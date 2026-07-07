Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán kết quả Argentina vs Ai Cập: Messi coi chừng cái bẫy của Salah Siêu máy tính Opta dự đoán kết quả trận Argentina vs Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026. Argentina được đánh giá vượt trội với 70,4% cơ hội thắng trong 90 phút, còn Ai Cập có 11,7%.

Siêu máy tính dự đoán kết quả Argentina vs Ai Cập tại World Cup 2026

Siêu máy tính Opta đã đưa ra dự đoán cho trận đấu giữa Argentina vs Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026, màn so tài được chờ đợi bởi sự hiện diện của Lionel Messi và Mohamed Salah.

Theo kết quả từ mô hình dự đoán của Opta, Argentina có 70,4% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Tỉ lệ thắng của Ai Cập là 11,7%, còn khả năng hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức ở mức 17,9%.

Đây là cặp đấu có sự chênh lệch khá rõ trên các thông số dự đoán. Argentina bước vào trận với vị thế nhà đương kim vô địch, còn Ai Cập mang theo hy vọng tạo bất ngờ nhờ lối chơi bền bỉ và ngôi sao Mohamed Salah.

Siêu máy tính Opta đánh giá Argentina vượt trội

Theo dữ liệu từ Opta, Argentina là đội được đánh giá cao hơn hẳn trước giờ bóng lăn. Đại diện Nam Mỹ có lợi thế lớn về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu knock-out và khả năng ghi bàn ổn định.

Trước đó ở vòng 1/16, Argentina phải trải qua 120 phút mới vượt qua Cabo Verde với tỉ số 3-2 sau hiệp phụ. Đây là trận đấu không dễ dàng, nhưng cũng cho thấy bản lĩnh của đội bóng do HLV Lionel Scaloni dẫn dắt trong những thời điểm áp lực cao.

Ai Cập cũng phải đá hiệp phụ ở vòng trước. Đại diện châu Phi hòa Australia 1-1 sau 120 phút, sau đó thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé đi tiếp. Kết quả này cho thấy Ai Cập không phải đối thủ dễ bị đánh bại, nhất là trong các trận đấu giằng co.

Ngoài Opta, Sports Mole cũng nghiêng về Argentina. Chuyên trang này đưa ra xác suất chiến thắng 52,45% cho đại diện Nam Mỹ, trong khi Ai Cập đạt 21,75% và khả năng hòa là 25,8%. Sports Mole dự đoán Argentina thắng 1-0, đây cũng là tỉ số có xác suất cao nhất theo mô hình của trang.

Argentina tự tin với Messi và phong độ ghi bàn ổn định

Argentina bước vào vòng 1/8 sau hành trình khá thuyết phục tại World Cup 2026. Đội bóng Nam Mỹ lần lượt vượt qua Algeria, Áo và Jordan ở vòng bảng để giành ngôi đầu, trước khi đánh bại Cabo Verde ở vòng knock-out.

Lionel Messi tiếp tục là điểm tựa lớn nhất trên hàng công Argentina. Tiền đạo 39 tuổi đã ghi 7 bàn tại World Cup 2026, trong đó có pha lập công vào lưới Cape Verde. Nếu tiếp tục ghi bàn trước Ai Cập, Messi sẽ trở thành cầu thủ Argentina thứ hai trong lịch sử chạm mốc 8 bàn ở một kỳ World Cup, sau Guillermo Stabile.

Phong độ của Messi càng khiến trận đấu này được chú ý. Anh đang có chuỗi ghi bàn rất ấn tượng tại World Cup, liên tục tạo khác biệt trong các trận đấu quan trọng của Argentina.

Không chỉ trông chờ vào Messi, Argentina còn duy trì hiệu suất tấn công đáng nể. Nhà đương kim vô địch đã ghi từ 2 bàn trở lên trong 10 trận liên tiếp tại World Cup. Nếu tiếp tục kéo dài thành tích này, đội bóng của HLV Lionel Scaloni sẽ cân bằng kỷ lục từng được Uruguay thiết lập trong giai đoạn 1930-1954.

Ai Cập chờ Salah tạo khác biệt

Ai Cập bước vào trận đấu với tâm thế cửa dưới, nhưng đội bóng châu Phi có lý do để tin vào khả năng gây khó khăn cho Argentina. Họ đã vượt qua vòng bảng bằng tinh thần bền bỉ, sau đó loại Australia trên chấm luân lưu ở vòng 1/16.

