Serena Williams tái xuất Wimbledon 2026: Sự thán phục từ Novak Djokovic Huyền thoại Serena Williams đánh dấu màn trở lại đầy cảm xúc sau 4 năm vắng bóng. Novak Djokovic bày tỏ sự thán phục trước nỗ lực tập luyện của người đồng nghiệp 44 tuổi.

Wimbledon 2026 đang chứng kiến một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất lịch sử quần vợt hiện đại: Sự trở lại của Serena Williams. Ở tuổi 44, sau gần 4 năm rời xa sân đấu đỉnh cao để thực hiện thiên chức làm mẹ, chủ nhân của 23 danh hiệu Grand Slam đơn nữ đã quyết định viết tiếp chương mới trong sự nghiệp vĩ đại của mình tại All England Club.

Sự chuẩn bị khắc nghiệt đằng sau màn tái xuất

Sự trở lại của Serena không chỉ là một thông báo mang tính hình thức. Theo quan sát của Novak Djokovic, người cũng đang có mặt tại London để chuẩn bị cho chiến dịch Wimbledon, Serena đã trải qua một quá trình chuẩn bị thể lực vô cùng nghiêm túc. Tay vợt người Serbia tiết lộ anh đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong cường độ tập luyện của người đồng nghiệp lâu năm.

Djokovic cho biết Serena dành phần lớn thời gian trong phòng gym để xây dựng lại nền tảng thể chất – một thách thức cực đại đối với bất kỳ vận động viên nào ở độ tuổi ngoài 40, đặc biệt là sau khi đã sinh hai con. Quyết tâm này khiến Nole không khỏi xúc động khi chia sẻ với truyền thông trước thềm giải đấu.

Serena đang tập luyện hăng say hướng đến màn tái xuất quần vợt đơn nữ chuyên nghiệp.

Lời tri ân từ Novak Djokovic

"Việc Serena trở lại sau nhiều năm vắng bóng, sau khi sinh 2 con và vẫn nỗ lực hết mình là điều đáng khâm phục," Djokovic chia sẻ. "Cô ấy không chỉ trở lại vì bản thân mà còn mang đến cho người hâm mộ cơ hội được chứng kiến mình thi đấu thêm một lần nữa ở cả nội dung đơn lẫn đôi. Đó là điều thật sự đáng kinh ngạc."

Sự háo hức của Djokovic cũng là tâm trạng chung của làng quần vợt thế giới. Việc Serena chấp nhận suất đặc cách (wildcard) để thi đấu tại mặt sân cỏ sở trường cho thấy niềm đam mê mãnh liệt của cô với môn thể thao này vẫn chưa hề nguội lạnh.

Novak Djokovic rất háo hức trước viễn cảnh được chứng kiến Serena Williams thi đấu trở lại.

Thử thách tại vòng mở màn

Theo kết quả bốc thăm, Serena Williams sẽ bắt đầu hành trình của mình bằng cuộc chạm trán với tay vợt trẻ người Úc, Maya Joint. Đây được đánh giá là một bài kiểm tra thú vị giữa kinh nghiệm dày dạn của một huyền thoại và sức trẻ của một tài năng đang lên. Nếu vượt qua vòng đầu tiên, Serena nhiều khả năng sẽ đối đầu với Alexandra Eala ở vòng 2.

Không chỉ các đồng nghiệp nam, những ngôi sao hàng đầu của WTA hiện nay cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Serena. Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka thừa nhận cô rất mong chờ được theo dõi đàn chị thi đấu. Sabalenka nhấn mạnh rằng yếu tố tình cảm – mong muốn các con được thấy mẹ thi đấu trên sân khấu lớn – chính là động lực đẹp đẽ nhất đằng sau quyết định này.

Lịch thi đấu và kỳ vọng

Các trận đấu vòng chính của Wimbledon 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 29/06 (theo giờ Việt Nam). Serena Williams dự kiến sẽ có trận ra quân vào chiều ngày 30/06. Dù giới chuyên môn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc cô có thể tiến sâu vào trận chung kết, nhưng sự hiện diện của Serena tại London đã là một chiến thắng của tinh thần thể thao và di sản quần vợt.

Người hâm mộ toàn cầu đang đếm ngược từng giờ để một lần nữa được chứng kiến những cú giao bóng sấm sét và bản lĩnh thép của "Báo đen" trên mặt sân cỏ huyền thoại.