Shkendija thắng Europa nhờ Krstevski, Europa trắng tay ở vòng sơ loại Tại sân Toše Proeski Arena ở Skopje, Shkendija thắng Europa 1-0 trong vòng sơ loại thứ nhất UEFA Europa Conference League nhờ bàn của Krstevski ở phút 86; Shkendija có kết quả thuận lợi, còn Europa nhận thất bại.

Shkendija 1 - 0 Europa Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Shkendija tiếp đón Europa.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

59' Europa thay người ở phút 59 Phút 59', Europa đưa M. G. Caballero vào sân thay P. A. Heredia J. trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

59' Europa điều chỉnh nhân sự ở phút 59 Phút 59', P. Carmona vào sân thay F. Di Piedi bên phía Europa. Sự thay đổi nhân sự diễn ra khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

71' E. Krasniqi nhận thẻ vàng Phút 71', E. Krasniqi của Shkendija nhận thẻ vàng.

71' Shkendija điều chỉnh nhân sự ở phút 71 Phút 71', Shkendija đưa V. Krstevski vào sân thay F. Tamba, một sự điều chỉnh nhân sự ở chặng cuối trận.

71' Shkendija thay người ở phút 71 Phút 71, Shkendija đưa B. Ibraimi vào sân thay F. Ndzengue . Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của đội chủ nhà trong những phút cuối.

71' Shkendija thay người ở phút 71 Phút 71', Shkendija đưa A. Isa vào sân thay A. Kryeziu.

72' Europa thay người ở phút 72 Phút 72', J. Labrador vào sân thay A. Ruiz, bổ sung sức cho Europa trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

72' V. Vigolo vào sân ở phút 72 Phút 72, V. Vigolo vào sân thay C. Mpindi Landu, mang đến một sự điều chỉnh cho Europa trong thế trận chưa có bàn thắng.

82' A. Trumci nhận thẻ vàng Phút 82, A. Trumci của Shkendija nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của Shkendija trong trận đấu đang có tỷ số 0-0.

86' Krstevski đưa Shkendija mở tỷ số Phút 86, V. Krstevski lập công giúp Shkendija mở tỷ số 1-0. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, tạo lợi thế đáng kể cho Shkendija.

86' Shkendija thay người ở phút 86 Phút 86', Shkendija đưa F. Ramadani vào sân thay A. Zejnullai. Đội chủ nhà có thêm một điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối.

89' Shkendija thay người ở phút 89 Phút 89, N. Ceka vào sân thay D. Islami bên phía Shkendija. Sự điều chỉnh này diễn ra không lâu sau khi Shkendija vượt lên dẫn trước, khi trận đấu bước vào những phút cuối.

90' B. Fernandez nhận thẻ vàng ở phút 90 Phút 90, B. Fernandez (Europa) nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Đây là dấu ấn đáng chú ý ở thời điểm trận đấu bước vào đoạn kết.

90+1' Europa thay người ở phút bù giờ Phút 90+1' (Europa), S. Yeo vào sân thay B. Fernandez. Đây là sự điều chỉnh muộn của Europa trong lúc Shkendija đang dẫn 1-0.

KT Kết thúc: Shkendija 1-0 Europa Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 02:52 17/07/2026

Đội hình chính thức Shkendija Sơ đồ 4-3-3 · HLV Festim Ademi Europa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Michele di Piedi 25 Astrit Amzai 2 Aleksander Trumci 15 Imran Fetai 5 Drilon Islami 23 Bojan Dimoski 17 Arbin Zejnullai 8 Rafael Freitas 10 Endrit Krasniqi 29 Fabrice Tamba 9 Fahd Ndzengue 11 Almir Kryeziu 1 Christian López 18 Bauti 4 Admonio 16 Ayman Mouelhi 26 Mustafá Drammeh 10 Alberto Quintana 43 Borja Fernández 19 Juanpe Heredia 73 Aldair Ruiz 13 Chardi Landu 99 Francesco Di Piedi Dự bị Shkendija 30 Ferat Ramani 16 Mevlan Murati 18 Nazif Ceka 20 Lirian Djeladini 21 Armir Isa 77 Florent Ramadani 7 Besart Ibraimi 19 Vane Krstevski Europa 23 Camillo De Luca 20 Shay Jones 21 Pablo de Castro 22 Sam Yeo 15 Manuel Caballero 9 Labra 11 Vittorio Vigolo 29 Patrick Cabezutto 30 Pepe Carmona Cập nhật đội hình lúc 00:30 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Shkendija sẽ đối đầu Europa tại National Arena Toshe Proeski trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 17/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán mà những tín hiệu ban đầu đang nghiêng về Shkendija. Đội bóng này vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, trong khi Europa bước vào màn so tài sau một thất bại. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chỉ phản ánh một trận gần nhất của mỗi đội, vì vậy chưa đủ để kết luận về xu hướng phong độ dài hơn.

