Serbia sở hữu hệ thống phòng không HQ-9 và bước tiến mới của oanh tạc cơ B-2 Mỹ Serbia mua hệ thống phòng không HQ-9 của Trung Quốc. Mỹ thử nghiệm tên lửa diệt hạm LRASM trên oanh tạc cơ B-2, Nga vũ trang súng máy cho tàu chở khí LNG tại Baltic.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić vừa xác nhận việc mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa HQ-9 của Trung Quốc. Quyết định này đưa Serbia trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vận hành hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất của Bắc Kinh, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của Belgrade.

Hệ thống HQ-9: Lá chắn tầm xa mới của Serbia

Hệ thống HQ-9 được thiết kế để đánh chặn đa dạng các mục tiêu từ tiêm kích, máy bay ném bom đến tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV). Ở các phiên bản hiện đại, hệ thống này còn có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa HQ-9 của Trung Quốc, có khả năng đánh chặn mục tiêu ở cự ly tới 300 km. Ảnh: Wikimedia

Phiên bản xuất khẩu HQ-9BE sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng:

Tầm bắn: 260 – 300 km.

260 – 300 km. Tốc độ đánh chặn: Vượt Mach 4 (khoảng 4.900 km/h).

Vượt Mach 4 (khoảng 4.900 km/h). Công nghệ: Radar mảng pha tiên tiến kết hợp khả năng đối kháng điện tử (ECCM).

Radar mảng pha tiên tiến kết hợp khả năng đối kháng điện tử (ECCM). Cấu tạo: Một tổ hợp gồm radar cảnh giới, radar điều khiển hỏa lực, xe chỉ huy và các bệ phóng cơ động mang 4 tên lửa.

Khi đi vào biên chế, HQ-9 sẽ kết hợp với hệ thống HQ-17A tầm ngắn và FK-3 tầm trung để tạo thành lưới lửa phòng không đa tầng. Sự xuất hiện của HQ-9 buộc các phương tiện bay của đối phương phải hoạt động xa lãnh thổ Serbia hơn, đồng thời làm phức tạp hóa các chiến dịch áp chế phòng không (SEAD).

Oanh tạc cơ B-2 Spirit phô diễn sức mạnh diệt hạm

Trong khuôn khổ diễn tập Valiant Shield 2026 tại Thái Bình Dương, Không quân Mỹ đã lần đầu công khai việc oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit phóng thành công tên lửa diệt hạm tầm xa AGM-158C LRASM. Mục tiêu bị tiêu diệt là tàu đổ bộ USS Juneau đã loại biên tại khu vực phía bắc quần đảo Mariana.

Oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ phóng tên lửa diệt hạm AGM-158C LRASM trong diễn tập Valiant Shield 2026. Ảnh: Không quân Mỹ (USAF)

Tên lửa AGM-158C LRASM là vũ khí có độ thông minh cao với trọng lượng 1.250 kg và tầm bắn khoảng 926 km. Điểm mạnh của LRASM nằm ở hệ thống đầu dò kết hợp cảm biến tần số vô tuyến thụ động và ảnh nhiệt hồng ngoại, giúp tên lửa tự tìm kiếm và phân loại mục tiêu mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào chỉ thị từ bên ngoài.

Việc tích hợp LRASM giúp B-2 có khả năng tấn công hàng hải từ ngoài các khu vực phòng thủ kiên cố. Đây là lời giải của Mỹ đối với mạng lưới chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) tại Tây Thái Bình Dương, nơi các loại tên lửa như DF-21D và DF-26 đang tạo ra áp lực lớn cho các hạm đội tàu sân bay.

Nga vũ trang cho tàu chở khí LNG tại biển Baltic

Tại khu vực biển Baltic, tàu chở khí hóa lỏng (LNG) Marshal Vasilevskiy của tập đoàn Gazprom đã bị phát hiện lắp đặt súng máy hạng nặng Kord cỡ nòng 12,7 mm. Đây là lần đầu tiên một tàu năng lượng dân sự của Nga được xác nhận trang bị vũ khí cố định trong hoạt động vận tải thương mại.

Tàu chở khí LNG Marshal Vasilevskiy của Nga với súng máy hạng nặng Kord lắp cố định trên cánh đài chỉ huy, qua ảnh giám sát của Estonia. Ảnh: PPA Estonia/Gazprom

Súng máy Kord có tốc độ bắn từ 600 - 750 viên/phút với tầm hiệu quả khoảng 2.000 m. Mặc dù loại vũ khí này không thể chống lại tên lửa hay máy bay, nhưng nó tạo ra rủi ro đáng kể cho các đội xuồng nhỏ hoặc lực lượng đổ bộ tiếp cận tàu. Động thái này cho thấy Nga đang tăng cường các biện pháp tự vệ cho các tài sản chiến lược tại các vùng biển nhạy cảm.

Điểm tin quân sự quốc tế đáng chú ý

Bên cạnh các sự kiện trên, tình hình quân sự thế giới còn ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến kho vũ khí chiến lược của các cường quốc.

Mỹ đang tiến hành nâng cấp hệ thống tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm Trident II, chuẩn bị cho việc tích hợp các đầu đạn thế hệ mới sau gần 4 thập kỷ.

Trong khi đó, Nga tiếp tục duy trì và hiện đại hóa phi đội Tu-160 "Thiên nga trắng", dòng oanh tạc cơ siêu thanh khổng lồ đóng vai trò trụ cột trong bộ ba hạt nhân của nước này.

Tại chiến trường Đông Âu, các báo cáo cho thấy Ukraine đang triển khai một loại vũ khí mới có khả năng lợi dụng sức gió để thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, làm thay đổi cục diện tác chiến tầm xa.