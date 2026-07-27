Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán Indonesia vs Campuchia: Ragnar Oratmangoen mở màn hành trình săn cúp của Garuda Siêu máy tính dự đoán Indonesia vs Campuchia nghiêng mạnh về đội chủ nhà với 81,6% khả năng chiến thắng. Sức mạnh đội hình cùng lợi thế sân Pakansari mở ra cơ hội để Garuda giành trọn 3 điểm trong trận ra quân tại AFF Cup 2026.

Siêu máy tính dự đoán kết quả Indonesia vs Campuchia tại AFF Cup 2026

Theo mô hình dự báo của BeSoccer, Indonesia được đánh giá vượt trội trước Campuchia trong cuộc đối đầu diễn ra lúc 20h30 ngày 27/7/2026 trên sân Pakansari, Cibinong. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026, nhưng mới là màn ra quân của đội bóng xứ Vạn đảo.

Khả năng Indonesia giành chiến thắng trong 90 phút được xác định ở mức 81,6%. Xác suất hai đội chia điểm đạt 12,5%, còn cơ hội để Campuchia tạo ra bất ngờ chỉ dừng ở 5,9%.

Các chỉ số bàn thắng kỳ vọng cũng phản ánh khoảng cách đáng kể giữa hai đội. Indonesia được dự báo đạt 2,71 bàn thắng kỳ vọng, cao hơn nhiều so với mức 0,60 của Campuchia.

Những con số trên được xây dựng từ phong độ gần đây, chất lượng đội hình, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu. Indonesia toàn thắng Campuchia trong năm lần gặp nhau gần nhất, ghi 16 bàn và chỉ để lọt lưới ba lần.

Garuda đang hướng đến chức vô địch AFF Cup đầu tiên trong lịch sử. Một chiến thắng ở trận mở màn không chỉ giúp thầy trò HLV John Herdman tạo đà tâm lý mà còn mang lại lợi thế trước những cuộc đối đầu quan trọng với Việt Nam và Singapore.

Indonesia mở màn hành trình săn chức vô địch

Indonesia bước vào AFF Cup 2026 với đội hình có chiều sâu và nhiều cầu thủ đang thi đấu trong môi trường bóng đá có tính cạnh tranh cao. HLV John Herdman triệu tập hơn 10 cầu thủ nhập tịch hoặc mang hai dòng máu, phần lớn có nền tảng đào tạo từ Hà Lan.

Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Jordi Amat, Justin Hubner, Thom Haye, Marc Klok và Ragnar Oratmangoen tạo nên bộ khung giàu kinh nghiệm cho đội bóng xứ Vạn đảo. Bên cạnh đó, Marselino Ferdinan, Egy Maulana Vikri và Ivar Jenner mang đến tốc độ cùng khả năng tạo đột biến ở khu vực tấn công.

Indonesia vừa hoàn thành bước chuẩn bị cuối cùng bằng chiến thắng 3-0 trước Bali United ngày 21/7. Kết quả này nối dài giai đoạn thi đấu tích cực của Garuda trước khi bước vào giải vô địch Đông Nam Á.

Trong năm trận chính thức gần nhất, Indonesia giành bốn chiến thắng. Đội bóng của John Herdman lần lượt vượt qua St. Kitts & Nevis 4-0, Oman 3-0 và Mozambique 1-0, đồng thời chỉ thua sát nút Bulgaria.

Nền tảng đáng chú ý nhất của Indonesia nằm ở khả năng phòng ngự. Garuda chỉ nhận hai bàn thua trong năm trận gần đây và giữ sạch lưới ở bốn trận. Bộ ba Jordi Amat, Justin Hubner và Rizky Ridho giúp đội bóng duy trì sự chắc chắn trước khung thành.

Ở tuyến giữa, Thom Haye có khả năng điều tiết nhịp độ và thực hiện những đường chuyền vượt tuyến. Marc Klok mang đến sức mạnh tranh chấp, còn Marselino Ferdinan có thể di chuyển vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ đối phương.

Trước một Campuchia thường gặp khó khi bị gây sức ép ngay từ phần sân nhà, Indonesia nhiều khả năng sẽ chủ động pressing, kiểm soát bóng và đẩy đội hình lên cao từ những phút đầu tiên.

Campuchia chịu áp lực sau thất bại ngày ra quân

Campuchia bước vào trận đấu trên sân Pakansari sau khi để thua Singapore 1-2 ở lượt mở màn. Đội bóng của HLV Koji Gyotoku đã tạo ra một số thời điểm thi đấu tích cực nhưng không thể bảo vệ kết quả trước sức ép của đối phương.

Thất bại này khiến Campuchia cần giành điểm để duy trì hy vọng cạnh tranh vé vào bán kết. Tuy nhiên, nhiệm vụ của đội bóng xứ Angkor trở nên khó khăn khi đối thủ tiếp theo là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Campuchia đang trải qua quá trình nâng cấp lực lượng với sự xuất hiện của nhiều cầu thủ nhập tịch. Yudai Ogawa, Iago Bento, Hikaru Mizuno và Abdel Kader Coulibaly giúp đội hình có thêm lựa chọn về kỹ thuật, sức mạnh và khả năng tổ chức bóng.

