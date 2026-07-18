Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán kết quả Pháp vs Anh: Mbappe thử bản lĩnh Tam sư ngày chia tay Deschamps Siêu máy tính dự đoán kết quả Pháp vs Anh tại trận tranh hạng Ba World Cup 2026 với Les Bleus có 50,7% cơ hội thắng trong 90 phút, gần gấp đôi tỷ lệ 25,6% của Tam sư.

Siêu máy tính dự đoán kết quả Pháp vs Anh tại World Cup 2026

Theo kết quả từ 25.000 lần mô phỏng của Opta, tuyển Pháp được đánh giá cao hơn trước cuộc đối đầu với Anh trên sân Hard Rock vào lúc 4h00 ngày 19/7.

Les Bleus có 50,7% khả năng giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Cơ hội để tuyển Anh đánh bại đối thủ đạt 25,6%, còn xác suất trận đấu phải bước sang hiệp phụ ở mức 23,7%.

Khoảng cách 25,1% cho thấy mô hình dự báo nghiêng khá rõ về phía Pháp. Đội bóng áo lam sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt, tốc độ chuyển trạng thái tốt cùng một Kylian Mbappe đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Tuy nhiên, trận tranh hạng Ba thường khó đoán bởi tâm lý, động lực và kế hoạch xoay tua đội hình của hai đội. Anh vẫn có thể gây khó khăn bằng thể hình, khả năng pressing, bóng bổng và những tình huống cố định.

Sports Mole, The Standard và GOAL cùng dự đoán Pháp giành chiến thắng 2-1. Sự đồng thuận này phản ánh lợi thế của Les Bleus, nhưng khoảng cách một bàn cũng cho thấy Tam sư đủ khả năng duy trì thế trận cân bằng.

Pháp được Opta đánh giá vượt trội

Số liệu của siêu máy tính được xây dựng từ sức mạnh đội hình, phong độ, thành tích thi đấu và dữ liệu lịch sử của hai đội.

Pháp hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn tuyển Anh một bậc. Đội hình của Didier Deschamps cũng sở hữu nhiều phương án tấn công với Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue và Bradley Barcola.

Les Bleus đặc biệt nguy hiểm khi có khoảng trống để chuyển trạng thái. Mbappe có thể khai thác tốc độ ở phía sau hàng phòng ngự, Dembele tạo đột biến từ hai biên, còn Olise mang đến khả năng chuyền bóng và dứt điểm từ tuyến hai.

Sau năm trận gần nhất tại World Cup 2026, Pháp ghi 10 bàn, chỉ nhận ba bàn thua và giữ sạch lưới ba lần. Họ lần lượt không để Morocco, Paraguay và Thụy Điển ghi bàn trước khi nhận thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha tại bán kết.

Trận thua La Roja cũng bộc lộ hạn chế của Pháp khi phải đối đầu một hệ thống phòng ngự có tổ chức. Les Bleus chỉ tạo ra 0,31 bàn thắng kỳ vọng, còn Mbappe cùng các đồng đội không tìm được khoảng trống cần thiết để tạo ra khác biệt.

Cuộc gặp Anh là cơ hội để đội bóng áo lam lấy lại hình ảnh của một trong những ứng viên vô địch hàng đầu giải đấu.

Mbappe tìm bàn thắng trong ngày chia tay Deschamps

Trận tranh hạng Ba mang ý nghĩa đặc biệt với Didier Deschamps. Đây sẽ là trận đấu thứ 187 và cũng là lần cuối cùng chiến lược gia 57 tuổi dẫn dắt tuyển Pháp.

Deschamps khép lại hơn một thập kỷ gắn bó với Les Bleus bằng 121 chiến thắng, nhiều hơn bất kỳ huấn luyện viên nào khác trong lịch sử đội tuyển.

Dù không thể đưa Pháp vào chung kết, ông vẫn có cơ hội kết thúc nhiệm kỳ bằng tấm huy chương đồng World Cup. Một chiến thắng trước Anh sẽ giúp cuộc chia tay của Deschamps trở nên trọn vẹn hơn sau hành trình dài cùng bóng đá Pháp.

Nguồn cảm hứng lớn nhất của Les Bleus tiếp tục là Mbappe. Tiền đạo này đã ghi tám bàn tại World Cup 2026 và đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Khả năng tăng tốc, di chuyển vào khoảng trống và dứt điểm của Mbappe sẽ đặt hàng phòng ngự tuyển Anh trước thử thách lớn. Nếu ghi thêm bàn, anh không chỉ củng cố vị trí dẫn đầu danh sách lập công mà còn khép lại giải đấu bằng một dấu ấn cá nhân đáng nhớ.

