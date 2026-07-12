Siêu dự án tàu đệm từ Chūō Shinkansen của Nhật Bản vượt qua rào cản cuối cùng Tuyến tàu đệm từ nhanh nhất thế giới Chūō Shinkansen đã đạt được thỏa thuận môi trường quan trọng, cho phép tái khởi động thi công với mục tiêu kết nối Tokyo và Nagoya chỉ trong 40 phút.

Dự án tàu đệm từ cao tốc Chūō Shinkansen của Nhật Bản vừa vượt qua một trở ngại lớn sau nhiều năm đình trệ. Theo đài truyền hình công cộng NHK World, các bên liên quan đã đạt được thỏa thuận về vấn đề môi trường tại khu vực Shizuoka, mở đường cho việc xây dựng tuyến đường sắt liên đô thị sử dụng công nghệ đệm từ (maglev) đầu tiên trên thế giới.

Lộ trình Chūō Shinkansen và rủi ro động đất năm 2013

Giải quyết xung đột môi trường tại Shizuoka

Trong nhiều năm qua, đoạn tuyến đi qua Shizuoka, nằm giữa ga Nagoya và ga Shinagawa tại Tokyo, đã trở thành tâm điểm tranh chấp. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ lo ngại việc đào đường hầm quy mô lớn có thể tác động tiêu cực đến lưu lượng nước của sông Ōi. Những lo ngại này đã khiến dự án không thể hoàn thành đúng hạn vào năm 2027 như kế hoạch ban đầu.

Để tháo gỡ nút thắt, đơn vị vận hành JR Central đã cam kết sẽ xem xét kỹ lưỡng và có các biện pháp bảo vệ nguồn nước sông Ōi trong quá trình thi công. Dù thỏa thuận đã được ký kết, các hoạt động xây dựng sắp tới dự kiến sẽ vẫn chịu sự giám sát chặt chẽ từ chính quyền địa phương và các tổ chức môi trường.

Công nghệ đệm từ và tốc độ vượt trội 500 km/h

Chūō Shinkansen không sử dụng bánh xe truyền thống trên đường ray mà vận hành dựa trên công nghệ đệm từ trường (Linear Motor Car). Công nghệ này cho phép tàu lơ lửng trên đường ray, loại bỏ ma sát bề mặt và đạt tốc độ tối đa lên tới 311 mph (tương đương khoảng 500 km/h).

Với tốc độ này, thời gian di chuyển giữa Tokyo và Nagoya sẽ được rút ngắn xuống còn khoảng 40 phút. Trong giai đoạn mở rộng tiếp theo, tuyến đường sẽ kéo dài đến Osaka với một điểm dừng trung gian tại Nara. Khi hoàn thiện toàn bộ, hành trình từ ga Shinagawa (Tokyo) đến Osaka dự kiến chỉ mất 67 phút, nhanh hơn đáng kể so với mức 2 giờ 15 phút của tàu Nozomi Shinkansen hiện nay.

Biển quảng cáo tàu đệm từ Nhật Bản tại Nara vào tháng 5/2026

Tầm nhìn chiến lược và thách thức kinh tế

Dự án có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 68 tỷ USD. Nhật Bản kỳ vọng tuyến đường mới không chỉ rút ngắn thời gian đi lại mà còn giải phóng năng lực vận tải cho các tuyến Shinkansen truyền thống vốn đang hoạt động ở mức giới hạn. Vào những khung giờ cao điểm, các chuyến tàu Shinkansen từ Tokyo đi Osaka có tần suất dày đặc, cứ 5 phút lại có một chuyến khởi hành.

Bên cạnh đó, dự án này giúp Nhật Bản duy trì vị thế dẫn đầu trong công nghệ đường sắt cao tốc trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc cũng đang phát triển công nghệ Transrapid với mục tiêu đạt tốc độ 373 mph (600 km/h), nhưng chủ yếu vẫn đang áp dụng cho các tuyến vận chuyển nội đô ngắn.

Lộ trình hoàn thành dự kiến vào năm 2037

Theo đánh giá từ NHK, quá trình xây dựng tại khu vực Shizuoka có thể mất hơn 10 năm để hoàn thành. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, tuyến tàu đệm từ của Nhật Bản có thể chính thức đi vào vận hành vào năm 2037. Đây sẽ là bước ngoặt lớn cho hạ tầng giao thông xứ sở hoa anh đào, giúp giảm bớt áp lực cho ngành hàng không nội địa, đặc biệt là các chặng bay bận rộn giữa sân bay Haneda (Tokyo) và Itami (Osaka).