tập bắn. Ismaila Sarr nhân đôi cách biệt sau đường dọn cỗ của Camara, mở đầu cho cơn mưa bàn thắng. Pape Gueye sau đó tỏa sáng rực rỡ với cú đúp từ những pha dứt điểm uy lực ngoài vòng cấm, trước khi Iliman Ndiaye ấn định tỷ số 5-0 ở những phút cuối trận.

Thống kê sau trận đấu cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của Senegal. Đại diện châu Phi không chỉ giành chiến thắng đậm nhất lịch sử của mình tại các kỳ World Cup mà còn thắp sáng cơ hội đi tiếp thông qua suất dành cho các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Thông số thống kê Iraq Senegal Tỷ số 0 5 Số lần thủng lưới tại giải 12 - Thẻ đỏ 1 0 Điểm số tại bảng I 0 3

Nỗi buồn của bóng đá Tây Á

Iraq rời World Cup 2026 với thành tích đáng buồn: 3 trận toàn thua, ghi 1 bàn và thủng lưới tới 12 lần. Tính rộng hơn, đây là thất bại thứ 6 liên tiếp của họ qua các lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong khi những đại diện châu Á khác như Nhật Bản đang khẳng định vị thế, Iraq vẫn cho thấy họ còn rất nhiều việc phải làm để thu hẹp khoảng cách với trình độ thế giới.

Tại các diễn biến khác của World Cup 2026, HLV Jürgen Klopp đã lên tiếng chỉ trích đội tuyển Đức sau thất bại 1-2 trước Ecuador, cho rằng "Cỗ xe tăng" thiếu tinh thần chiến đấu và mắc quá nhiều sai lầm sơ đẳng. Trong khi đó, Hàn Quốc đang rơi vào tình cảnh trớ trêu khi phải trông chờ vào kết quả của đại kình địch Nhật Bản để nuôi hy vọng đi tiếp.