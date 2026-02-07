Serbia nâng cấp tiêm kích MiG-29SM+: Giải pháp kết hợp công nghệ Nga, Pháp và Trung Quốc Không quân Serbia vận hành biến thể MiG-29SM+ độc đáo, tích hợp radar hiện đại của Nga, hệ thống nhận diện chuẩn NATO từ Pháp và tên lửa siêu thanh Trung Quốc.

Không quân Serbia vừa trưng bày các tiêm kích MiG-29 được nâng cấp lên chuẩn SM+ nhân kỷ niệm 10 năm triển khai chương trình này. Điểm đặc biệt của MiG-29SM+ nằm ở việc tích hợp công nghệ từ Nga, châu Âu và Trung Quốc trên nền tảng khung thân tiêm kích có tuổi đời gần 40 năm. Hiện nay, Serbia vận hành 15 chiếc MiG-29, trong đó 11 chiếc đã được nâng cấp lên cấu hình mới, biến chúng thành một trong những biến thể MiG-29 đa nhiệm mạnh mẽ nhất thế giới.

Nền tảng điện tử hàng không và radar từ Nga

Hệ thống nòng cốt của gói nâng cấp SM+ do Nga cung cấp. Trung tâm là radar N019M1, một hệ thống lai ghép giữa phần cứng của radar N019M "Topaz" và phần mềm xử lý tín hiệu số từ radar N010 Zhuk (vốn trang bị trên các dòng MiG-29M/M2). Sự kết hợp này giúp tăng tầm quét hơn 30% so với nguyên bản, cho phép theo dõi đồng thời 10 mục tiêu và dẫn đường tấn công 4 mục tiêu cùng lúc.

Hệ thống cảnh báo chiếu xạ radar L-150-29/SPO-32 "Pastel" cũng được lắp đặt để thay thế mẫu SPO-15LM cũ kỹ. Hệ thống này không chỉ cảnh báo phi công mà còn đóng vai trò then chốt trong việc dẫn đường cho tên lửa chống bức xạ Kh-31P, cho phép MiG-29SM+ thực hiện các nhiệm vụ chế áp phòng không đối phương (SEAD).

Tiêm kích MiG-29SM+ mang tên lửa chống bức xạ Kh-31P. Ảnh: Tango Six

Về tác chiến điện tử, máy bay được trang bị pod gây nhiễu MSP-418K sử dụng công nghệ bộ nhớ tần số vô tuyến kỹ thuật số (DRFM) để tạo mục tiêu giả. Ngoài ra, gói nâng cấp còn bao gồm hệ thống quang điện tử OLS-13SM, động cơ RD-33 đời 2 và giá phóng AKU-170Ye, giúp mở rộng kho vũ khí từ tên lửa tầm ngắn R-60MK đến tên lửa ngoài tầm nhìn R-27ER1.

Khả năng tương thích chuẩn NATO với công nghệ Pháp

Để giải quyết vấn đề tương thích trong khu vực mà đa số láng giềng là thành viên NATO, Serbia đã tích hợp hệ thống nhận diện địch-ta (IFF) TSB 2515 thuộc họ TSX 2500 "Blue Gate" của tập đoàn Thales (Pháp). Đây là loại IFF trang bị trên tiêm kích Rafale, giúp máy bay Serbia hoạt động an toàn trong không phận quốc tế và phối hợp với các hệ thống phòng không hiện đại.

Hệ thống TSB 2515 hoạt động ở tần số 1.090 MHz, hỗ trợ nhiều chế độ bảo mật bao gồm Chế độ 4/NSM. Việc chuyển đổi từ hệ thống "Parol-2D" thời Liên Xô sang công nghệ Pháp giúp loại bỏ rủi ro mất an toàn bay khi di chuyển qua các khu vực có mật độ radar dày đặc của phương Tây.

Vũ khí tấn công tầm xa từ Trung Quốc

Bước đột phá lớn nhất trong khả năng tấn công mặt đất của MiG-29SM+ là việc tích hợp tên lửa CM-400AKG do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) phát triển. Đây là loại tên lửa không đối đất siêu thanh có quỹ đạo bán đạn đạo, đạt tốc độ pha cuối trên Mach 4,5, khiến các hệ thống phòng không thông thường rất khó đánh chặn.

MiG-29SM+ với hai tên lửa CM-400AKG dưới cánh. Ảnh: Samyon/X

Việc tích hợp vũ khí Trung Quốc được thực hiện thông qua giá treo thông minh WZHK-1. Hệ thống này cho phép nạp tham số và điều khiển vũ khí thông qua một máy tính bảng (tablet) trong buồng lái, kết nối không dây với giá treo. Giải pháp này giúp Serbia bỏ qua quy trình sửa đổi phần mềm máy tính trung tâm của máy bay vốn rất phức tạp và tốn kém.

Thông số/Hệ thống Nguyên bản (MiG-29B) Nâng cấp (MiG-29SM+) Radar N019 (Theo dõi 1 mục tiêu) N019M1 (Theo dõi 10, tấn công 4) Hệ thống IFF Parol-2D (Chuẩn Liên Xô) Thales TSB 2515 (Chuẩn NATO) Vũ khí đối đất Bom/Rocket không điều khiển Tên lửa siêu thanh CM-400AKG, bom lượn LS-6 Tác chiến điện tử SPO-15LM L-150-29 Pastel & MSP-418K DRFM

Bên cạnh tên lửa siêu thanh, MiG-29SM+ còn có thể mang bom lượn LS-6-500. Với hệ thống dẫn đường GPS/Bắc Đẩu kết hợp quán tính, loại bom này có tầm xa khoảng 60 km khi thả từ độ cao 11.000 m, tương đương với dòng bom JDAM của Mỹ. Mặc dù mang lại hiệu quả tác chiến cao, chương trình SM+ vẫn đối mặt với thách thức về nguồn cung phụ tùng và tuổi thọ khung thân máy bay trong tương lai.