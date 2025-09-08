Thể thao 360 Siêu cúp Anh 2025: Khi nhà vua chạm trán kẻ thách thức Trận Siêu cúp Anh (Community Shield) 2025 sẽ là khởi đầu cho mùa giải mới, chứng kiến cuộc đọ sức giữa Liverpool (nhà vô địch Premier League 2024 – 2025) và Crystal Palace (lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vô địch FA Cup 2024 – 2025), diễn ra vào lúc 21 giờ, ngày 10/8 tại sân vận động Wembley.

Liverpool đã hoàn thành quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới sau khi chơi 5 trận giao hữu trong mùa hè, thắng cả 3 trận gần đây. Điều quan trọng nhất là tất cả những tân binh như Ekitike, Wirtz, Frimpong, Kerkez đều đã hòa nhập vào lối chơi, điều thể hiện ở trận thắng Bilbao 3-2 mới đây. Về chiến thuật của huấn luyện viên Arne Slot mang hơi hướng bóng đá tấn công Hà Lan, ưu tiên kiểm soát bóng (positional play), di chuyển nhanh và pressing tầm cao. Vì thế, có thể tin rằng thầy trò Arne Slot sẽ phát huy tối đa sức mạnh khi bước vào trận đấu này. Đây đã là lần thứ 25 Liverpool tham dự Siêu cúp Anh và đã nâng cao chiếc cúp này 16 lần. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ cân bằng thành tích với Arsenal, đội đang sở hữu 17 danh hiệu.

Về Crystal Palace kết thúc quá trình chuẩn bị trước mùa giải bằng 2 trận đấu với Augsburg trên sân khách ở Đức vào tuần trước, nơi đội một của họ giành chiến thắng 3-1, nhưng đội hình dự bị của họ đã bị câu lạc bộ Bundesliga đánh bại 1-0. Còn về chiến thuật của huấn luyện viên Oliver Glasner là thực dụng, chú trọng khối phòng ngự trung bình – thấp, chờ thời cơ để phản công nhanh. Đây là lần đầu tiên Crystal Palace tham dự trận Siêu cúp Anh.

Các cuộc đối đầu gần nhất giữa 2 đội, sẽ thấy Crystal Palace là đối thủ không hề dễ chịu với Liverpool. Crystal Palace chỉ thua 2, hòa 3 và cũng thắng 1 trận ở 6 trận. Đặc biệt, ở trận đụng độ gần nhất, cũng là ở vòng đấu cuối cùng của Premier League 2024 - 2025, Liverpool bị dẫn bàn ngay từ phút thứ 9, thiệt quân và chỉ có bàn gỡ ở những phút cuối nhờ sự tỏa sáng của Mohamed Salah.

Siêu cúp Anh 2025 không chỉ là trận khai màn cho mùa bóng mới, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai đội. Liverpool mang trên vai trọng trách khẳng định vị thế nhà vô địch Ngoại hạng Anh, chứng minh lối chơi của Arne Slot có thể tiếp tục chinh phục các danh hiệu. Crystal Palace lại bước vào Wembley với tâm thế “kẻ thách thức”, khao khát viết tiếp câu chuyện cổ tích sau chiếc FA Cup lịch sử.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chiếc cúp bạc chỉ dành cho đội biết tận dụng cơ hội và giữ được sự tỉnh táo ở những khoảnh khắc then chốt. Wembley đêm 10/8 sẽ không chỉ chứng kiến một nhà vô địch mới, mà còn mở ra lời hứa hẹn về một mùa giải Premier League đầy kịch tính đang chờ phía trước.