Siêu dự án Khu đô thị Mekong 2.945ha tại Cần Thơ: Phê duyệt quy hoạch 1/2.000, chuẩn bị bồi thường TP. Cần Thơ đang tăng tốc các bước chuẩn bị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư cho siêu đô thị 2.945ha trong quý III/2026.

UBND TP. Cần Thơ vừa qua đã họp Tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn (Tổ công tác số 5) nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông, đô thị, công nghiệp. Trong đó, dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong với quy mô 2.945ha là điểm nhấn quan trọng nhất.

Chi tiết quy hoạch và lộ trình pháp lý dự án Mekong

Hiện tại, UBND thành phố đã phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 cho dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Chính quyền địa phương đang tích cực chuẩn bị công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Hình ảnh tại buổi làm việc. Nguồn ảnh: Báo Cần Thơ

Theo Kế hoạch số 131/KH-TCT3175 về xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm sử dụng vốn ngoài ngân sách, TP. Cần Thơ đặt mục tiêu hoàn tất hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trong quý III/2026. Đây sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Trong năm 2026, thành phố sẽ ban hành nghị quyết về danh mục dự án cần thu hồi đất, đẩy mạnh bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định pháp luật.

Quy mô và định hướng phát triển đại đô thị lớn nhất miền Tây

Dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong có diện tích khoảng 2.945ha, hiện là đại đô thị có quy mô lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án nằm trên địa bàn các xã Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu và Thạnh Hòa.

Phối cảnh dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Nguồn ảnh: Internet

Được định hướng thành cực tăng trưởng mới phía Nam TP. Cần Thơ, đồ án quy hoạch dự kiến phục vụ quy mô dân số khoảng 300.000 người. Quy hoạch phân khu 1/2.000 xác định hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội sẽ được đầu tư đồng bộ, tích hợp đa dạng chức năng từ nhà ở, thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế đến không gian văn hóa công cộng.

Cơ cấu sử dụng đất của dự án bao gồm các phân khu nhà ở thấp tầng (biệt thự, nhà liền kề), khu tái định cư và hệ thống chung cư cao tầng (tối đa 35 tầng). Riêng quỹ đất dành cho nhà ở xã hội sẽ được xác định cụ thể trong các giai đoạn triển khai tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điểm nhấn tiện ích sinh thái và cảnh báo rủi ro

Mô hình cốt lõi của siêu đô thị này là phát triển du lịch nghỉ dưỡng sinh thái gắn liền với cảnh quan sông nước đặc trưng. Quy hoạch dự án tích hợp chuỗi tiện ích quy mô lớn như công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf 36 lỗ, khu tổ chức sự kiện - lễ hội và các không gian trải nghiệm văn hóa.

Dự án được định hướng theo tiêu chuẩn sinh thái, thông minh và phát thải thấp, hướng tới thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái khu vực Nam Sông Hậu.

Lưu ý: Các thông tin quy hoạch và lộ trình triển khai dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh kỹ pháp lý tại từng thời điểm giao dịch.