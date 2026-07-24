Shelbourne thắng đậm Kalju Nomme ở vòng loại Conference League Shelbourne đánh bại Kalju Nomme 5-2 tại Tolka Park, Dublin ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, qua đó giành kết quả thuận lợi còn đội khách phải nhận thất bại nặng nề.

Shelbourne 5 - 2 Kalju Nomme Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Shelbourne tiếp đón Kalju Nomme.

3' Shelbourne sớm mở tỷ số Phút 3', R. Freitas lập công cho Shelbourne sau đường kiến tạo của S. Moore, đưa tỷ số lên 1-0. Đội chủ nhà có khởi đầu đầy hứng khởi tại Tolka Park.

7' M. Podholjuzin nhận thẻ vàng Phút 7', M. Podholjuzin của Kalju Nomme nhận thẻ vàng khi đội khách đang bị dẫn 1-0. Đây là lời cảnh báo sớm cho Kalju Nomme trong nỗ lực kiểm soát thế trận.

21' S. Moore giúp Shelbourne nhân đôi cách biệt Phút 21', S. Moore lập công sau đường kiến tạo của E. Caffrey, nâng tỷ số lên 2-0 cho Shelbourne. Đội chủ nhà đang tạo ra cách biệt đáng kể từ khá sớm.

25' A. Coote đưa Shelbourne dẫn 3-0 Phút 25, A. Coote lập công cho Shelbourne sau đường kiến tạo của R. Freitas, nâng tỷ số lên 3-0. Shelbourne đang tạo cách biệt rất lớn ngay trong hiệp một.

30' Kalju Nomme điều chỉnh nhân sự Phút 30, Kalju Nomme thay người: T. Baptista vào sân thay M. Podholjuzin. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của đội khách sau khởi đầu không thuận lợi.

40' Kalju Nomme rút ngắn cách biệt Phút 40, E. E. Lotar Eyang ghi bàn cho Kalju Nomme sau đường kiến tạo của N. Ivanov, rút ngắn tỷ số xuống 3-1. Bàn thắng giúp Kalju Nomme thắp lại hy vọng sau màn khởi đầu khó khăn.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' S. Moore đưa Shelbourne dẫn 4-1 Phút 47', S. Moore dứt điểm lập công cho Shelbourne sau đường kiến tạo của D. Kelly, nới rộng cách biệt lên 4-1. Shelbourne tiếp tục duy trì thế trận áp đảo với bàn thắng thứ tư.

58' Kalju Nomme thay người ở phút 58 Phút 58, A. Borolinstsikov vào sân thay A. Nikolajev bên phía Kalju Nomme. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một phương án cho Kalju Nomme trong phần còn lại của trận đấu.

59' Kalju Nomme thay người ở phút 59 Phút 59, M. Orlov vào sân thay N. Ivanov bên phía Kalju Nomme. Đội khách thực hiện điều chỉnh nhân sự khi đang bị Shelbourne dẫn 4-1.

66' Shelbourne thay người ở phút 66 Phút 66', Shelbourne điều chỉnh nhân sự khi K. McInroy vào sân thay A. Coote. Đội chủ nhà thực hiện sự thay đổi trong thế dẫn 4-1, nhằm duy trì sự chủ động ở phần còn lại.

75' Shelbourne thay người ở phút 75 Phút 75, W. Jarvis vào sân thay S. Moore bên phía Shelbourne. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn 4-1.

78' Kalju Nomme thay người ở phút 78 Phút 78, Kalju Nomme đưa D. Sotsugov vào sân thay B. Vastsuk. Đội khách làm mới nhân sự trong những phút cuối trận.

81' Shelbourne thay người ở phút 81 Phút 81', Shelbourne đưa D. Ring vào sân thay R. Freitas. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh khi đang dẫn Kalju Nomme 4-1.

81' J. Lunney vào sân, Shelbourne thay người Phút 81, J. Lunney vào sân thay J. Henry-Francis bên phía Shelbourne. Đội chủ nhà có thêm một điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn 4-1 và bước vào những phút cuối trận.

81' Shelbourne thay người ở phút 81 Phút 81, Shelbourne đưa S. Bone vào sân thay K. Ledwidge. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế dẫn trước Kalju Nomme 4-1.