Mohamed Salah là niềm hy vọng lớn nhất của Ai Cập. Theo thống kê của Opta, ngôi sao này đã tạo ra 16 cơ hội tại World Cup 2026. Chỉ cần thêm 2 đường chuyền tạo cơ hội, Salah sẽ san bằng kỷ lục của Kevin-Prince Boateng đối với một cầu thủ châu Phi trong một kỳ World Cup.

Điểm mạnh của Ai Cập nằm ở khả năng phòng ngự tập trung, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng tốt các tình huống cố định. Họ không thường xuyên áp đảo đối thủ bằng thế trận tấn công dồn dập, nhưng luôn biết cách kéo trận đấu vào nhịp độ khó chịu.

Dù vậy, hàng thủ vẫn là vấn đề lớn của Ai Cập. Đội bóng này đã thủng lưới 9 bàn trong 6 trận World Cup gần nhất và chưa giữ sạch lưới trận nào tại giải năm nay. Trước hàng công giàu sức ép của Argentina, đây có thể là điểm yếu khiến Ai Cập phải trả giá.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Argentina

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về Argentina. Trong 2 lần gặp Ai Cập trước đây, đại diện Nam Mỹ đều giành chiến thắng.

Argentina từng thắng Ai Cập 2-0 và 6-0, trung bình ghi 4 bàn mỗi trận trong các cuộc chạm trán này. Dù quá khứ không quyết định hoàn toàn cục diện hiện tại, thông số này vẫn tạo thêm sự tự tin cho nhà đương kim vô địch.

Ở chiều ngược lại, Ai Cập có lần đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8 World Cup kể từ năm 1934. Đây là dấu mốc lịch sử với bóng đá Ai Cập, nhưng cũng đi kèm thử thách rất lớn khi đối thủ của họ là Argentina.

Thống kê đáng chú ý trước trận Argentina vs Ai Cập

Argentina bị kéo vào hiệp phụ lần thứ 12 trong lịch sử World Cup sau trận thắng Cabo Verde. Thành tích này giúp họ cân bằng Đức về số trận phải đá hiệp phụ nhiều nhất giải đấu.

Đáng chú ý, 8 trong 14 trận knock-out World Cup gần nhất của Argentina phải đi quá 90 phút. Dù vậy, đại diện Nam Mỹ thắng 10 trong 12 trận World Cup phải đá hiệp phụ nếu tính cả loạt luân lưu.

Ai Cập vừa vượt Australia bằng loạt sút 11m, nên kinh nghiệm chịu áp lực ở thời điểm quyết định có thể giúp họ tự tin hơn. Tuy nhiên, việc cả hai đội đều vừa trải qua 120 phút khiến yếu tố thể lực có thể ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ trận đấu.

Về phong độ gần đây, Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất. Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Tình hình lực lượng Argentina vs Ai Cập

Argentina có lực lượng tốt nhất cho trận đấu này. HLV Lionel Scaloni nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung quen thuộc với Messi và Lautaro Martinez trên hàng công.

Ai Cập chưa chắc có Ahmed Fatouh và Mohamed Abdelmonem vì chấn thương. Nếu bộ đôi này không thể ra sân, hàng thủ của đại diện châu Phi sẽ chịu thêm nhiều áp lực trước sức tấn công của Argentina.

Đội hình dự kiến Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez.

Đội hình dự kiến Ai Cập: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Hamdy Fathy, Marawan Attia; Mostafa Zico, Mohamed Salah, Emam Ashour; Omar Marmoush.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Ai Cập

Đây là trận đấu mà Argentina nắm lợi thế lớn về đẳng cấp, chiều sâu đội hình và khả năng tạo khác biệt. Messi, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez hay Mac Allister đều có thể tạo ra bước ngoặt nếu Argentina kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu.

Ai Cập vẫn là đối thủ tiềm ẩn rủi ro. Đại diện châu Phi có Salah, có khả năng phản công nhanh và đã chứng minh bản lĩnh trong trận đấu kéo dài 120 phút trước Australia. Nếu Argentina không sớm tận dụng cơ hội, trận đấu hoàn toàn có thể trở nên phức tạp.

Dù vậy, các mô hình dự đoán đều nghiêng về Argentina. Với phong độ ghi bàn ổn định, kinh nghiệm knock-out và sự khác biệt từ Messi, nhà đương kim vô địch có nhiều cơ sở để giành vé vào tứ kết.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-1 Ai Cập.

Argentina vs Ai Cập chiếu trên kênh nào?

Trận Argentina vs Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026 là một trong những cặp đấu đáng chú ý của vòng knock-out, với màn so tài giữa Lionel Messi và Mohamed Salah.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các kênh VTV3, VTV6, VTV10 hoặc truy cập VTVgo.