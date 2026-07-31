Pháp luật - Đời sống Siết chặt quản lý phương tiện kinh doanh vận tải Công an tỉnh Lâm Đồng đang đồng loạt triển khai tổng rà soát xe tải và các phương tiện kinh doanh vận tải nhằm kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Công an xã Kiến Đức tổ chức cho các chủ phương tiện ký cam kết chấp hành pháp luật

Chấn chỉnh các vi phạm

Tại xã Tà Đùng, Công an xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát toàn bộ các phương tiện thuộc diện quản lý. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra hồ sơ đăng ký xe, điều kiện an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, niên hạn sử dụng cũng như việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Điểm đáng chú ý là trong quá trình kiểm tra, lực lượng công an không chỉ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát mà còn dành nhiều thời gian tuyên truyền, giải thích để chủ phương tiện hiểu rõ những nguy cơ từ việc cơi nới thành thùng, chở quá tải hay chậm đăng kiểm. Các chủ xe được hướng dẫn tự giác tháo dỡ phần cơi nới trái phép, thực hiện kiểm định đúng thời hạn và khắc phục những tồn tại để phương tiện đủ điều kiện lưu hành.

Đến nay, Công an xã Tà Đùng đã kiểm tra, rà soát 15 xe tải tự đổ và phương tiện vận chuyển hành khách. Đồng thời, tuyên truyền, vận động 15 cá nhân, chủ doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự ATGT đường bộ.

Lực lượng Công an kiểm tra thông số kỹ thuật của xe tải tự đổ có khối lượng chuyên chở dưới 15.000 kg

Công an xã Đạ Huoai 3 cũng triển khai đồng bộ đợt tổng rà soát theo kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh. Ngoài việc kiểm tra tình trạng đăng ký, biển số, thông tin chủ phương tiện, lực lượng công an còn trực tiếp đo kích thước thành thùng xe, kiểm tra dấu hiệu cơi nới, cải tạo trái phép, kiểm tra niên hạn sử dụng và các hành vi độ, chế còi, đèn không đúng quy định. Toàn bộ phương tiện được chụp ảnh lưu hồ sơ để phục vụ công tác quản lý, đối chiếu lâu dài. Qua kiểm tra bước đầu, các phương tiện tải trọng dưới 15 tấn trên địa bàn cơ bản chưa phát hiện tình trạng cơi nới thành thùng hay thay đổi kết cấu kỹ thuật trái quy định.

Tại xã Kiến Đức, công tác tổng rà soát cũng được triển khai quyết liệt với phạm vi rộng hơn. Lực lượng công an đã kiểm tra 36 xe tải tự đổ và phương tiện vận chuyển hành khách. Công an xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động 42 cá nhân, chủ doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

Công an xã Đắk Song kiểm tra, đối chiếu thông tin phương tiện xe tải tự đổ dưới 15.000 kg

Chú trọng công tác phòng ngừa

Điểm chung trong đợt tổng rà soát lần này là sự chuyển biến rõ nét trong phương thức quản lý. Nếu trước đây hoạt động kiểm tra chủ yếu tập trung phát hiện và xử lý vi phạm thì nay lực lượng công an chú trọng nhiều hơn đến công tác phòng ngừa. Đợt kiểm tra, rà soát gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải thích rõ những hệ lụy của việc sử dụng phương tiện không bảo đảm điều kiện kỹ thuật. Qua đó, giúp chủ phương tiện nhận thức đầy đủ rằng việc chấp hành pháp luật không chỉ để tránh bị xử phạt mà còn là trách nhiệm bảo vệ tính mạng của chính mình, hành khách và những người cùng tham gia giao thông.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Công an xã Tà Đùng cho biết, đợt tổng rà soát không đơn thuần nhằm phát hiện, xử lý các phương tiện vi phạm mà hướng đến mục tiêu quan trọng hơn là phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ khâu quản lý. Vì vậy, bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý theo quy định, đơn vị đặc biệt chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn để chủ phương tiện hiểu rõ trách nhiệm của mình, tự giác chấp hành quy định. Khi người dân và doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thì hiệu quả phòng ngừa sẽ bền vững hơn rất nhiều.

Thông qua rà soát, kiểm tra và tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân được nâng lên góp phần phòng ngừa vi phạm, hạn chế tai nạn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.