89' D. Ring ghi bàn, Shelbourne nới rộng cách biệt Phút 89, D. Ring lập công giúp Shelbourne nới rộng cách biệt lên 5-1.

90+1' Kalju Nomme ghi bàn ở phút bù giờ Phút 90+1', E. E. Lotar Eyang lập công, giúp Kalju Nomme rút ngắn cách biệt xuống 5-2. Bàn thắng muộn thắp lên chút hy vọng cho đội khách trong những phút cuối.

KT Kết thúc: Shelbourne 5-2 Kalju Nomme Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 2.

Cập nhật lúc 03:40 24/07/2026

Thông tin trận đấu

Shelbourne sẽ đối đầu Kalju Nomme tại Tolka Park trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 24/07/2026.

Với dữ liệu phong độ được cung cấp còn giới hạn, tâm điểm trước trận nằm ở cách hai đội nhập cuộc và khả năng chuyển hóa thế trận trên sân Tolka Park. Đây là cuộc đấu mà mỗi đội cần duy trì sự tập trung trong những thời điểm then chốt.

Kalju Nomme có phong độ gần đây ổn định

Hai trận gần nhất của Kalju Nomme có kết quả gồm một chiến thắng và một trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách đang duy trì trạng thái thi đấu tương đối ổn định trước chuyến làm khách tại Tolka Park.

Tuy nhiên, phong độ tích cực không đồng nghĩa Kalju Nomme có thể chủ quan. Khi thi đấu xa nhà, đội bóng này sẽ phải cân bằng giữa việc duy trì sự chủ động và hạn chế khoảng trống để Shelbourne khai thác. Khả năng giữ cự ly đội hình sẽ có ý nghĩa quan trọng nếu trận đấu diễn ra với nhịp độ cao.

Shelbourne cần tận dụng lợi thế sân Tolka Park

Shelbourne bước vào trận đấu trên sân nhà, yếu tố có thể giúp đội chủ động hơn trong cách tổ chức thế trận. Tolka Park sẽ là điểm tựa để đội chủ nhà gây sức ép, kiểm soát không gian và buộc Kalju Nomme phải xử lý bóng trong điều kiện ít thoải mái hơn.

Điều quan trọng với Shelbourne là không nên đẩy cao đội hình thiếu tính toán. Nếu các tuyến giữ được khoảng cách hợp lý, đội chủ nhà có thể duy trì áp lực mà vẫn bảo đảm khả năng chống phản công. Ngược lại, những pha mất bóng ở khu vực giữa sân có thể khiến thế trận nhanh chóng thay đổi.

Cuộc đấu chiến thuật ở khu vực giữa sân

Khu vực giữa sân nhiều khả năng trở thành nơi quyết định nhịp độ trận đấu. Kalju Nomme có cơ sở để chơi với sự tự tin sau một chiến thắng và một trận hòa gần nhất, trong khi Shelbourne cần tận dụng quyền chủ động trên sân nhà để kiểm soát hướng triển khai của đối thủ.

Đội nào giành được ưu thế trong các tình huống tranh chấp và luân chuyển bóng sẽ có cơ hội đưa trận đấu về cách vận hành mình mong muốn. Shelbourne có thể hướng tới việc gây sức ép từ sớm, còn Kalju Nomme cần kiên nhẫn, bảo đảm cấu trúc phòng ngự trước khi tìm khoảng trống ở phía trước.

Nhận định trước trận

Kalju Nomme sở hữu tín hiệu phong độ gần đây tích cực với một chiến thắng và một trận hòa, nhưng Shelbourne có lợi thế thi đấu tại Tolka Park. Vì vậy, cục diện nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, mức độ kỷ luật trong phòng ngự và cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển trạng thái.

Đây là trận đấu khó tách biệt chỉ bằng phong độ ngắn hạn. Shelbourne cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế, trong khi Kalju Nomme phải duy trì sự chắc chắn đã thể hiện ở hai trận gần nhất. Khả năng điều chỉnh chiến thuật trong trận sẽ là chìa khóa để tạo ra khác biệt.

Shelbourne 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Kalju Nomme 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới