Shadows: Awakening giảm giá 90% trên Steam: Chiều sâu cơ chế và hệ thống nhân vật độc đáo Tựa game nhập vai hành động Shadows: Awakening hiện đang có mức giá ưu đãi kỷ lục 2,99 USD trên Steam. Trò chơi thu hút người chơi nhờ cơ chế chuyển đổi linh hồn và hệ thống thế giới song song đầy kịch tính.

Shadows: Awakening, một tựa game nhập vai hành động (RPG) được phát triển bởi Games Farm và phát hành bởi Kalypso Media vào năm 2018, đang trở thành tâm điểm chú ý trên nền tảng Steam nhờ chương trình giảm giá sâu. Trò chơi đưa người chơi vào bối cảnh Heretic Kingdoms, một thế giới giả tưởng đen tối nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh.

Cơ chế chuyển đổi linh hồn và hệ thống nhân vật

Điểm khác biệt lớn nhất của Shadows: Awakening so với các tựa game cùng thể loại như Diablo chính là nhân vật chính: Devourer. Đây là một con quỷ đến từ Thế giới bóng tối (Shadow Realm) có khả năng hấp thụ linh hồn của những anh hùng đã khuất từ thế giới thực.

Người chơi không chỉ điều khiển một nhân vật duy nhất mà có thể linh hoạt chuyển đổi giữa Devourer và các linh hồn mà nó đã hấp thụ. Hệ thống này bao gồm:

14 nhân vật có thể chơi được: Mỗi linh hồn bao gồm các lớp nhân vật như chiến binh, pháp sư hoặc đạo tặc với kỹ năng, câu chuyện và phong cách chiến đấu riêng biệt.

Mỗi linh hồn bao gồm các lớp nhân vật như chiến binh, pháp sư hoặc đạo tặc với kỹ năng, câu chuyện và phong cách chiến đấu riêng biệt. Chiến thuật thời gian thực: Việc chuyển đổi giữa các nhân vật diễn ra ngay lập tức, cho phép người chơi kết hợp các kỹ năng của nhiều linh hồn để tạo ra chuỗi combo mạnh mẽ trong các trận đấu trùm.

Việc chuyển đổi giữa các nhân vật diễn ra ngay lập tức, cho phép người chơi kết hợp các kỹ năng của nhiều linh hồn để tạo ra chuỗi combo mạnh mẽ trong các trận đấu trùm. Tương tác thế giới song song: Người chơi phải thường xuyên chuyển đổi giữa Thế giới bóng tối và Thế giới thực để giải các câu đố phức tạp hoặc tìm đường đi trong các hầm ngục, làng mạc và rừng rậm.

Một số nhân vật trong Shadows: Awakening.

Phân tích trải nghiệm và đánh giá kỹ thuật

Shadows: Awakening cung cấp một chiến dịch chính kéo dài từ 20 đến 30 giờ chơi. Bên cạnh hệ thống chiến đấu, trò chơi còn tích hợp cơ chế chế tạo (crafting) cho phép thu thập và nâng cấp trang bị để gia tăng sức mạnh cho các linh hồn.

Thông số Chi tiết Nhà phát triển Games Farm Nhà phát hành Kalypso Media Ngày phát hành 31/08/2018 Thời lượng chiến dịch 20 - 30 giờ Số lượng nhân vật 14 Đánh giá Steam 75% tích cực (2.467 đánh giá)

Về mặt kỹ thuật, trò chơi nhận được phản hồi khá tốt với điểm Metascore 77. Người chơi đánh giá cao sự sáng tạo trong việc khám phá hai thế giới song song. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng độ khó của game chưa thực sự thử thách đối với những game thủ kỳ cựu của dòng ARPG. Ngoài ra, một vài lỗi nhỏ (bug) vẫn tồn tại có thể ảnh hưởng đến quá trình thăng tiến của nhân vật trong một số phân đoạn nhất định.

Một trận chiến trong Shadows: Awakening.

Thông tin ưu đãi trên Steam

Hiện tại, Shadows: Awakening đang được giảm giá 90% trên Steam, đưa mức giá từ 29,99 USD xuống còn 2,99 USD. Theo dữ liệu từ SteamDB, chương trình ưu đãi này sẽ kéo dài đến hết ngày 27/07/2026. Đây là cơ hội để người dùng trải nghiệm một tựa game RPG có chiều sâu cốt truyện và cơ chế gameplay lạ mắt với chi phí thấp.

Một sinh vật trong Shadows: Awakening.

Mọi quyết định của người chơi trong suốt hành trình tại Heretic Kingdoms đều dẫn đến những hệ quả khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến kết thúc của trò chơi, tăng giá trị chơi lại cho tác phẩm của Games Farm.