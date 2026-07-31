Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán Đông Timor vs Indonesia: Garuda rộng cửa thắng đậm Siêu máy tính dự đoán Đông Timor vs Indonesia nghiêng hẳn về đội bóng xứ vạn đảo với 90% khả năng chiến thắng. Trước đối thủ chưa ghi bàn sau hai lượt trận, Garuda có cơ hội giành ba điểm và cải thiện mạnh hiệu số tại bảng A AFF Cup 2026.

Đông Timor vs Indonesia: Ai mạnh hơn?

Xét tương quan hiện tại, Indonesia vượt trội Đông Timor về chất lượng đội hình, phong độ và kinh nghiệm thi đấu. Theo phân tích của siêu máy tính, Garuda có 90% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Xác suất hai đội hòa nhau ở mức 7,9%, còn cơ hội thắng của Đông Timor chỉ đạt 2,2%.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng cũng cho thấy khoảng cách đáng kể. Indonesia đạt mức xG 3,06, cao hơn nhiều so với con số 0,35 của Đông Timor. Kịch bản có khả năng xuất hiện cao nhất là chiến thắng 3-0 dành cho đội bóng xứ vạn đảo.

Indonesia còn chiếm ưu thế hoàn toàn về lịch sử đối đầu. Garuda toàn thắng sáu lần gặp Đông Timor, ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần.

Đông Timor chưa giành được điểm và chưa ghi bàn sau hai lượt trận đầu tiên. Trong khi đó, Indonesia vừa có màn ra quân thuận lợi, cho thấy khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công hiệu quả.

Nhận định Đông Timor vs Indonesia: Garuda không được chủ quan

Cuộc đối đầu giữa Đông Timor và Indonesia diễn ra lúc 17h00 ngày 31/7 trên sân vận động Chonburi. Đây là trận đấu thứ ba của Đông Timor, nhưng mới là lần ra sân thứ hai của Indonesia tại bảng A AFF Cup 2026.

Đông Timor khởi đầu vòng bảng bằng thất bại 0-7 trước Việt Nam. Đội bóng này gặp nhiều khó khăn trước tốc độ luân chuyển bóng và những pha xâm nhập liên tục của nhà đương kim vô địch.

Ở lượt trận tiếp theo, Đông Timor thi đấu chặt chẽ hơn nhưng vẫn để thua Singapore 0-2. Sau hai trận, họ chưa có điểm, chưa ghi được bàn thắng và đã nhận tổng cộng chín bàn thua.

Dù kết quả không thuận lợi, màn trình diễn trước Singapore cho thấy Đông Timor đã có những điều chỉnh nhất định. Đội hình được tổ chức thấp hơn, khoảng cách giữa các tuyến được thu hẹp và khả năng bảo vệ khu vực trung tâm cũng được cải thiện.

Indonesia vì thế vẫn phải duy trì sự tập trung. Garuda được đánh giá cao hơn, nhưng có thể gặp khó khăn nếu Đông Timor chủ động phòng ngự số đông và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm.

Ở trận ra quân, Indonesia thể hiện sức mạnh tấn công bằng chiến thắng đậm trước Campuchia. Mitchell Baker trở thành điểm sáng khi liên tục xuất hiện ở những vị trí thuận lợi trong vòng cấm và tận dụng tốt các cơ hội được tạo ra.

Tuyến giữa với Thom Haye, Ivar Jenner và Marc Klok giúp Indonesia kiểm soát nhịp độ trận đấu. Khả năng chuyền bóng, thoát pressing và chuyển trạng thái nhanh của bộ ba này có thể khiến hàng phòng ngự Đông Timor phải chịu sức ép lớn.

Hai hành lang biên cũng là hướng tấn công đáng chú ý của Garuda. Các hậu vệ và cầu thủ chạy cánh thường xuyên dâng cao, kéo giãn đội hình đối phương trước khi đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.

Nếu Đông Timor lùi quá sâu, Indonesia có thể sử dụng những đường chuyền ngắn ở trung lộ, sút xa hoặc khai thác bóng hai. Chiều sâu đội hình cũng giúp Garuda duy trì cường độ tấn công trong suốt trận đấu.

