Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán kết quả Pháp vs Ma Rốc: Mbappe coi chừng cái bẫy của Hakimi Siêu máy tính Opta dự đoán kết quả trận Pháp vs Ma Rốc tại tứ kết World Cup 2026. Les Bleus được đánh giá vượt trội với 61,7% cơ hội thắng trong 90 phút, còn Ma Rốc có 16,2%.

Siêu máy tính dự đoán kết quả Pháp vs Ma Rốc tại World Cup 2026

Siêu máy tính Opta đã đưa ra dự đoán cho trận đấu giữa Pháp vs Ma Rốc tại tứ kết World Cup 2026, màn tái đấu đáng chú ý sau bán kết World Cup 2022.

Theo kết quả từ mô hình dự đoán sau 25.000 lần mô phỏng, Pháp có 61,7% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Tỉ lệ Ma Rốc tạo bất ngờ là 16,2%, còn khả năng hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức ở mức 22,1%.

Đây là cặp đấu có sự chênh lệch rõ trên các thông số dự đoán. Pháp bước vào trận với vị thế ứng viên vô địch, còn Ma Rốc mang theo khát vọng đòi lại món nợ cũ sau thất bại ở bán kết World Cup 2022.

Trận Pháp vs Ma Rốc diễn ra lúc 03h00 ngày 10/07/2026 trên sân Gillette, Mỹ. Đây là trận đấu thuộc vòng tứ kết World Cup 2026 và được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9.

Siêu máy tính Opta đánh giá Pháp nhỉnh hơn rõ rệt

Theo dữ liệu từ Opta, Pháp là đội nắm lợi thế lớn hơn trước giờ bóng lăn. Les Bleus có chiều sâu đội hình tốt, kinh nghiệm knock-out dày dạn và nhiều ngôi sao đủ khả năng tạo khác biệt ở thời điểm quan trọng.

Con số 61,7% cơ hội thắng trong 90 phút cho thấy mô hình của Opta nghiêng mạnh về đội bóng của HLV Didier Deschamps. Ma Rốc chỉ có 16,2% khả năng thắng, nhưng tỉ lệ 22,1% cho khả năng hòa cũng báo hiệu đây không phải trận đấu dễ dàng cho đại diện châu Âu.

Không chỉ Opta, nhiều chuyên trang quốc tế cũng đánh giá Pháp cao hơn. Sports Mole nhận định Les Bleus có thể vượt qua Ma Rốc với tỉ số 1-0 sau hiệp phụ, kịch bản cho thấy trận đấu được dự báo rất chặt chẽ.

CBS Sports dẫn dự đoán từ chuyên gia Martin Green cho rằng Pháp đủ sức giành quyền đi tiếp với tỉ số 2-0. Cơ sở chính nằm ở chiều sâu lực lượng, chất lượng hàng công và kinh nghiệm thi đấu ở các vòng loại trực tiếp.

Dù phần lớn mô hình đều nghiêng về Pháp, Ma Rốc vẫn là đối thủ không dễ bị khuất phục. Hệ thống phòng ngự kỷ luật, tốc độ phản công và tinh thần của “Sư tử Atlas” có thể biến trận tứ kết này thành một bài kiểm tra khắc nghiệt cho Les Bleus.

Pháp tự tin với Mbappe và chiều sâu hàng công

Pháp bước vào tứ kết World Cup 2026 với hành trình rất thuyết phục. Les Bleus toàn thắng 5 trận từ vòng bảng đến knock-out, ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Trận thắng Paraguay ở vòng 1/8 không hề dễ dàng khi đối thủ chơi quyết liệt và liên tục kéo trận đấu vào thế giằng co. Tuy nhiên, Pháp vẫn biết cách định đoạt cục diện bằng quả phạt đền của Kylian Mbappe.

Mbappe tiếp tục là điểm tựa lớn nhất trên hàng công Pháp. Ngôi sao này đã ghi 7 bàn tại World Cup 2026, trở thành mối đe dọa thường trực với mọi hàng phòng ngự.

Không chỉ trông chờ vào Mbappe, Pháp còn có Michael Olise, Ousmane Dembele, Bradley Barcola và Desire Doue. Nhóm cầu thủ này mang đến tốc độ, kỹ thuật, khả năng xuyên phá và nhiều phương án xử lý khi trận đấu rơi vào thế bế tắc.

