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    Sheriff Tiraspol thắng tối thiểu Aluminij ở vòng loại Europa League

    Tuệ Nhân16/07/2026 20:19

    Bàn thắng của Jaures-Ulrich ở phút 5 giúp Sheriff Tiraspol đánh bại Aluminij 1-0 tại Ljudski vrt, Maribor, trong trận thuộc vòng loại thứ nhất UEFA Europa League.

    Aluminij0 - 1Sheriff TiraspolKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Aluminij tiếp đón Sheriff Tiraspol.

    • 5'Sheriff Tiraspol mở tỷ số từ phút 5

      Phút 5, L. Jaures-Ulrich dứt điểm ghi bàn cho Sheriff Tiraspol sau đường kiến tạo của D. Forov. Sheriff Tiraspol sớm vươn lên dẫn Aluminij 0-1.

    • 23'M. Vrbanec nhận thẻ vàng ở phút 23

      Phút 23, M. Vrbanec của Aluminij nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo dành cho đội chủ nhà khi đang bị Sheriff Tiraspol dẫn trước.

    • 34'V. Tezak nhận thẻ vàng

      Phút 34, V. Tezak của Aluminij nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà cần giữ sự tỉnh táo khi đang bị Sheriff Tiraspol dẫn trước.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 56'Sapata vào sân, Sheriff Tiraspol thay V. Fratea

      Phút 56', Sheriff Tiraspol đưa Sapata vào sân thay V. Fratea. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một lựa chọn cho đội khách trong phần còn lại của trận đấu.

    • 61'J. Asprilla Moreno nhận thẻ vàng

      Phút 61, J. Asprilla Moreno của Sheriff Tiraspol nhận thẻ vàng. Đây là lời nhắc nhở để anh chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

    • 61'T. Jagic nhận thẻ vàng

      Phút 61', T. Jagic của Aluminij nhận thẻ vàng. Aluminij tiếp tục phải thi đấu với sức ép khi đang bị Sheriff Tiraspol dẫn trước.

    • 65'Aluminij thay người ở phút 65

      Phút 65, H. Sorensen vào sân thay V. Tezak bên phía Aluminij. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong bối cảnh V. Tezak đã nhận thẻ vàng.

    • 66'Aluminij điều chỉnh nhân sự ở phút 66

      Phút 66', Aluminij thay người: B. Osuji vào sân thay M. Bajraj. Trong thế đang bị dẫn trước, Aluminij kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ tạo thêm sức bật cho phần còn lại của trận đấu.

    • 66'Aluminij thay người ở phút 66

      Phút 66', Aluminij điều chỉnh nhân sự khi P. Petrisko vào sân thay M. Vrbanec. Đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tạo thêm sức sống trong phần còn lại của trận đấu.

    • 76'Sheriff Tiraspol thay người ở phút 76

      Phút 76, Sheriff Tiraspol đưa Ze Flores vào sân thay L. Jaures-Ulrich. Đội khách có thêm một điều chỉnh trong những phút cuối, khi đang nắm lợi thế trước Aluminij.

    • 80'Aluminij thay người ở phút 80

      Phút 80, A. Bloudek vào sân thay M. Boben, trong lúc Aluminij đang bị Sheriff Tiraspol dẫn trước 0-1.

    • 88'Aluminij thay người ở phút 88

      Phút 88', Aluminij đưa S. Rogina vào sân thay E. Taylor. Sự điều chỉnh đến khi Aluminij đang bị Sheriff Tiraspol dẫn 0-1, trong nỗ lực tìm bàn gỡ cuối trận.

    • 90+5'Mota vào sân thay Rai phút 90+5'

      Phút 90+5', Sheriff Tiraspol đưa Mota vào sân thay Rai. Đây là sự điều chỉnh ở những giây cuối, khi Sheriff Tiraspol đang bảo toàn lợi thế.

    • KTKết thúc: Aluminij 0-1 Sheriff Tiraspol

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

    Cập nhật lúc 02:58 17/07/2026

    Đội hình chính thức
    Aluminij
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jure Arsic
    Sheriff Tiraspol
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Victor Mihailov
    31
    Florijan Raduha
    6
    Dino Šimunić
    5
    Matija Boben
    4
    Rok Schaubach
    42
    Vid Koderman
    7
    Eric Taylor
    14
    Tomislav Jagić
    13
    Matic Vrbanec
    32
    Vito Težak
    45
    Bamba Susso
    25
    Murat Bajraj
    1
    Emil Tîmbur
    15
    Baye Assane Ciss
    35
    Fomba Bourama
    6
    Rai Lopes
    24
    Danila Forov
    26
    Dhoraso Moreo Klas
    99
    Samba Koné
    76
    Arli Pergjoni
    7
    Vladimir Fratea
    19
    Jayder Asprilla
    42
    Konan Jaures-Ulrich Loukou
    Dự bị
    Aluminij
    1 Anej Mrežar16 Lukas Šeliga21 Lan Drevenšek33 Domen Zajšek80 Hanus Sørensen11 Bede Amarachi Osuji18 Simon Rogina23 Enej Kramberger27 Maj Blažič
    Sheriff Tiraspol
    12 Renat Josan4 Natus Jamel Swen22 Miguel Mota29 Soumaila Magassouba37 Jair Modelo10 Zé Flores11 Sapata17 Vsevolod Nihaev27 Veaceslav Cozma
    Cập nhật đội hình lúc 00:30 17/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Aluminij sẽ đối đầu Sheriff Tiraspol tại UEFA Europa League vào lúc 01:00 ngày 17/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Sportni park Aluminij.

    Thế đối đầu cân bằng

    Lịch sử đối đầu gần nhất cho thấy hai đội mới gặp nhau 1 lần. Aluminij chưa giành chiến thắng, Sheriff Tiraspol cũng chưa có thắng lợi, trong khi trận đấu đó kết thúc với kết quả hòa.

    Chi tiết này cho thấy khoảng cách giữa hai đội chưa được thể hiện bằng ưu thế rõ ràng trong lần chạm trán gần nhất. Vì vậy, trận đấu sắp tới có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng những thời điểm quan trọng.

    Nhận định trước trận

    Aluminij có lợi thế thi đấu tại Sportni park Aluminij, nhưng dữ liệu hiện có chưa cung cấp thêm thông tin về phong độ gần đây, vị trí, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Do đó, chưa có đủ cơ sở để khẳng định bên nào sẽ chiếm ưu thế trong thời gian dài.

    Với thành tích đối đầu gần nhất cân bằng, Aluminij và Sheriff Tiraspol nhiều khả năng sẽ bước vào trận đấu với sự thận trọng nhất định. Khả năng duy trì cự ly đội hình, hạn chế sai lầm ở khu vực nguy hiểm và chuyển hóa cơ hội sẽ là những yếu tố then chốt.

    Nhìn chung, đây là cuộc chạm trán khó phân định khi chưa đội nào tạo được ưu thế từ lần gặp gần nhất. Trận đấu hứa hẹn diễn ra giằng co, và kết quả sẽ phụ thuộc đáng kể vào màn trình diễn thực tế của hai bên trên sân.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Aluminij · 0 thắng1 hòaSheriff Tiraspol · 0 thắng
    10/07/2026
    Sheriff Tiraspol
    0 - 0
    Aluminij
    Hòa
    Aluminij
    5 trận gần nhất
    HBBH
    Sheriff Tiraspol
    5 trận gần nhất
    THHTT

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Sheriff Tiraspol thắng tối thiểu Aluminij ở vòng loại Europa League
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