Pháp không cần phụ thuộc hoàn toàn vào Mbappe. Dembele, Olise và Doue đều có khả năng tạo đột biến, giúp Les Bleus duy trì tốc độ tấn công ở nhiều khu vực khác nhau.

Anh muốn tránh thêm một nỗi buồn

Tuyển Anh đã ở rất gần trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966 trước khi để Argentina lội ngược dòng ở bán kết.

Anthony Gordon đưa Tam sư vượt lên, nhưng đội bóng của Thomas Tuchel sau đó lùi sâu và nhường quyền kiểm soát cho đối thủ. Argentina tận dụng cơ hội để ghi hai bàn, qua đó giành chiến thắng 2-1.

Thất bại này tiếp tục đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát thế trận của Anh khi đối đầu những đội bóng hàng đầu. Tam sư sở hữu đội hình chất lượng, nhưng thường thiếu sự chủ động ở những thời điểm quyết định.

Trận gặp Pháp là cơ hội để Anh giành tấm huy chương World Cup đầu tiên kể từ năm 1990. Đội bóng áo trắng cũng muốn tránh trở thành đội tuyển đầu tiên thất bại trong cả ba lần góp mặt ở trận tranh hạng Ba.

Phong độ của Tam sư không quá chênh lệch so với đối thủ. Anh thắng bốn, thua một trong năm trận gần nhất, ghi 10 bàn và để lọt lưới sáu lần.

Đoàn quân của Tuchel ghi bàn trong cả năm trận, nhưng hàng phòng ngự chưa duy trì được sự chắc chắn như Pháp. Bốn trong năm trận gần nhất của Anh xuất hiện ít nhất ba bàn thắng.

Kane và Bellingham mang theo niềm kiêu hãnh Tam sư

Harry Kane và Jude Bellingham vẫn là hai niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Anh. Bộ đôi này đã cùng ghi sáu bàn tại World Cup 2026 và có vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của Tuchel.

Kane không chỉ đảm nhận nhiệm vụ dứt điểm mà còn thường xuyên lùi xuống làm bóng, kéo trung vệ đối phương khỏi vị trí. Những pha di chuyển này có thể mở ra khoảng trống để Bellingham, Gordon hoặc Bukayo Saka xâm nhập khu vực cấm địa.

Đây cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Kane. Đội trưởng tuyển Anh đã ghi 14 bàn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, chỉ còn kém thành tích 15 bàn của Ronaldo Nazario một pha lập công.

Bellingham lại mang đến sức trẻ, khả năng tranh chấp và những tình huống băng lên từ tuyến hai. Pháp có thể gặp khó khăn nếu để tiền vệ này thoát khỏi sự kiểm soát của Manu Kone và Adrien Rabiot.

Khả năng tận dụng bóng bổng cũng là điểm mạnh của Anh. Những cầu thủ như Kane, Bellingham, Marc Guehi và Ezri Konsa có thể tạo ra nguy hiểm từ các quả phạt góc hoặc đá phạt trực tiếp.

Pháp vs Anh: Một trận đấu, hai nỗi tiếc nuối

Pháp và Anh đều bước vào trận tranh hạng Ba với cảm giác hụt hẫng. Cả hai từng được xem là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch nhưng phải dừng bước ở bán kết.

Les Bleus bế tắc trước hệ thống phòng ngự của Tây Ban Nha, còn Tam sư đánh mất lợi thế sau khi mở tỷ số trước Argentina.

Dù tấm huy chương đồng không phải mục tiêu ban đầu, chiến thắng vẫn mang ý nghĩa quan trọng với danh dự và tâm lý của hai đội. Pháp muốn giúp Deschamps có lời chia tay đẹp, còn Anh cần tránh thêm một thất bại ở trận đấu cuối cùng.

Tính chất ít áp lực hơn bán kết có thể tạo ra thế trận cởi mở. Cả hai huấn luyện viên cũng có thể trao cơ hội cho những cầu thủ ít được thi đấu, khiến cách tiếp cận chiến thuật khó dự đoán hơn.

Pháp được đánh giá nhỉnh hơn nhờ khả năng chuyển trạng thái và độ sắc bén của hàng công. Anh lại đủ sức kéo đối thủ vào một cuộc đấu thể lực, nơi bóng bổng và các tình huống cố định có thể trở thành chìa khóa.

Lịch sử đối đầu Pháp vs Anh

Xét tổng cộng 32 lần chạm trán, tuyển Anh giành 17 chiến thắng, Pháp thắng 10 trận và hai đội hòa năm lần.

