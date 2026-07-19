Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán chung kết Tây Ban Nha vs Argentina: Messi đấu Yamal trong trận chiến ngai vàng Siêu máy tính dự đoán kết quả Tây Ban Nha vs Argentina nghiêng về La Roja với 59,6% cơ hội vô địch, so với 40,4% của nhà đương kim vô địch thế giới.

Siêu máy tính dự đoán kết quả Tây Ban Nha vs Argentina tại World Cup 2026

Theo kết quả từ 25.000 lần mô phỏng của Opta, Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn Argentina trước trận chung kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h00 ngày 20/7 trên sân MetLife, New York.

La Roja có 45% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội để Argentina đánh bại đại diện châu Âu sau thời gian thi đấu chính thức đạt 26%, còn xác suất trận đấu phải bước sang hiệp phụ ở mức 29%.

Khi tính cả các kịch bản hiệp phụ và luân lưu, Tây Ban Nha có 59,6% khả năng nâng cao cúp vàng. Xác suất để Argentina bảo vệ thành công chức vô địch được Opta xác định ở mức 40,4%.

Khoảng cách 19,2% cho thấy mô hình dự báo nghiêng về đội bóng của Luis de la Fuente. Các con số được xây dựng từ sức mạnh đội hình, phong độ, thành tích thi đấu và dữ liệu lịch sử của hai đội.

Dù vậy, trận chung kết vẫn khó đoán khi Tây Ban Nha sở hữu hệ thống phòng ngự chắc chắn nhất giải, còn Argentina có hàng công đạt hiệu suất cao nhất trước trận đấu cuối cùng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một trận chung kết World Cup chứng kiến nhà vô địch EURO đối đầu nhà vô địch Copa America. Cuộc so tài tại New York cũng quy tụ hai đội tuyển đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA.

Tây Ban Nha được Opta đánh giá nhỉnh hơn

Tây Ban Nha bước vào trận chung kết với tư cách đương kim vô địch châu Âu. La Roja thắng sáu, hòa một trong bảy trận tại World Cup 2026 và chưa phải đá hiệp phụ.

Nền tảng đưa đoàn quân của De la Fuente tới trận đấu cuối cùng nằm ở hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ. Tây Ban Nha mới nhận một bàn thua và giữ sạch lưới sáu trận, thành tích chưa từng xuất hiện ở một kỳ World Cup nam.

Trong chiến thắng 2-0 trước Pháp tại bán kết, La Roja khóa chặt Michael Olise và hạn chế tối đa tầm ảnh hưởng của Kylian Mbappe. Les Bleus chỉ tạo ra 0,31 bàn thắng kỳ vọng và gần như không có cơ hội rõ ràng trước khung thành Unai Simon.

Khả năng kiểm soát không gian, pressing đồng bộ và duy trì cự ly đội hình giúp Tây Ban Nha ngăn đối thủ tổ chức phản công. Rodri cùng Fabian Ruiz bảo vệ tốt khu vực trung tuyến, còn Pau Cubarsi và Aymeric Laporte hiếm khi bị kéo khỏi vị trí.

La Roja cũng đang sở hữu chuỗi 37 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức kể từ tháng 3/2024. Nếu vượt qua Argentina, họ không chỉ giành chức vô địch thế giới thứ hai mà còn thiết lập một cột mốc bất bại mới của bóng đá đội tuyển nam.

Messi thử thách hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải

Lionel Messi tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn nhất của Argentina. Đội trưởng 39 tuổi đã ghi tám bàn và thực hiện bốn pha kiến tạo tại World Cup 2026.

Khả năng quan sát, xử lý trong phạm vi hẹp và tung ra đường chuyền quyết định của Messi sẽ đặt hàng thủ Tây Ban Nha trước thử thách lớn nhất từ đầu giải. La Roja có thể kiểm soát tốt các khoảng trống, nhưng chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng đủ để ngôi sao Argentina tạo ra khác biệt.

Ở trận bán kết gặp Anh, Argentina bị Anthony Gordon chọc thủng lưới trước. Đội bóng của Lionel Scaloni vẫn duy trì sức ép, kiểm soát khu vực trung tuyến và tìm được bàn gỡ sau đường kiến tạo của Messi cho Enzo Fernandez.

Lautaro Martinez sau đó hoàn tất cuộc lội ngược dòng, giúp Argentina thắng 2-1 và giành quyền góp mặt trong trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp.

Tây Ban Nha từng vô hiệu hóa Mbappe, nhưng Messi mang đến một dạng thử thách khác. Anh không cần liên tục tăng tốc hoặc đột phá trực diện mà có thể kéo xuống giữa sân, thu hút đối phương rồi mở bóng cho Julian Alvarez và Giuliano Simeone di chuyển.

Nhiệm vụ của Rodri, Fabian Ruiz và hàng thủ La Roja là hạn chế khoảng thời gian Messi có bóng trước khu vực cấm địa. Nếu để đội trưởng Argentina thoải mái quan sát, hệ thống phòng ngự chắc chắn nhất giải vẫn có thể bị xuyên thủng.