Đội bóng của Koji Gyotoku từng đánh bại Bhutan 4-0 và Hong Kong 2-0 trong loạt trận giao hữu tháng 6. Những kết quả này cho thấy Campuchia đã có bước tiến nhất định về khả năng triển khai tấn công.

Dẫu vậy, trận thua Singapore tiếp tục bộc lộ vấn đề trong khâu phòng ngự. Campuchia gặp khó khi đối thủ tăng tốc ở hai biên, đồng thời thường để xuất hiện khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hàng hậu vệ.

Trước khả năng pressing của Indonesia, đội khách sẽ phải xử lý bóng nhanh và chính xác hơn. Nếu không thể vượt qua lớp gây sức ép đầu tiên, Campuchia có nguy cơ bị đẩy vào thế phòng ngự liên tục trong phần lớn thời gian.

Ragnar Oratmangoen thử thách hàng thủ Campuchia

Ragnar Oratmangoen là một trong những cầu thủ được kỳ vọng tạo ra khác biệt cho Indonesia. Khả năng hoạt động rộng, giữ bóng và xâm nhập khu vực cấm địa giúp anh phù hợp với hệ thống tấn công linh hoạt của John Herdman.

Ragnar có thể xuất phát ở vị trí trung phong hoặc lệch sang hành lang trái. Những pha di chuyển của anh sẽ kéo giãn hàng phòng ngự Campuchia, qua đó mở ra không gian cho Marselino Ferdinan và Egy Maulana Vikri băng lên từ phía sau.

Sandy Walsh cùng Shayne Pattynama cũng có thể dâng cao để tạo ưu thế quân số ở hai biên. Campuchia sẽ phải lựa chọn giữa việc thu hẹp đội hình để bảo vệ trung lộ hoặc kéo hậu vệ ra ngoài nhằm ngăn các tình huống chồng cánh.

Nếu đội khách lùi quá sâu, Thom Haye và Marc Klok sẽ có thêm khoảng trống để kiểm soát tuyến giữa và thực hiện những đường chuyền vào khu vực nguy hiểm.

Phía Campuchia, Sieng Chanthea và Abdel Kader Coulibaly sẽ giữ vai trò quan trọng trong các đợt phản công. Đội khách cần tận dụng tốc độ của hai cầu thủ này để khai thác khoảng trống phía sau các hậu vệ biên Indonesia.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Indonesia

Indonesia toàn thắng trong năm lần gần nhất gặp Campuchia. Garuda lần lượt vượt qua đối thủ với các tỷ số 2-1, 4-2, 2-0, 4-0 và 4-0.

Đội bóng xứ Vạn đảo ghi tổng cộng 16 bàn trong chuỗi trận này, đạt trung bình 3,2 bàn mỗi trận. Campuchia chỉ có ba lần đưa bóng vào lưới Indonesia và không thể giành bất kỳ điểm số nào.

Bốn trong năm cuộc đối đầu gần nhất khép lại với chiến thắng có cách biệt từ hai bàn trở lên dành cho Indonesia. Sự chênh lệch về thể hình, tốc độ và khả năng kiểm soát thế trận thường khiến Campuchia gặp nhiều khó khăn.

Indonesia cũng biết cách khai thác những hạn chế trong khả năng chống bóng bổng của đối thủ. Các tình huống tạt bóng, đá phạt và những pha dâng cao của hậu vệ biên có thể tiếp tục trở thành phương án tấn công quan trọng.

Thành tích đối đầu vượt trội là một trong những cơ sở để siêu máy tính dành cho Indonesia hơn 80% khả năng chiến thắng.

Thống kê đáng chú ý trước trận Indonesia vs Campuchia

Indonesia thắng bốn và thua một trong năm trận chính thức gần nhất. Đội bóng của John Herdman ghi chín bàn và chỉ nhận hai bàn thua.

Garuda giữ sạch lưới ở bốn trong năm trận. Cả ba chiến thắng gần đây trước St. Kitts & Nevis, Oman và Mozambique đều khép lại mà Indonesia không để đối phương ghi bàn.

Campuchia thắng hai, hòa một và thua hai trong năm trận gần nhất. Đội bóng xứ Angkor ghi tám bàn nhưng cũng để thủng lưới sáu lần.

Các trận đấu có Indonesia trong giai đoạn này xuất hiện tổng cộng 11 bàn, đạt mức trung bình 2,2 bàn mỗi trận. Năm trận của Campuchia có 14 pha lập công, tương đương 2,8 bàn mỗi trận.

Trong năm lần đối đầu gần nhất, Indonesia ghi 16 bàn vào lưới Campuchia. Garuda có bốn trận ghi ít nhất hai bàn và hai lần giành chiến thắng với tỷ số 4-0.

Dự đoán số bàn thắng Indonesia vs Campuchia

Indonesia sở hữu nhiều phương án tiếp cận khung thành, từ khả năng kiểm soát trung tuyến của Thom Haye, những pha lên bóng biên của Sandy Walsh đến sự cơ động trên hàng công của Ragnar Oratmangoen và Marselino Ferdinan.