Dưới bàn tay của Didier Deschamps, Pháp vẫn giữ được sự lì lợm quen thuộc ở các trận knock-out. Họ có thể không luôn tạo ra thế trận áp đảo trong suốt 90 phút, nhưng thường biết cách tăng tốc đúng thời điểm.

Với Deschamps, trận đấu này còn mang ý nghĩa đặc biệt. Nhà cầm quân từng vô địch World Cup 1998 trên cương vị đội trưởng sẽ có trận thứ 25 dẫn dắt tại sân chơi lớn nhất thế giới, cân bằng kỷ lục lâu đời của Helmut Schon.

Ma Rốc chờ Hakimi và hàng thủ tạo khác biệt

Ma Rốc bước vào trận đấu với tâm thế bị đánh giá thấp hơn, nhưng đại diện Bắc Phi có đủ lý do để tin vào khả năng gây khó khăn cho Pháp. Họ từng tạo nên hành trình lịch sử tại World Cup 2022 và tiếp tục duy trì bản lĩnh tại World Cup 2026.

Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi bất bại trong 5 trận gần đây. Ma Rốc vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu, sau đó đánh bại Canada 3-0 để giành quyền vào tứ kết.

Điểm mạnh lớn nhất của Ma Rốc nằm ở hệ thống phòng ngự kỷ luật. “Sư tử Atlas” thường giữ cự ly đội hình tốt, che chắn trung lộ chắc chắn và không dễ bị kéo vỡ cấu trúc trước các đối thủ mạnh.

Achraf Hakimi vẫn là nhân tố rất quan trọng. Hậu vệ này không chỉ mạnh trong phòng ngự, mà còn tạo ra nguồn năng lượng lớn ở hành lang phải nhờ tốc độ, khả năng bứt phá và những pha leo biên giàu đột biến.

Ở tuyến giữa, Azzedine Ounahi là điểm sáng nhờ khả năng thoát pressing và đưa bóng lên phía trước. Bên cạnh đó, Brahim Diaz và El Khannouss có thể giúp Ma Rốc tạo khác biệt trong các pha chuyển trạng thái nhanh.

Dù vậy, Ma Rốc nhiều khả năng không có sự phục vụ của Ismael Saibari vì chấn thương gân kheo. HLV Mohamed Ouahbi đã xác nhận tiền đạo này vắng mặt, nhưng khẳng định mục tiêu của Ma Rốc vẫn là cạnh tranh sòng phẳng với Pháp.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Pháp

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Pháp. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Les Bleus thắng 3 và hòa 2, qua đó duy trì thành tích bất bại trước Ma Rốc.

Trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra tại bán kết World Cup 2022. Khi đó, Pháp thắng Ma Rốc 2-0 để giành vé vào chung kết, đồng thời chặn đứng hành trình lịch sử của “Sư tử Atlas” tại Qatar.

Kết quả này khiến cuộc tái đấu tại tứ kết World Cup 2026 càng đáng chú ý. Pháp muốn tiến vào bán kết World Cup lần thứ ba liên tiếp, còn Ma Rốc bước vào trận đấu với khát vọng đòi lại món nợ cũ.

Dù quá khứ đứng về phía Les Bleus, Ma Rốc hiện không còn là đội bóng dễ bị khuất phục. Đại diện Bắc Phi có tổ chức hơn, bản lĩnh hơn và đã chứng minh họ đủ khả năng kéo các đội mạnh vào thế trận khó chịu.

Thống kê đáng chú ý trước trận Pháp vs Ma Rốc

Pháp toàn thắng 5 trận tại World Cup 2026. Les Bleus ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần, đạt hiệu suất 2,8 bàn thắng mỗi trận.

Pháp giữ sạch lưới ở 3 trong 5 trận gần nhất. Đây là nền tảng quan trọng giúp đội bóng của Didier Deschamps duy trì sự ổn định ở vòng knock-out.

Mbappe đã ghi 7 bàn tại World Cup 2026. Phong độ của tiền đạo này là lý do hàng thủ Ma Rốc phải đặc biệt thận trọng trong mọi tình huống.