Indonesia cần một chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng A. Hiệu số bàn thắng bại có thể trở thành yếu tố quan trọng, vì vậy đội bóng xứ vạn đảo nhiều khả năng vẫn đẩy cao đội hình ngay cả khi đã tạo được lợi thế.

Với khoảng cách rõ rệt về chuyên môn, Indonesia được dự đoán kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và tạo ra nhiều cơ hội. Đông Timor có thể chống đỡ trong giai đoạn đầu, nhưng khó duy trì sự chắc chắn xuyên suốt 90 phút.

Dự đoán Đông Timor vs Indonesia

Dự đoán bàn thắng Đông Timor vs Indonesia

Đông Timor chưa ghi bàn và đã để thủng lưới chín lần sau hai lượt trận đầu tiên. Hàng phòng ngự của họ thường gặp khó khăn khi đối phương tăng tốc ở hai biên hoặc thực hiện những pha phối hợp nhanh trước vòng cấm.

Indonesia vừa cho thấy khả năng tấn công hiệu quả ở trận mở màn. Garuda sở hữu nhiều cầu thủ có thể ghi bàn, từ tiền đạo cắm đến các tiền vệ và cầu thủ chạy cánh.

Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng. Indonesia đã ghi 21 bàn sau sáu lần gặp Đông Timor, đạt trung bình 3,5 bàn mỗi trận.

Nếu có bàn mở tỷ số sớm, đội bóng xứ vạn đảo nhiều khả năng tiếp tục duy trì sức ép để cải thiện hiệu số.

Dự đoán tổng số bàn thắng: Từ 4 bàn trở lên.

Dự đoán thẻ phạt Đông Timor vs Indonesia

Indonesia được dự báo kiểm soát bóng và thường xuyên tổ chức tấn công bên phần sân đối thủ. Khi đội hình bị kéo giãn, các hậu vệ Đông Timor có thể phải thực hiện những pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn cầu thủ Indonesia tăng tốc.

Garuda ít có khả năng rơi vào thế phải phòng ngự bị động. Khả năng kiểm soát khu trung tuyến giúp họ hạn chế những tình huống tranh chấp nguy hiểm gần khung thành.

Do sự chênh lệch về thế trận, cuộc đối đầu này có thể không xuất hiện quá nhiều tình huống căng thẳng.

Dự đoán tổng thẻ phạt: Từ 2–4 thẻ, dưới 5 thẻ.

Dự đoán tỷ số Đông Timor vs Indonesia

Đông Timor 0-4 Indonesia.

Thông tin lực lượng Đông Timor vs Indonesia

Đông Timor: Chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý. Đội bóng có thể tiếp tục sử dụng phần lớn nhân sự đã thi đấu trước Singapore.

Indonesia: Không có thêm trường hợp chấn thương đáng chú ý sau trận ra quân. Garuda có nhiều lựa chọn để điều chỉnh đội hình.

Đội hình dự kiến Đông Timor vs Indonesia

Đông Timor: Dylan Niski; Jackson Pereira, Eric Tomas Silva, Luis Figo Pereira Ribeiro, Claudio Gomes Osorio; Joao Rangel, Zenivio Mota, Xavi Arrarte; Zion Cruz, Ryan Harris, Liam Farrugia.

Indonesia: Nadeo Argawinata; Rizky Ridho, Sandy Walsh, Dony Tri Pamungkas, Brian Fatari; Thom Haye, Marc Klok, Ivar Jenner; Beckham Putra, Eliano Reijnders, Mitchell Baker.

Phong độ và lịch sử đối đầu Đông Timor vs Indonesia

Phong độ Đông Timor: Đông Timor thua cả hai lượt trận đầu AFF Cup 2026, chưa ghi bàn và đã để thủng lưới chín lần.

Phong độ Indonesia: Indonesia có màn ra quân thuận lợi, thể hiện ưu thế về khả năng kiểm soát bóng và hiệu quả tấn công.

Lịch sử đối đầu Đông Timor vs Indonesia: Indonesia toàn thắng sáu lần gặp Đông Timor, ghi 21 bàn và chỉ nhận hai bàn thua.