Đội bóng xứ Vạn đảo ghi chín bàn trong năm trận chính thức gần đây. Nếu tính thêm chiến thắng 3-0 trước Bali United ở trận tổng duyệt, hàng công Indonesia đang có bước chuẩn bị thuận lợi.

Campuchia cũng ghi tám bàn trong năm lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, khả năng tấn công của đội khách có thể bị hạn chế khi phải dành phần lớn nhân sự cho nhiệm vụ phòng ngự.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của BeSoccer dành cho Indonesia đạt 2,71, còn Campuchia ở mức 0,60. Tổng hai chỉ số vượt mốc ba bàn, phù hợp với kịch bản đội chủ nhà tạo được nhiều cơ hội.

Nếu Indonesia sớm có bàn mở tỷ số, Campuchia buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm điểm số. Khi đó, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đội khách có thể giúp trận đấu trở nên cởi mở hơn.

Dự đoán số bàn thắng Indonesia vs Campuchia: 3–4 bàn.

Dự đoán thẻ phạt Indonesia vs Campuchia

Indonesia duy trì lối chơi pressing với cường độ tương đối cao. Các tiền vệ của Garuda sẵn sàng thực hiện những tình huống phạm lỗi chiến thuật nếu đối phương vượt qua lớp gây sức ép đầu tiên.

Trong năm trận gần nhất, Indonesia thường nhận khoảng một đến ba thẻ vàng mỗi trận. Đội bóng của John Herdman tranh chấp quyết liệt nhưng hiếm khi xuất hiện những pha phạm lỗi quá mức cần thiết.

Campuchia cũng không phải đội thường xuyên sử dụng lối chơi rắn. Đội bóng xứ Angkor nhận trung bình khoảng một thẻ vàng mỗi trận trong giai đoạn gần đây.

Trận ra quân giữa Campuchia và Singapore chỉ có hai thẻ vàng. Kịch bản tương tự có thể tái diễn nếu Indonesia sớm kiểm soát thế trận và tạo được cách biệt an toàn.

Campuchia có thể phải phạm lỗi nhiều hơn để hạn chế các pha tăng tốc của Marselino, Ragnar và Egy Maulana Vikri, nhưng tổng số thẻ khó tăng quá cao khi tính chất đối đầu không quá căng thẳng.

Dự đoán thẻ phạt Indonesia vs Campuchia: 3–4 thẻ.

Tình hình lực lượng Indonesia vs Campuchia

Indonesia không có sự phục vụ của Mauro Zijlstra vì chấn thương. Các cầu thủ quan trọng như Jordi Amat, Justin Hubner, Thom Haye, Marc Klok, Marselino Ferdinan, Sandy Walsh và Ragnar Oratmangoen đều sẵn sàng ra sân.

Campuchia vắng Taing Bunchhai và Nick Taylor vì chấn thương. HLV Koji Gyotoku vẫn có thể sử dụng những nhân tố nhập tịch đáng chú ý như Hikaru Mizuno, Yudai Ogawa, Iago Bento và Abdel Kader Coulibaly.

Đội hình dự kiến Indonesia vs Campuchia

Indonesia: Nadeo Argawinata; Sandy Walsh, Jordi Amat, Justin Hubner, Shayne Pattynama; Thom Haye, Marc Klok, Ivar Jenner; Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana Vikri.

Campuchia: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal Dimong, Phat Sokha; Yudai Ogawa, Iago Bento, Alisher Mirzaev; Sieng Chanthea, Abdel Kader Coulibaly, Sa Ty.

Dự đoán tỷ số Indonesia vs Campuchia

Indonesia có lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình tốt hơn và phong độ ổn định trước AFF Cup 2026. Khả năng kiểm soát tuyến giữa cùng chiều sâu trên hàng công giúp Garuda đủ sức tạo ra thế trận áp đảo.

Campuchia đã có những bước tiến nhờ nhóm cầu thủ nhập tịch, nhưng hàng phòng ngự vẫn để lộ nhiều khoảng trống. Đội khách có thể tạo ra một số tình huống nguy hiểm từ phản công, song khả năng đứng vững trước sức ép liên tục là dấu hỏi lớn.

BeSoccer dành cho Indonesia 81,6% cơ hội chiến thắng. Xác suất hòa đạt 12,5%, còn khả năng Campuchia giành trọn 3 điểm chỉ ở mức 5,9%.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,71 của Indonesia cho thấy đội chủ nhà có thể tạo ra đủ cơ hội để ghi ít nhất hai hoặc ba bàn. Campuchia cũng có khả năng tận dụng một thời điểm hàng thủ Garuda dâng cao để tìm được bàn danh dự.

Dự đoán tỷ số: Indonesia 3-1 Campuchia.

Indonesia vs Campuchia chiếu trên kênh nào?

Trận đấu giữa Indonesia và Campuchia diễn ra lúc 20h30 ngày 27/7/2026 trên sân Pakansari tại Cibinong. Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp cuộc đối đầu thuộc lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026 trên kênh VTV6.