Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán kết quả vào bán kết Argentina vs Thụy Sĩ: Messi phá bức tường đỏ Siêu máy tính Opta dự đoán kết quả trận Argentina vs Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026, với nhà đương kim vô địch có 57,1% cơ hội thắng trong 90 phút.

Siêu máy tính dự đoán kết quả Argentina vs Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026

Argentina và Thụy Sĩ bước vào vòng tứ kết World Cup 2026 với hai hành trình mang màu sắc trái ngược. Đội bóng Nam Mỹ tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch, còn đại diện châu Âu đang viết nên câu chuyện đáng nhớ nhất của họ tại giải đấu kể từ năm 1954.

Theo mô hình dự báo của Opta, Argentina có 57,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội tạo nên bất ngờ của Thụy Sĩ được tính ở mức 18,7%, còn xác suất trận đấu phải bước sang hiệp phụ là 24,2%.

Các tỷ lệ trên được xây dựng từ 25.000 lần mô phỏng bằng siêu máy tính. Mô hình kết hợp nhiều dữ liệu như sức mạnh đội hình, phong độ gần đây, thành tích thi đấu, vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu.

Những con số cho thấy Argentina chiếm ưu thế, nhưng khoảng cách không đủ lớn để Lionel Messi cùng đồng đội có thể chủ quan. Thụy Sĩ chưa từng bị dẫn trước tại World Cup 2026 và vừa chứng minh bản lĩnh bằng chiến thắng trước Colombia trên chấm luân lưu.

Trận tứ kết vì thế được dự báo là màn đối đầu giữa sức sáng tạo của nhà đương kim vô địch và hệ thống phòng ngự kỷ luật của đội bóng áo đỏ.

Siêu máy tính Opta đánh giá Argentina vượt trội ở tứ kết

Argentina được xếp ở vị thế cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu loại trực tiếp và khả năng tạo khác biệt của các ngôi sao.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni hiện đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, cao hơn Thụy Sĩ đang xếp vị trí thứ 19. Khoảng cách này phản ánh sự ổn định của Argentina trong nhiều năm qua, đặc biệt kể từ chức vô địch World Cup 2022.

Opta chấm Argentina có 57,1% cơ hội giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức. Tỷ lệ này cao hơn hơn ba lần so với con số 18,7% dành cho Thụy Sĩ.

Lợi thế của đại diện Nam Mỹ nằm ở khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến. Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và Leandro Paredes có thể giúp Argentina luân chuyển bóng, duy trì sức ép và hạn chế những tình huống phản công của đối phương.

Ở phía trên, Messi vẫn là trung tâm của các đợt tấn công. Lautaro Martinez và Julian Alvarez mang đến khả năng di chuyển, pressing cũng như kết thúc trong khu vực cấm địa.

Argentina còn sở hữu bản lĩnh đáng kể ở những thời điểm khó khăn. Hai chiến thắng với tỷ số 3-2 tại vòng knock-out cho thấy đội bóng của Scaloni có thể tìm được giải pháp ngay cả khi thế trận diễn ra không thuận lợi.

Thụy Sĩ lại có cơ sở để tin vào khả năng kéo trận đấu sang hiệp phụ. Xác suất hòa sau 90 phút được Opta đánh giá ở mức 24,2%, cao hơn cơ hội chiến thắng trực tiếp của đại diện châu Âu.

Argentina vào tứ kết với chuỗi 11 trận bất bại tại World Cup

Hành trình của Argentina tại World Cup 2026 diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc. Đội bóng xứ Tango toàn thắng cả năm trận, nhưng không phải chiến thắng nào cũng đến một cách dễ dàng.

Argentina lần lượt vượt qua Algeria, Áo và Jordan tại vòng bảng. Đoàn quân của Lionel Scaloni tiếp tục đánh bại Cape Verde ở vòng 1/16 trước khi tạo nên màn ngược dòng nghẹt thở trước Ai Cập tại vòng 1/8.

Hai trận đấu loại trực tiếp đều kết thúc với tỷ số 3-2. Những kết quả ấy phản ánh sức tấn công mạnh mẽ, đồng thời để lộ một số vấn đề trong hệ thống phòng ngự.

Argentina đã nâng chuỗi bất bại tại World Cup lên 11 trận. Nhà đương kim vô địch cũng ghi bàn trong 14 trận liên tiếp tại đấu trường lớn nhất thế giới.

Sau 5 trận tại World Cup 2026, Argentina ghi 14 bàn, đạt hiệu suất trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Đây là một trong những hàng công có phong độ cao nhất giải.

Lionel Messi tiếp tục giữ vai trò đầu tàu khi ghi bàn trong cả 5 trận. Khả năng lùi sâu tổ chức, tung đường chuyền quyết định và xuất hiện đúng lúc trong khu vực nguy hiểm giúp đội trưởng Argentina duy trì tầm ảnh hưởng lớn.

