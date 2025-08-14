Pháp luật Siết chặt kiểm tra cơ sở y tế, xử lý nghiêm phòng khám không phép Để siết chặt quản lý hoạt động khám, chữa bệnh và ngăn chặn tình trạng phòng khám chui gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, Sở Y tế Lâm Đồng đã tăng cường kiểm tra, thanh tra và hậu kiểm các cơ sở y tế trên địa bàn.



Từ đầu năm đến nay, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo 1 cuộc thanh tra các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và 6 cuộc kiểm tra, 7 cuộc thanh tra các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập. Kết quả cho thấy các cơ sở công lập hoạt động tốt, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, hệ thống y tế tư nhân vẫn còn nhiều tồn tại, với 22 cơ sở vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 365 triệu đồng. Hình thức xử lý khác (nhắc nhở, đình chỉ hoạt động, rút giấy phép...) 3 cơ sở và nhắc nhở 38 cơ sở.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Lâm Đồng kiểm tra cơ sở hành nghề y dược tư nhân

Ông Đoàn Quang Huy - Trưởng Phòng Kiểm tra - Pháp chế (Sở Y tế Lâm Đồng) cho biết: Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Các lỗi chủ yếu gồm: không bảo đảm 1 hoặc nhiều điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động; niêm yết không đầy đủ hoặc không niêm yết giá dịch vụ; thu giá cao hơn mức đã niêm yết; không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Đáng chú ý, vẫn có trường hợp cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép hoạt động...

Trong thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế, một trong những khó khăn lớn nhất là hạn chế về nguồn nhân lực; quỹ thời gian xử lý hồ sơ rất ngắn. Cụ thể, thiếu nhân lực có chuyên môn sâu, kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra y tế. Trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác này còn chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là ở tuyến cơ sở. Cán bộ xử lý ít, kiêm nhiệm nhiều...

Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nguy cơ bỏ lỡ thời hạn ra quyết định nếu quá thời hạn 7 ngày làm việc (hoặc 30 ngày với vụ việc phức tạp) mà không kịp ra quyết định thì vụ việc sẽ không được xử phạt, làm mất tính răn đe, ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý.

“Lĩnh vực y tế có tính kỹ thuật cao, đòi hỏi phải làm rõ các yếu tố như: giấy phép hành nghề, nguồn gốc thuốc, chất lượng thiết bị y tế, điều kiện vệ sinh, an toàn dịch vụ… những nội dung này không thể xác minh nhanh trong vài ngày”, ông Đoàn Quang Huy cho hay.

Giải pháp được đưa ra là tăng cường nhân lực và nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về kỹ năng xử lý vi phạm hành chính. Phát triển phần mềm chuyên dụng để hỗ trợ việc lập kế hoạch, báo cáo và theo dõi tiến độ công việc, giúp tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu sai sót. Sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính, xem xét kéo dài thời hạn xử lý vi phạm hành chính là 30 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Thống kê đến nay, số lượng cơ sở khám, chữa bệnh tại Lâm Đồng đã được cấp phép hoạt động có 191 cơ sở công lập và 1.453 cơ sở ngoài công lập.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Trung tâm Y khoa Pasteur Đà Lạt cho biết: Hàng năm, chúng tôi đón tiếp từ 4 - 8 đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, định kỳ về các nội dung khám, chữa bệnh, tiêm chủng, dược, phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn... với hình thức kiểm tra đột xuất hoặc thông báo trước.

Liên tục nhiều năm qua, Trung tâm đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Tôi đánh giá cao việc kiểm tra này, nhờ kiểm tra của Sở Y tế giúp cho Trung tâm áp dụng quy trình chuẩn theo quy định của Bộ Y tế, ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế”.