Yamal tìm danh hiệu lớn nhất cùng Tây Ban Nha

Lamine Yamal là cầu thủ có khả năng tạo đột biến nổi bật nhất bên phía Tây Ban Nha. Những pha đi bóng từ cánh phải, khả năng đổi hướng nhanh và các đường chuyền vào khu vực nguy hiểm giúp cầu thủ trẻ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống của De la Fuente.

Yamal có thể trực tiếp đối đầu Nicolas Tagliafico hoặc Lisandro Martinez tùy cách Argentina bố trí phòng ngự. Tốc độ và kỹ thuật của cầu thủ Tây Ban Nha có thể buộc đối phương phải cử thêm một tiền vệ hỗ trợ, qua đó mở ra khoảng trống cho Dani Olmo và Mikel Oyarzabal.

La Roja không phụ thuộc hoàn toàn vào Yamal. Dani Olmo có khả năng khai thác khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ đối phương, Alex Baena hỗ trợ luân chuyển bóng, còn Oyarzabal đã ghi năm bàn tại giải.

Sự cơ động của hàng công giúp Tây Ban Nha tấn công theo nhiều hướng. Họ có thể kiểm soát bóng ở trung lộ, kéo giãn đội hình Argentina sang hai biên hoặc tăng tốc ngay sau khi giành lại quyền kiểm soát.

Argentina muốn bảo vệ ngôi vương

Argentina toàn thắng bảy trận tại World Cup 2026, dù hai chiến thắng chỉ được xác định sau hiệp phụ. Nhà đương kim vô địch đã ghi 19 bàn, nhiều nhất giải đấu trước trận chung kết.

Đoàn quân của Scaloni ghi ít nhất hai bàn trong mọi trận nhưng không giữ sạch lưới ở năm trận gần nhất. Hàng công giúp Argentina giải quyết nhiều thời điểm khó khăn, song hệ thống phòng ngự vẫn để lộ khoảng trống khi các hậu vệ biên dâng cao.

Cristian Romero và Lisandro Martinez sẽ phải đối mặt với tốc độ của Yamal, Olmo cùng Oyarzabal. Argentina có thể lựa chọn lùi đội hình thấp hơn thường lệ nhằm hạn chế khoảng trống phía sau, nhưng cách tiếp cận này cũng khiến Messi và Julian Alvarez bị tách khỏi phần còn lại.

Kinh nghiệm là lợi thế lớn của đại diện Nam Mỹ. Nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại từng vô địch Copa America và World Cup, đồng thời đã trải qua những trận đấu loại trực tiếp căng thẳng.

Argentina cũng có khả năng định đoạt trận đấu từ những khoảnh khắc cá nhân. Messi, Alvarez, Lautaro Martinez hoặc Enzo Fernandez đều đủ sức tận dụng sai lầm nhỏ của đối thủ.

Tây Ban Nha vs Argentina: Một trận đấu, nhiều cột mốc lịch sử

Tây Ban Nha chuẩn bị thi đấu trận chung kết World Cup thứ hai. Lần gần nhất La Roja tiến tới trận đấu cuối cùng là năm 2010, khi họ đánh bại Hà Lan để lần đầu đăng quang.

Argentina góp mặt trong trận chung kết thứ bảy và hướng đến chức vô địch thế giới lần thứ tư. Nếu thành công, La Albiceleste sẽ trở thành đội tuyển thứ ba bảo vệ được cúp vàng, sau Italy giai đoạn 1934–1938 và Brazil giai đoạn 1958–1962.

Đây cũng là lần thứ hai Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau tại World Cup. Cuộc đối đầu trước diễn ra tại vòng bảng năm 1966.

Xét năm lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Tây Ban Nha giành ba chiến thắng và Argentina thắng hai trận. Các cuộc gặp giữa hai đội thường xuất hiện nhiều bàn thắng, nhưng tính chất của một trận chung kết có thể khiến cách nhập cuộc trở nên thận trọng hơn.

Thống kê đáng chú ý trước trận Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha thắng sáu, hòa một sau bảy trận tại World Cup 2026. La Roja mới nhận một bàn thua và giữ sạch lưới sáu trận.

Đội bóng của De la Fuente đang có chuỗi 37 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức kể từ tháng 3/2024.

Argentina toàn thắng bảy trận tại giải và sở hữu chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp ở đấu trường World Cup.

Nhà đương kim vô địch ghi 19 bàn, dẫn đầu giải về số pha lập công trước trận chung kết. Messi đóng góp tám bàn cùng bốn kiến tạo, còn Mikel Oyarzabal là chân sút tốt nhất của Tây Ban Nha với năm bàn.

Trong năm trận gần nhất, Tây Ban Nha toàn thắng, ghi chín bàn và chỉ để lọt lưới một lần. Argentina ghi 14 bàn nhưng nhận bảy bàn thua trong cùng giai đoạn.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Argentina

Năm trận gần nhất của Tây Ban Nha có trung bình hai bàn mỗi trận. La Roja giữ sạch lưới bốn lần và chưa để bất kỳ đối thủ nào ghi quá một bàn trong giai đoạn này.

