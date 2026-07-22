Đời sống Siết chặt hoạt động của xe khách vào ban đêm Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Nai; trong đó nhấn mạnh yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa vào ban đêm...

Xe khách bị cháy trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai

Ngày 22/7, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam; Cục Đăng kiểm Việt Nam; Sở Xây dựng các địa phương về việc triển khai, thực hiện Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người tử vong và nhiều người bị thương xảy ra tại Km1839 Quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô; lưu ý siết chặt hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa khối lượng lớn, nhất là các phương tiện hoạt động vào ban đêm; kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự.

Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương rà soát hồ sơ, lịch sử kiểm định và tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền và đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại, bất cập (nếu có).

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21/7, xe ô-tô khách biển kiểm soát 50E-447.02, loại 24 giường nằm do Trần Thanh Hải (41 tuổi, thường trú tại Ninh Hải, Khánh Hòa) điều khiển hướng Lâm Đồng đi Thành phố Hồ Chí Minh khi tới Km1839 trên Quốc lộ 1 (thành phố Đồng Nai), do lái xe buồn ngủ, xe khách đâm vào ta-luy sau đó phát cháy. Do ngọn lửa cháy quá nhanh, khiến nhiều hành khách không kịp thoát nạn. Vụ tai nạn đã khiến 7 người tử vong.

Vụ tai nạn đã khiến 7 người tử vong, phương tiện bị cháy chỉ còn trơ khung.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong vụ tai nạn nêu trên.

Bộ trưởng các bộ: Công an, Xây dựng tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 48/CĐ-TTg; lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, nhất là phương tiện hoạt động vào ban đêm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với lái xe Trần Thanh Hải để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.