Lautaro Martinez cùng Julian Alvarez mang đến nhiều lựa chọn cho HLV Scaloni. Lautaro có khả năng hoạt động trong khu vực cấm địa, còn Alvarez tạo sức ép bằng tốc độ, khả năng pressing và những pha di chuyển rộng.

Mac Allister và Enzo Fernandez cũng giúp Argentina tạo ra nhiều hướng tiếp cận khung thành. Họ có thể phối hợp trung lộ, đưa bóng ra biên hoặc tìm kiếm khoảng trống bằng những đường chuyền vượt tuyến.

Hàng phòng ngự trở thành nỗi lo của Argentina

Sức tấn công của Argentina đang đạt hiệu suất cao, nhưng khả năng phòng ngự chưa mang lại sự an tâm tương tự.

Đội bóng Nam Mỹ đã nhận 7 bàn sau 5 trận, trung bình 1,4 bàn thua mỗi trận. Riêng giai đoạn gần đây, họ để đối thủ ghi 5 bàn chỉ từ 9 cú sút trúng đích.

Hiệu suất chuyển hóa cao của đối phương cho thấy Argentina chưa kiểm soát tốt những cơ hội nguy hiểm xuất hiện trước khung thành Emiliano Martinez.

Cristian Romero và Lisandro Martinez đều giàu kinh nghiệm, nhưng hàng thủ Argentina đôi lúc để lộ khoảng trống khi đội hình dâng cao. Các hậu vệ biên cũng thường xuyên tham gia tấn công, khiến đội bóng của Scaloni có thể bị khai thác bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.

Thụy Sĩ có những cầu thủ phù hợp với cách tiếp cận này. Dan Ndoye sở hữu tốc độ, Ruben Vargas di chuyển linh hoạt, còn Breel Embolo đủ sức tranh chấp trực tiếp với các trung vệ.

Argentina cần hạn chế những pha mất bóng ở khu vực giữa sân. Granit Xhaka và Remo Freuler có khả năng đưa bóng nhanh lên phía trên ngay sau khi giành lại quyền kiểm soát.

Thụy Sĩ mang hàng thủ 3 bàn thua vào trận tứ kết

Thụy Sĩ đang tạo nên một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất World Cup 2026. Đại diện châu Âu lần đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết kể từ năm 1954.

Đội bóng của HLV Murat Yakin bất bại trong thời gian thi đấu chính thức, với 4 chiến thắng và một trận hòa. Thành tích này cho thấy sự ổn định đáng kể của một tập thể không sở hữu quá nhiều ngôi sao tấn công.

Sau vòng bảng, Thụy Sĩ đánh bại Algeria 2-0 ở vòng 1/16. Họ tiếp tục giữ sạch lưới trước Colombia tại vòng 1/8 trước khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu.

Gregor Kobel trở thành chốt chặn quan trọng trong hành trình ấy. Thủ môn này mang đến sự chắc chắn trong các tình huống phản xạ, không chiến và chỉ huy hàng phòng ngự.

Manuel Akanji, Nico Elvedi cùng Ricardo Rodriguez tạo thành bộ khung giàu kinh nghiệm. Thụy Sĩ thường duy trì khoảng cách hợp lý giữa các tuyến, không để đối phương dễ dàng đưa bóng vào trung lộ.

Sau 5 trận, đội bóng áo đỏ mới nhận 3 bàn thua. Cả ba bàn đều xuất hiện ở vòng bảng, còn Thụy Sĩ giữ sạch lưới trong hai trận knock-out gần nhất.

Đại diện châu Âu cũng chưa từng bị dẫn trước từ đầu giải. Khả năng kiểm soát rủi ro và duy trì sự tập trung giúp họ tránh rơi vào thế phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

Trên hàng công, Thụy Sĩ ghi 9 bàn, trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Hiệu suất này không bằng Argentina nhưng đủ để tạo ra mối đe dọa trong những tình huống phản công hoặc bóng cố định.

Argentina vs Thụy Sĩ: Ai mạnh hơn trước vòng tứ kết?

Xét tương quan hiện tại, Argentina mạnh hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm knock-out và số lượng cầu thủ có khả năng tạo đột biến.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni có Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Mac Allister và Enzo Fernandez. Mỗi cầu thủ đều có thể tạo ra khác biệt bằng một pha xử lý cá nhân hoặc tình huống phối hợp nhanh.

Argentina cũng đã trải qua nhiều trận đấu căng thẳng ở vòng loại trực tiếp. Kinh nghiệm từ hành trình vô địch World Cup 2022 giúp phần lớn bộ khung của họ quen với áp lực ở những thời điểm quyết định.

Thụy Sĩ lại sở hữu hệ thống phòng ngự chắc chắn hơn. Đại diện châu Âu giữ sạch lưới ở cả hai trận knock-out và chưa bị đối thủ đặt vào thế phải rượt đuổi tỷ số.

Granit Xhaka giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Tiền vệ đội trưởng vừa hỗ trợ phòng ngự, vừa điều tiết nhịp độ và phát động những tình huống chuyển trạng thái.