Các trận đấu của Argentina có xu hướng cởi mở hơn. Cả năm trận gần nhất đều xuất hiện bàn thắng từ hai đội, với tổng cộng 21 pha lập công, đạt mức trung bình 4,2 bàn mỗi trận.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa Tây Ban Nha và Argentina tạo ra 20 bàn. Bốn trận xuất hiện ít nhất ba pha lập công, nổi bật là chiến thắng 6-1 của Tây Ban Nha năm 2018 và trận Argentina thắng 4-1 năm 2010.

Tính chất chung kết có thể khiến hai đội ưu tiên sự an toàn trong hiệp một. Tây Ban Nha sẽ không muốn để Messi có khoảng trống phản công, còn Argentina cần tránh đẩy hàng phòng ngự lên quá cao trước tốc độ của Yamal.

Thế trận có thể chỉ trở nên cởi mở sau khi bàn thắng đầu tiên xuất hiện. Khả năng trận đấu kéo dài sang hiệp phụ cũng được Opta xác định ở mức tương đối cao.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Argentina: 2–3 bàn.

Dự đoán phạt góc Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha được hưởng 28 quả phạt góc trong năm trận gần nhất, trung bình 5,6 quả mỗi trận. Các đối thủ của La Roja chỉ thực hiện tổng cộng 12 quả.

Argentina tạo ra 34 quả phạt góc trong cùng giai đoạn, đạt mức trung bình 6,8 quả mỗi trận. Tuy nhiên, hai trận của nhà đương kim vô địch phải kéo dài sang hiệp phụ nên số liệu cao hơn mặt bằng thông thường.

Hai đội đều có khả năng tổ chức tấn công từ biên. Tây Ban Nha thường đưa bóng tới vị trí của Yamal, còn Argentina có thể sử dụng các pha dâng cao của Molina và Tagliafico để kéo giãn đối thủ.

Thế trận chặt chẽ có thể làm giảm số pha dứt điểm bị hậu vệ cản phá. Tổng số phạt góc vì thế khó vượt xa mức trung bình của hai đội.

Dự đoán phạt góc Tây Ban Nha vs Argentina: 9 quả.

Dự đoán thẻ phạt Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha nhận năm thẻ vàng trong năm trận vừa qua, trung bình một thẻ mỗi trận. Các đối thủ của La Roja phải nhận tổng cộng 10 thẻ vàng và một thẻ đỏ.

Khả năng kiểm soát bóng và xoay trở của Yamal, Olmo cùng các cầu thủ tấn công Tây Ban Nha thường buộc đối phương phạm lỗi để ngăn những tình huống chuyển trạng thái.

Argentina nhận bảy thẻ vàng trong năm trận gần nhất. Đối thủ của họ phải nhận 11 thẻ vàng và một thẻ đỏ.

Trận chung kết có thể xuất hiện nhiều pha tranh chấp ở khu vực giữa sân, nơi Rodri, De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister cạnh tranh quyền kiểm soát. Áp lực lớn cũng dễ dẫn đến các tình huống phạm lỗi chiến thuật.

Dự đoán thẻ phạt Tây Ban Nha vs Argentina: 4 thẻ.

Tình hình lực lượng Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý và có thể sử dụng đội hình mạnh nhất.

Argentina cũng sở hữu đầy đủ những lựa chọn quan trọng cho trận chung kết. Messi, Julian Alvarez, Romero và Emiliano Martinez đều sẵn sàng ra sân.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha sở hữu cấu trúc phòng ngự tốt hơn, khả năng kiểm soát bóng ổn định và nhiều phương án tạo đột biến ở hai biên. La Roja cũng chưa phải trải qua hiệp phụ tại giải, qua đó có lợi thế nhất định về thể lực.

Argentina vượt trội về kinh nghiệm thi đấu những trận quyết định. Messi cùng các đồng đội đủ khả năng tận dụng một khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ Tây Ban Nha để ghi bàn.

Opta nghiêng về La Roja, nhưng xác suất trận đấu bước sang hiệp phụ lên tới 29%. Hai đội có thể duy trì thế cân bằng trong 90 phút trước khi chiều sâu đội hình và khả năng kiểm soát của Tây Ban Nha tạo ra khác biệt.

The Standard dự đoán Argentina thắng 1-0. Chuyên gia Mark Schofield của SB Nation chọn Tây Ban Nha thắng 2-0, còn James Dator dự đoán La Roja giành chiến thắng 3-1.

Dự đoán tỷ số sau 90 phút: Tây Ban Nha 1-1 Argentina.

Dự đoán chung cuộc: Tây Ban Nha thắng 2-1 sau hiệp phụ.

Tây Ban Nha vs Argentina chiếu trên kênh nào?

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra lúc 2h00 rạng sáng thứ Hai, ngày 20/7/2026, trên sân MetLife tại New York, Mỹ.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các kênh VTV3, VTV6, VTV10 và nền tảng VTVgo.