Les Bleus thực hiện trung bình 20,57 cú sút mỗi trận, kiểm soát bóng trung bình 62% và được hưởng trung bình 7,29 quả phạt góc mỗi trận trong giai đoạn thống kê.

Ma Rốc bất bại trong 5 trận gần đây. Đại diện Bắc Phi cũng ghi bàn trong cả 5 trận, cho thấy họ không chỉ biết phòng ngự mà còn có khả năng tạo áp lực khi thời cơ xuất hiện.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Pháp thắng 3 và hòa 2 trước Ma Rốc. Les Bleus từng đánh bại “Sư tử Atlas” 2-0 tại bán kết World Cup 2022.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Ma Rốc

Trong 5 trận đã qua tại World Cup 2026, Pháp ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Hiệu suất trung bình của Les Bleus đạt 2,8 bàn thắng mỗi trận và 0,4 bàn thua mỗi trận.

Tổng số bàn trong các trận của Pháp là 16 bàn, trung bình 3,2 bàn mỗi trận. Hàng công của đội bóng châu Âu đang duy trì sức sát thương rất cao, còn hàng thủ cũng chơi cực kỳ chắc chắn.

Ma Rốc ghi 10 bàn và nhận 4 bàn thua trong 5 trận tại World Cup 2026 trên đường vào tứ kết. Đại diện Bắc Phi đạt trung bình 2 bàn thắng và 0,8 bàn thua mỗi trận.

Tổng số bàn trong các trận của Ma Rốc là 14, tương đương 2,8 bàn mỗi trận. Đáng chú ý, 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội xuất hiện tổng cộng 17 bàn, trung bình 3,4 bàn mỗi trận.

Tính chất tứ kết có thể khiến Ma Rốc nhập cuộc thận trọng hơn. Pháp nhiều khả năng kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng để thắng quá đậm trước hệ thống phòng ngự của “Sư tử Atlas” là nhiệm vụ không đơn giản.

Dự đoán: 3 bàn.

Tình hình lực lượng Pháp vs Ma Rốc

Pháp chưa chắc có lực lượng mạnh nhất cho trận tứ kết. Marcus Thuram chấn thương bắp chân và nhiều khả năng không thể góp mặt. Aurelien Tchouameni bị đau nhẹ, khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

Nếu Tchouameni không đạt trạng thái tốt nhất, tuyến giữa Pháp sẽ chịu ảnh hưởng ở khả năng đánh chặn và tranh chấp. Đây là chi tiết đáng chú ý khi Ma Rốc sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng thoát pressing tốt.

Ma Rốc nhiều khả năng không có Ismael Saibari vì chấn thương gân kheo. Sự vắng mặt của tiền đạo này có thể khiến HLV Mohamed Ouahbi phải điều chỉnh phương án tấn công.

Dù vậy, Ma Rốc vẫn còn nhiều nhân tố quan trọng như Hakimi, Ounahi, Brahim Diaz và El Khannouss. Đại diện Bắc Phi nhiều khả năng tiếp tục đặt trọng tâm vào sự chắc chắn, tốc độ phản công và khả năng tận dụng thời cơ.

Đội hình dự kiến Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Đội hình dự kiến Ma Rốc: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Ma Rốc

Đây là trận đấu mà Pháp nắm lợi thế lớn về chất lượng đội hình, kinh nghiệm knock-out và chiều sâu nhân sự. Mbappe, Olise, Dembele hay Barcola đều có thể tạo ra bước ngoặt nếu Les Bleus kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu.

Ma Rốc vẫn là đối thủ tiềm ẩn rủi ro. Đại diện Bắc Phi có hệ thống phòng ngự kỷ luật, những pha phản công tốc độ và tinh thần rất cao sau hành trình ấn tượng tại World Cup 2026.

Dù vậy, các mô hình dự đoán đều nghiêng về Pháp. Với phong độ ổn định, khả năng tạo áp lực lớn và sự khác biệt từ Mbappe, Les Bleus có nhiều cơ sở để giành vé vào bán kết.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Ma Rốc.

Pháp vs Ma Rốc chiếu trên kênh nào?

Trận Pháp vs Ma Rốc tại tứ kết World Cup 2026 là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng đấu, khi Les Bleus tái ngộ “Sư tử Atlas” sau bán kết World Cup 2022.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 hoặc truy cập VTVgo.