Tuy nhiên, cán cân trong những năm gần đây lại nghiêng về phía Les Bleus. Pháp thắng ba trong năm cuộc đối đầu gần nhất, Anh chỉ có một chiến thắng và trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Tính rộng hơn, Tam sư chỉ thắng một trong chín lần gần nhất gặp đội bóng áo lam. Thống kê này cho thấy Pháp thường đạt kết quả thuận lợi khi hai đội đối đầu trong giai đoạn hiện đại.

Dù vậy, sự khác biệt về tâm lý sau bán kết và khả năng thay đổi đội hình có thể khiến lịch sử không còn mang nhiều ý nghĩa ở trận tranh hạng Ba.

Thống kê đáng chú ý trước trận Pháp vs Anh

Pháp đã ghi 40 bàn trong 16 trận gần nhất và giữ sạch lưới chín lần. Les Bleus bất bại ở 96 trong 108 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Anh có 34 bàn sau 14 trận và giữ sạch lưới 10 lần. Tam sư cũng bất bại ở 33 trong 36 trận gần nhất, đạt tỷ lệ 92%.

Đội bóng của Tuchel đã ghi ít nhất một bàn trong 19 trận sân khách liên tiếp. Trung bình mỗi trận sân khách, Anh có 2,71 pha lập công.

Tại World Cup 2026, Pháp và Anh cùng ghi 10 bàn trong năm trận gần nhất. Khác biệt nằm ở hàng thủ khi Les Bleus chỉ nhận ba bàn thua, bằng một nửa con số sáu bàn của Tam sư.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Anh

Những trận tranh hạng Ba thường diễn ra cởi mở hơn do áp lực thành tích đã giảm. Các đội không còn phải đặt sự an toàn lên hàng đầu như tại bán kết hoặc chung kết.

Bốn trong năm trận gần nhất của Anh xuất hiện ít nhất ba bàn. Tam sư cũng ghi bàn ở cả năm trận, nhưng chỉ có một lần giữ sạch lưới.

Hàng thủ Pháp sở hữu thành tích tốt hơn, song vừa để Tây Ban Nha ghi hai bàn ở bán kết. Việc xoay tua đội hình cũng có thể khiến hệ thống phòng ngự của Les Bleus mất đi sự ổn định.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội tạo ra tổng cộng 15 bàn, trung bình ba bàn mỗi trận.

Với tốc độ của Mbappe, Dembele và Gordon cùng khả năng dứt điểm của Kane, khả năng hai đội đều ghi bàn khá cao. Tuy nhiên, tổng số pha lập công nhiều khả năng không vượt quá ba.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Anh: 2–3 bàn.

Tình hình lực lượng Pháp vs Anh

Pháp đang theo dõi tình trạng của William Saliba sau khi trung vệ này gặp vấn đề ở lưng. Mbappe cũng cần được kiểm tra vì chấn thương nhẹ ở cổ chân, còn Aurelien Tchouameni chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất sau vấn đề ở háng.

Tuyển Anh không có Valentino Livramento vì chấn thương cơ đùi sau. Jordan Henderson tiếp tục vắng mặt, còn Reece James, Declan Rice và Marc Guehi cần được đánh giá thể lực sau trận bán kết với Argentina.

Khả năng hai đội xoay tua là khá cao. Những cầu thủ như Desire Doue, Barcola, Elliot Anderson hoặc Gordon có thể được trao thêm cơ hội ở trận đấu cuối cùng.

Đội hình dự kiến Pháp vs Anh

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Maxence Lacroix, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Anh: Pickford; Dan Burn, Konsa, Guehi, O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Anh

Opta đánh giá Pháp vượt trội về khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Les Bleus có hàng thủ chắc chắn hơn, nhiều cầu thủ tạo đột biến và sở hữu chân sút ghi nhiều bàn nhất giải là Mbappe.

Anh vẫn có thể gây khó khăn bằng khả năng pressing, sức mạnh thể chất và những pha bóng cố định. Kane cùng Bellingham đủ khả năng tận dụng một khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ Pháp.

Tuy nhiên, tốc độ chuyển trạng thái của Les Bleus có thể tạo ra khác biệt. Nếu chủ động tấn công thay vì tiếp tục lựa chọn lối chơi thận trọng, Pháp có cơ hội giúp Deschamps khép lại nhiệm kỳ bằng tấm huy chương đồng.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Anh.

Pháp vs Anh chiếu trên kênh nào?

Trận Pháp vs Anh tại vòng tranh hạng Ba World Cup 2026 diễn ra lúc 4h00 Chủ nhật, ngày 19/7, trên sân Hard Rock tại Mỹ.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.