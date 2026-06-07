Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán kết quả Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha: Ronaldo gặp thử thách lớn trước Lamine Yamal Siêu máy tính Opta dự đoán kết quả trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026. Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn với 48,6% cơ hội thắng trong 90 phút, trong khi Bồ Đào Nha có 25,6%.

Siêu máy tính dự đoán kết quả Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha tại World Cup 2026

Siêu máy tính Opta đã đưa ra dự đoán cho trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026, diễn ra lúc 2h00 ngày 7/7 theo giờ Việt Nam.

Theo kết quả từ 25.000 lần mô phỏng, Tây Ban Nha là đội được đánh giá nhỉnh hơn rõ rệt. La Roja có 48,6% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút, còn Bồ Đào Nha có 25,6%. Khả năng hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 25,8%.

Đây là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 1/8, khi Cristiano Ronaldo cùng Bồ Đào Nha chạm trán Tây Ban Nha, đội tuyển đang sở hữu Lamine Yamal, Pedri, Rodri và Mikel Oyarzabal.

Siêu máy tính Opta đánh giá Tây Ban Nha nhỉnh hơn

Theo dữ liệu từ Opta, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn nhờ phong độ ổn định và khả năng phòng ngự chắc chắn.

La Roja chưa để thủng lưới tại World Cup 2026 sau 4 trận đầu tiên. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha giữ sạch lưới ở 4 trận mở màn một kỳ World Cup.

Bên cạnh hàng thủ chắc chắn, Tây Ban Nha còn cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm. Ở vòng trước, đội bóng của HLV Luis de la Fuente đánh bại Áo 3-0, trong đó Mikel Oyarzabal lập cú đúp và Pedro Porro cũng ghi bàn.

Tây Ban Nha tự tin với Lamine Yamal, Pedri và Oyarzabal

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente đang sở hữu chuỗi 34 trận bất bại, chỉ còn cách kỷ lục 35 trận của chính họ đúng 1 trận.

Lamine Yamal tiếp tục là cái tên thu hút sự chú ý trên hàng công. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của cầu thủ trẻ này có thể khiến hàng thủ Bồ Đào Nha gặp nhiều khó khăn.

Ngoài Yamal, Pedri và Rodri mang đến khả năng kiểm soát tuyến giữa, còn Mikel Oyarzabal đang có phong độ ghi bàn rất tốt. Oyarzabal đã ghi 4 bàn tại World Cup 2026, thành tích cao nhất của một cầu thủ Tây Ban Nha trong một kỳ World Cup kể từ David Villa năm 2010.

Bồ Đào Nha chờ Ronaldo tạo khác biệt

Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 1/8 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Croatia. Đội bóng của Roberto Martinez cần bàn thắng ở thời gian bù giờ của Goncalo Ramos để vượt qua đối thủ và tiếp tục hành trình tại World Cup 2026.

Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm lớn nhất của Bồ Đào Nha. Theo Opta, Ronaldo đã ghi 4 bàn vào lưới Tây Ban Nha, ngang với Eduardo Vargas trong nhóm cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trước La Roja.

Ký ức World Cup 2018 cũng khiến trận đấu này được chờ đợi hơn. Khi đó, Ronaldo lập hat-trick vào lưới Tây Ban Nha trong trận hòa 3-3, bao gồm cú đá phạt kinh điển ở phút 88 khiến David De Gea bất lực.

Lịch sử đối đầu khiến Bồ Đào Nha gặp áp lực

Dù có Ronaldo và dàn cầu thủ chất lượng, Bồ Đào Nha không có thành tích tốt khi gặp Tây Ban Nha ở các trận chính thức.

Theo Opta, Bồ Đào Nha chỉ thắng 1 trong 12 lần gặp Tây Ban Nha ở các trận đấu chính thức, còn lại hòa 6 và thua 5. Chiến thắng duy nhất của họ là trận thắng 1-0 tại vòng bảng EURO 2004, nhờ bàn thắng của Nuno Gomes.

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha vẫn có điểm tựa tinh thần từ lần gặp gần nhất. Họ đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu ở chung kết UEFA Nations League 2025, trận đấu Ronaldo cũng ghi bàn trong thời gian thi đấu chính thức.

Dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Đây là cặp đấu rất khó lường bởi Bồ Đào Nha sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo khoảnh khắc như Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Rafael Leao.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha đang cho thấy sự ổn định cao hơn. La Roja phòng ngự chắc chắn, kiểm soát bóng tốt và có nhiều mũi tấn công đạt phong độ cao như Lamine Yamal, Pedri và Oyarzabal.

Siêu máy tính Opta nghiêng về khả năng Tây Ban Nha thắng trong 90 phút. Với phong độ hiện tại, đội bóng của Luis de la Fuente có nhiều cơ sở để giành vé vào tứ kết.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 1-2 Tây Ban Nha.

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha chiếu trên kênh nào?

Trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra lúc 2h00 ngày 7/7 theo giờ Việt Nam.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các kênh VTV3, VTV6, VTV10 hoặc truy cập VTVgo.