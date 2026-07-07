Siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise: Tiến độ thi công và quy hoạch chi tiết Dự án lấn biển quy mô gần 2.870 ha tại Cần Giờ, TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ hạ tầng với trục xương sống Đại lộ Thời Đại và các phân khu chức năng. Với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD, dự án được kỳ vọng kiến tạo một đô thị biển thông minh, bền vững.

Sau hơn một năm kể từ ngày khởi công (19/4/2025), dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) đang ghi nhận những thay đổi lớn về diện mạo. Từ vùng biển bãi bồi, một đại công trường với hệ thống hạ tầng giao thông và các dãy nhà thấp tầng đang dần hình thành, đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam.

Phối cảnh siêu đô thị lấn biển Cần Giờ. Ảnh minh họa

Quy mô và vị thế chiến lược của siêu dự án 10 tỷ USD

Vinhomes Green Paradise do Tập đoàn Vingroup phát triển với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ USD trên diện tích khoảng 2.870 ha. Đây là dự án trọng điểm nằm tại khu vực ven biển Cần Giờ, TP.HCM, được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng kinh tế mới cho khu vực phía Nam. Với quy mô dân số dự kiến gần 230.000 người, dự án tích hợp đầy đủ các chức năng từ nghỉ dưỡng, thương mại đến trung tâm tài chính và dịch vụ công nghệ cao.

Hạ tầng giao thông và tiến độ thi công tại công trường

Ghi nhận tại thực địa, mạng lưới giao thông nội bộ của dự án đã cơ bản thành hình. Nhiều tuyến đường chính đã được trải nhựa, kết nối đồng bộ các khu chức năng. Sự hiện diện của hàng trăm máy móc, phương tiện cơ giới và lực lượng công nhân thi công xuyên suốt ngày đêm cho thấy tốc độ triển khai khẩn trương của chủ đầu tư.

Toàn cảnh siêu công trường đô thị lấn biển Cần Giờ khi nhìn từ xa.

Ngoài khơi, các tàu chuyên dụng và sà lan vẫn liên tục hoạt động để phục vụ công tác lấn biển và xử lý nền móng. Theo thiết kế, phần diện tích lấn biển chiếm khoảng 1.357 ha, khu vực san nền khoảng 906 ha với cao độ thiết kế trên 2,9m nhằm đảm bảo an toàn trước các biến đổi về mực nước biển.

Đại công trường siêu đô thị lấn biển đang dần thành hình.

Điểm nhấn hạ tầng quan trọng nhất hiện nay là Đại lộ Thời Đại. Đây là trục giao thông xương sống của toàn khu đô thị với chiều dài khoảng 12km và chiều rộng lên tới 120m. Hai bên đại lộ đã bắt đầu được phủ xanh bởi hàng nghìn cây xanh, định hình không gian đô thị sinh thái ngay từ giai đoạn đầu.

Trục đường Đại lộ Thời Đại được xem là "xương sống" của khu đô thị.

Chi tiết quy hoạch 5 phân khu chức năng

Dự án Vinhomes Green Paradise được phân chia thành 5 phân khu (A, B, C, D, E) với những định hướng phát triển riêng biệt nhằm tối ưu hóa giá trị sử dụng đất và mặt nước:

Phân khu A (hơn 950 ha): Nằm tại cửa ngõ, tập trung phát triển khu ở sinh thái kết hợp dịch vụ du lịch ven biển.

Nằm tại cửa ngõ, tập trung phát triển khu ở sinh thái kết hợp dịch vụ du lịch ven biển. Phân khu B (gần 660 ha): Quy mô dân số khoảng 75.000 người, là nơi tập trung các khu nghỉ dưỡng, dịch vụ công cộng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch.

Quy mô dân số khoảng 75.000 người, là nơi tập trung các khu nghỉ dưỡng, dịch vụ công cộng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch. Phân khu C (khoảng 318 ha): Trung tâm tài chính, thương mại và văn phòng. Phân khu này quy hoạch các tòa nhà hỗn hợp, chung cư cao tầng (tối đa 44 tầng) và hệ thống bến cảng hiện đại.

Trung tâm tài chính, thương mại và văn phòng. Phân khu này quy hoạch các tòa nhà hỗn hợp, chung cư cao tầng (tối đa 44 tầng) và hệ thống bến cảng hiện đại. Phân khu D (khoảng 480 ha): Trung tâm thương mại và nghỉ dưỡng cao cấp với biệt thự, nhà liên kế và các dịch vụ đô thị thông minh.

Trung tâm thương mại và nghỉ dưỡng cao cấp với biệt thự, nhà liên kế và các dịch vụ đô thị thông minh. Phân khu E: Khu vực dành riêng cho mặt nước, kênh dẫn và hệ thống cây xanh cấp đô thị, đảm bảo mật độ xanh và điều hòa khí hậu.

Nhiều phân khu trên khu đô thị lấn biển đã dần thành hình.

Định hướng phát triển bền vững theo mô hình ESG

Bên cạnh các chỉ tiêu kỹ thuật, Vinhomes Green Paradise được định hướng theo mô hình ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Dự án ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo từ điện gió ngoài khơi và phát triển hệ thống giao thông xanh. Trong tương lai, khu vực này dự kiến sẽ được kết nối bằng tuyến metro trên cao, giúp giảm thiểu phát thải và tăng cường khả năng tiếp cận.

Đại công trường tấp nập khi về đêm.

Với khả năng đón khoảng 8-9 triệu lượt khách mỗi năm khi hoàn thành, siêu đô thị lấn biển tại Cần Giờ, TP.HCM không chỉ là một dự án bất động sản quy mô mà còn là động lực chiến lược giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa khu vực này trở thành trung tâm du lịch biển tầm cỡ quốc tế.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người quan tâm cần xác minh pháp lý và tiến độ thực tế trước khi thực hiện các giao dịch.