Shkendija có điểm tựa từ kết quả gần nhất

Chiến thắng mới nhất giúp Shkendija có sự khởi đầu thuận lợi về mặt tinh thần. Trong một trận đấu ở đấu trường châu Âu, trạng thái tâm lý thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách đội bóng nhập cuộc, đặc biệt trong những thời điểm hai bên cần duy trì sự tập trung và hạn chế sai lầm.

Shkendija nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng lợi thế từ kết quả gần nhất để kiểm soát thế trận chủ động hơn. Dù chưa có dữ liệu về sơ đồ, tỷ lệ kiểm soát bóng hay số cơ hội tạo ra, đội bóng này vẫn đang sở hữu lợi thế rõ ràng hơn trên phương diện kết quả trước trận.

Europa cần phản ứng sau thất bại

Europa phải tìm cách nhanh chóng lấy lại sự ổn định sau trận thua gần nhất. Thách thức của đội bóng không chỉ nằm ở việc đối phó với đối thủ đang có kết quả thuận lợi hơn, mà còn là duy trì sự tỉnh táo trong suốt trận đấu để tránh bị cuốn theo nhịp độ của Shkendija.

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định Europa sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hay đẩy cao đội hình. Dù vậy, khả năng tổ chức cự ly giữa các tuyến và xử lý những thời điểm chuyển trạng thái sẽ là yếu tố đáng chú ý. Nếu không kiểm soát tốt các khoảng trống, Europa có thể gặp khó khăn trước đội bóng đang có lợi thế tâm lý.

Đối đầu nghiêng về Shkendija

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Shkendija giành chiến thắng, còn Europa không có kết quả tương tự. Hai đội chưa có trận hòa trong dữ liệu này. Chi tiết đó tạo thêm cơ sở để Shkendija tự tin, dù quy mô mẫu đối đầu chỉ dừng ở một lần và không nên được xem là yếu tố quyết định duy nhất.

Điểm đáng chú ý là cả kết quả gần nhất lẫn đối đầu gần nhất đều cùng hướng về Shkendija. Europa vì thế cần một màn trình diễn chặt chẽ hơn, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận, để không sớm đánh mất thế cân bằng.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Do nguồn thông tin không cung cấp đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa có cơ sở để khẳng định cách bố trí nhân sự của hai đội. Phân tích trước trận vì vậy nên tập trung vào diễn biến thế trận thay vì dự đoán cụ thể về hệ thống chiến thuật.

Shkendija có thể hướng đến việc phát huy sự tự tin từ chiến thắng gần nhất và duy trì sức ép ở những thời điểm phù hợp. Ở chiều ngược lại, Europa cần ưu tiên sự cân bằng, giảm sai sót và kiên nhẫn chờ cơ hội phản công. Cuộc đấu có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng những thời điểm chuyển tiếp, thay vì chỉ phụ thuộc vào số lượng cơ hội.

Nhận định trước trận

Shkendija bước vào trận đấu với hai cơ sở tích cực: chiến thắng ở lần gần nhất và kết quả đối đầu gần nhất có lợi. Europa chịu bất lợi về kết quả trước trận nhưng vẫn có cơ hội thay đổi cục diện nếu tổ chức phòng ngự tốt và duy trì sự tập trung.

Nhìn chung, Shkendija đang có nền tảng thuận lợi hơn, còn Europa cần chứng minh khả năng phản ứng sau thất bại. Trận đấu tại National Arena Toshe Proeski hứa hẹn sẽ là màn so tài mà sự ổn định, tính kỷ luật và khả năng xử lý các thời điểm quan trọng đóng vai trò then chốt.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Shkendija · 1 thắng 0 hòa Europa · 0 thắng Europa 0 - 5 Shkendija SHK

Shkendija 5 trận gần nhất T H B B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 0 Thủng lưới Europa 5 trận gần nhất B T B H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 5 Thủng lưới