Pháp luật - Đời sống Siết chặt quản lý hành lang an toàn giao thông Xử lý các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất dành cho giao thông không chỉ góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) mà còn nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở, từng bước xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

76 hộ kinh doanh dọc hai bên tuyến tỉnh lộ 682 đi qua địa bàn xã Đắk Song đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về ATGT

Còn nhiều vi phạm

Tỉnh lộ 682 nối xã Đắk Song với xã Đắk Mil, dài khoảng 24 km và kết nối trực tiếp với quốc lộ 14. Sau khi được nâng cấp, tuyến đường trở thành trục giao thông quan trọng phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện gia tăng cũng kéo theo nguy cơ mất ATGT, nhất là tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ để kinh doanh, buôn bán.

Trước thực trạng đó, lực lượng Công an xã Đắk Song đã trực tiếp đến từng hộ kinh doanh để phổ biến quy định pháp luật, đồng thời cảnh báo những nguy cơ, hậu quả từ việc lấn chiếm lòng đường, lề đường và hành lang ATGT để buôn bán hoặc tập kết hàng hóa trái phép. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, 76/76 hộ kinh doanh dọc hai bên tỉnh lộ 682 đi qua địa bàn xã đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT.

Không dừng lại ở đó, Công an xã Đắk Song còn phối hợp với đơn vị chức năng vận động các hộ kinh doanh tại các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn chủ động di dời quầy, sạp, hàng hóa và các vật dụng vào phía trong theo quy định tối thiểu 8 m tính từ tim đường hiện hữu, không lấn chiếm lòng, lề đường.

Thượng tá Y Bhim Kễn, Trưởng Công an xã Đắk Song cho biết, công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ hành lang ATGT được đơn vị phối hợp thực hiện thường xuyên, liên tục, lấy tuyên truyền, vận động làm trọng tâm để nâng cao nhận thức của người dân. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái lấn chiếm nhằm bảo đảm các tuyến đường luôn thông thoáng, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

76 hộ kinh doanh dọc hai bên tuyến tỉnh lộ 682 đi qua địa bàn xã Đắk Song đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT

Tại xã Tân Lập, công tác lập lại trật tự hành lang ATGT cũng đang được triển khai quyết liệt. Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân tự tháo dỡ các công trình, biển quảng cáo, vật dụng vi phạm. Nhiều khu vực từng thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm như: ngã ba quốc lộ 1A đi Tà Mon, chợ Tân Lập, chợ tự phát An Vinh hay tuyến từ ngã tư Sông Phan đến đường dẫn cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại các khu vực này, mặt đường được trả lại sự thông thoáng vốn có, người dân và các phương tiện tham gia giao thông thuận lợi hơn. Tình trạng buôn bán tràn xuống lòng đường từng bước được khắc phục, góp phần giảm áp lực giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân.

Kết hợp tuyên truyền với xử lý vi phạm

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn một số trường hợp chưa tự giác chấp hành hoặc có biểu hiện tái lấn chiếm sau khi được nhắc nhở. Đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, các biện pháp xử lý theo quy định sẽ được Công an xã áp dụng nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Trong khi đó, tại xã Lương Sơn, công tác quản lý hành lang ATGT được gắn với các đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 28B. Công an xã đã tổ chức các đợt kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng hoặc đặt biển quảng cáo gây cản trở giao thông.

Khu vực ngã ba quốc lộ 1A đi Tà Mon và chợ Tân Lập sau khi Công an xã Tân Lập tuyên truyền, cam kết

Quá trình kiểm tra được thực hiện song song với công tác tuyên truyền, vận động. Các hộ dân đã tự giác tháo dỡ các vật kiến trúc vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu của hành lang ATGT và cam kết không tái lấn chiếm.

Việc kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý vi phạm không chỉ giúp lập lại trật tự ATGT mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống giao thông văn minh, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.