Shanghai Tower: Kiến trúc xoắn 120 độ và kỹ thuật giảm 24% sức gió của tháp cao thứ 2 thế giới Với chiều cao 632m, Shanghai Tower (Tháp Thượng Hải) gây ấn tượng bởi thiết kế xoắn ốc độc đáo giúp tối ưu khả năng chịu lực và là biểu tượng hạ tầng hiện đại bậc nhất.

Trong cuộc đua xây dựng những công trình siêu cao tầng, Shanghai Tower (Tháp Thượng Hải) không chỉ xác lập kỷ lục về quy mô mà còn trở thành hình mẫu về giải pháp kiến trúc bền vững. Với chiều cao 632m, đây hiện là tòa tháp cao nhất Trung Quốc và cao thứ hai trên thế giới. Điểm khác biệt lớn nhất của công trình nằm ở cấu trúc xoắn ốc 120 độ, một thiết kế mang tính đột phá nhằm giải quyết bài toán áp lực gió tại khu vực duyên hải.

Kỹ thuật xoắn ốc 120 độ: Lời giải cho bài toán khí động học

Khác với những tòa tháp có mặt đứng thẳng truyền thống, Shanghai Tower được thiết kế với lớp vỏ kính xoắn dọc theo toàn bộ thân công trình. Hình dáng này không đơn thuần mang tính thẩm mỹ mà là một giải pháp kỹ thuật tinh vi.

Công trình sở hữu kiến trúc vô cùng độc đáo. Ảnh: Internet

Theo các kỹ sư kết cấu, cấu trúc khí động học xoắn 120 độ giúp giảm khoảng 24% tải trọng gió tác động lên tòa nhà. Đối với một công trình cao hơn 600m nằm tại Thượng Hải - khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão và gió mạnh từ biển Hoa Đông - đây là yếu tố then chốt đảm bảo độ ổn định. Việc giảm áp lực gió đồng nghĩa với việc lượng vật liệu thép và bê tông cần sử dụng cho hệ kết cấu được tối ưu hơn, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí xây dựng.

Kiến trúc xoắn ốc độc đáo giúp làm giảm tải sức gió. Ảnh: adelaidelifts

Hệ thống giảm chấn 1.000 tấn và an toàn kết cấu

Để vận hành một "gã khổng lồ" cao 128 tầng, hàng loạt công nghệ tiên tiến đã được tích hợp. Đáng chú ý nhất là hệ thống giảm chấn (damper) khổng lồ nặng 1.000 tấn được lắp đặt gần đỉnh tháp. Thiết bị này có nhiệm vụ hấp thụ các rung động do gió mạnh hoặc địa chấn gây ra, giúp giảm hiện tượng rung lắc và tăng độ ổn định cho toàn bộ công trình.

Van điều tiết của Tháp Thượng Hải hiện là một trong những van điều tiết lớn nhất thế giới khi nặng 1.000 tấn. Ảnh: Visual China

Song song với hệ thống giảm chấn, phần móng và khối đế được thiết kế với quy mô cực lớn nhằm phân bổ tải trọng khổng lồ của tòa nhà xuống nền đất. Sự kết hợp giữa nền tảng vững chắc và công nghệ kiểm soát dao động hiện đại đã đưa Shanghai Tower trở thành một trong những công trình an toàn nhất trong phân khúc nhà siêu cao tầng.

Tháp Thượng Hải hiện đang là tòa tháp cao nhất tại Trung Quốc. Ảnh: ourchinastory

Mô hình "thành phố thẳng đứng" giữa trung tâm Thượng Hải

Shanghai Tower không chỉ là một khối kiến trúc đơn thuần mà được vận hành như một "thành phố thẳng đứng". Bên trong tòa tháp tích hợp đầy đủ các phân khu chức năng bao gồm: văn phòng hạng A, khách sạn cao cấp, khu trung tâm thương mại, không gian triển lãm và các tầng quan sát toàn cảnh thành phố.

Tòa tháp như một thành phố thẳng đứng, bên trong tích hợp nhiều tiện ích. Ảnh: phillieholiday

Việc tích hợp đa dạng chức năng trong cùng một công trình giúp tòa tháp hoạt động như một hệ sinh thái khép kín, đáp ứng nhu cầu làm việc và giải trí của hàng chục nghìn người mỗi ngày. Đây là minh chứng cho tầm nhìn quy hoạch đô thị nén, giúp tối ưu hóa tài nguyên đất đai và năng lượng tại các siêu đô thị lớn như Thượng Hải.

Nhìn chung, Shanghai Tower là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngôn ngữ thiết kế táo bạo và giải pháp kỹ thuật thực tiễn. Công trình không chỉ lập kỷ lục về chiều cao mà còn thiết lập những tiêu chuẩn mới về an toàn và hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng nhà chọc trời trên toàn cầu.