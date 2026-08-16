Thể thao 360 Siêu Cúp Anh thuộc về “Pháo thủ” Siêu Cúp Anh luôn là danh hiệu đầu tiên của mùa giải xứ sở Sương Mù. Và năm nay, danh hiệu ấy đã thuộc về Arsenal, khi “Pháo thủ” vượt qua Man City trên sân Principality ở Cardiff vào tối 16/8.

Trước trận tranh Siêu Cúp Anh, Man City đã có 7 lần lên ngôi vô địch, với ba trong số đó dưới thời HLV Pep Guardiola. Lần gần nhất The Citizens nâng chiếc khiên là năm 2024, khi hòa Man United 1-1, trước khi thắng 7-6 trên chấm luân lưu tại Wembley. Tới nay, chỉ có Man United, Arsenal, Liverpool và Everton có số lần đăng quang nhiều hơn Man City. Năm nay, The Citizens có mặt tại trận tranh Siêu Cúp nhờ chức vô địch FA Cup 2025/26. Khi đó, Man City đang được dẫn dắt bởi HLV Guardiola đã đánh bại Chelsea 1-0 trong trận chung kết ngày 16/5, với bàn duy nhất của Antoine Semenyo ở phút 72. Đây là FA Cup thứ 8 trong lịch sử Man City. Tuy nhiên, trận tranh Siêu Cúp 2026 sẽ mở ra một chương hoàn toàn mới tại Etihad. Bởi đây là trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Enzo Maresca trên cương vị HLV Man City sau khi kế nhiệm Guardiola. Bởi vậy, cuộc đấu trên sân Principality, sẽ là phép thử đầu tiên dành cho Maresca trong công việc nhiều áp lực nhất sự nghiệp huấn luyện của ông.

Về phía Arsenal, cuộc đối đầu đêm 16/8 gợi lại trận tranh Siêu Cúp 2023, khi đó “Pháo thủ” hòa Man City 1-1 sau 90 phút trước khi thắng 4-1 trên chấm luân lưu. Fabio Vieira là người thực hiện quả đá quyết định, mang về chiếc Community Shield thứ 17 trong lịch sử "Pháo thủ". Lần trở lại Cardiff năm nay, Arsenal có rất nhiều kỷ niệm đẹp, tuy vậy kết quả những trận đấu tiền mùa giải của nhà vô địch Premier League, khiến cho người hâm mộ không thật sự yên tâm. Sau chiến thắng 3-0 trước MK Dons trong trận đấu kín, đội bóng của Arteta chỉ thắng một trong 4 trận giao hữu trong 90 phút. Đó là chiến thắng 4-1 trên sân Girona ngày 1/8, nhưng sau đó thua Real Betis 1-3 ngày 5/8, thua Borussia Dortmund 2-3 ngày 9/8 ở Emirates Cup, rồi hòa Como 1-1 ngày 12/8. Ở trận cuối, Arsenal thắng Como 4-3 trên chấm luân lưu. Dù vậy, rất nhiều người hâm mộ tin tưởng một chiến thắng sẽ tới với Arsenal trong đêm 16/8, bởi lẽ “Pháo thủ" rất có duyên với Siêu Cúp, đặc biệt trong những loạt đấu súng. Cả hai chức vô địch trong thập niên 2020 của "Pháo thủ" đều giành được sau loạt luân lưu: thắng Liverpool năm 2020 và Man City năm 2023. Và chiến thắng tại Cardiff lần này, Arsenal đã sở hữu Community Shield thứ 18 và đứng thứ hai sau Man United với 21 lần đăng quang.

Bước vào trận đấu, Arsenal khởi đầu cực kỳ thuận lợi, khi “Pháo thủ” vượt lên dẫn trước chỉ 25 giây sau tiếng còi khai cuộc. Lewis-Skelly chọc khe xé toang hàng thủ Man City, để một mình Calafiori thoát xuống hạ gục thủ môn Donnarumma trong pha đối mặt. Chơi áp đảo hoàn toàn nửa Xanh thành Manchester, Arsenal có bàn thắng thứ 2 ở phút thứ 28. Cú treo bóng đầy tinh tế của Ødegaard để Tzolis dễ dàng chuyền bóng bằng đầu cho Kai Havertz dứt điểm cận thành bằng đầu khiến Donnarumma lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng, khi trận đấu trôi qua chưa đầy 30 phút.

Dù hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về phía Arsenal, tuy nhiên bước sang hiệp 2, có vẻ “Pháo thủ” chưa hài lòng với tỉ số này. Ngay phút 48, Tzolis đi bóng khéo léo từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Arsenal trước khi xâm nhập trung lộ và chuyền bóng để Ødegaard chạm bóng tinh tế, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Man City, trước khi dễ dàng đánh lừa thủ môn Donnarumma và dứt điểm nhẹ nhàng bằng chân trái vào góc gần, nâng tỷ số lên 3-0 cho “Pháo thủ”. Những phút còn lại, Arsenal lùi sâu, chơi phòng ngự phản công. Cả 2 đội cũng có những cơ hội rõ rệt, tuy nhiên không có thêm bàn thắng được ghi. Thắng chung cuộc 3-0, Arsenal đoạt Siêu Cúp Anh, đây là danh hiệu đầu tiên của “Pháo thủ” trong mùa giải mới, đồng thời khẳng định họ vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27.