Akanji mang đến tốc độ cùng khả năng phán đoán ở hàng thủ. Embolo có thể gây khó khăn cho Argentina nhờ sức mạnh, trong khi Vargas và Ndoye sẵn sàng khai thác khoảng trống phía sau các hậu vệ biên.

Điểm bất lợi của Thụy Sĩ là sự vắng mặt của Johan Manzambi. Chấn thương đầu gối của cầu thủ này khiến HLV Murat Yakin mất đi một phương án sáng tạo ở khu vực giữa sân.

Argentina chiếm ưu thế, nhưng đây khó trở thành trận đấu một chiều. Thụy Sĩ đủ khả năng kéo Messi cùng đồng đội vào thế giằng co nếu duy trì được cấu trúc phòng ngự.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Argentina

Argentina đang nắm lợi thế về thành tích đối đầu. Trong 5 lần gặp Thụy Sĩ gần nhất, đội bóng Nam Mỹ giành 3 chiến thắng và hòa 2 trận.

Cuộc chạm trán đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra tại vòng 1/8 World Cup 2014. Argentina phải chờ đến hiệp phụ mới vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 1-0.

Lionel Messi là người kiến tạo để Angel Di Maria ghi bàn quyết định ở phút 118. Trận đấu ấy cho thấy Thụy Sĩ từng khiến Argentina gặp rất nhiều khó khăn bằng cách phòng ngự số đông và giữ cự ly chặt chẽ.

Sau 12 năm, Messi tiếp tục góp mặt trong một trận knock-out World Cup với đối thủ áo đỏ. Tuy nhiên, Thụy Sĩ hiện sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm hơn và đang có phong độ phòng ngự rất cao.

Lịch sử nghiêng về Argentina, nhưng ký ức năm 2014 cũng là lời cảnh báo. Đại diện Nam Mỹ có thể cần nhiều thời gian để xuyên thủng hệ thống của HLV Murat Yakin.

Thống kê đáng chú ý trước trận Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina toàn thắng cả 5 trận tại World Cup 2026, ghi 14 bàn và nhận 7 bàn thua.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại tại World Cup.

Argentina đã ghi bàn trong 14 trận liên tiếp ở đấu trường thế giới.

Lionel Messi lập công trong cả 5 trận tại World Cup 2026.

Hai trận knock-out gần nhất của Argentina đều kết thúc với tỷ số 3-2.

Argentina đạt hiệu suất trung bình 2,8 bàn mỗi trận, cao hơn con số 1,8 bàn của Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ thắng 4 và hòa 1 sau 90 phút trong 5 trận từ đầu giải.

Đại diện châu Âu mới nhận 3 bàn thua và giữ sạch lưới trong hai trận knock-out gần nhất.

Thụy Sĩ chưa từng bị dẫn trước tại World Cup 2026.

Đội bóng của HLV Murat Yakin lần đầu tiên vào tứ kết World Cup kể từ năm 1954.

Argentina thắng 3 và hòa 2 trong 5 lần gần nhất gặp Thụy Sĩ.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại World Cup, Argentina thắng 1-0 sau hiệp phụ vào năm 2014.

Dự đoán số bàn thắng Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina đang có hiệu suất tấn công cao với 14 bàn sau 5 trận. Trung bình mỗi trận, Messi cùng đồng đội ghi 2,8 bàn.

Hai cuộc đối đầu gần nhất của Argentina tại vòng knock-out đều xuất hiện 5 bàn thắng. Khả năng tấn công đa dạng giúp họ duy trì sức ép ngay cả khi đối thủ lùi sâu.

Tuy nhiên, hàng thủ Argentina đã nhận 7 bàn. Những khoảng trống phía sau tuyến giữa có thể tạo cơ hội để Embolo, Vargas và Ndoye phản công.

Thụy Sĩ phòng ngự tốt hơn khi mới nhận 3 bàn từ đầu giải. Đội bóng áo đỏ giữ sạch lưới trước Algeria và Colombia, cho thấy họ đủ khả năng làm giảm nhịp độ tấn công của đối phương.

Tính chất của vòng tứ kết có thể khiến Thụy Sĩ ưu tiên bảo vệ khu vực trước vòng cấm. Argentina nhiều khả năng kiểm soát bóng vượt trội, nhưng sẽ cần sự kiên nhẫn để tìm khoảng trống.

Nếu Argentina ghi bàn sớm, thế trận có thể trở nên cởi mở khi Thụy Sĩ buộc phải dâng cao. Trường hợp đại diện châu Âu duy trì được tỷ số cân bằng trong hiệp một, số cơ hội nguy hiểm có thể giảm đáng kể.

Dự đoán số bàn thắng Argentina vs Thụy Sĩ: 3-4 bàn.

Tình hình lực lượng Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina bước vào vòng tứ kết với lực lượng mạnh nhất. HLV Lionel Scaloni có thể tiếp tục sử dụng bộ khung đã giúp đội bóng toàn thắng cả 5 trận từ đầu giải.

Messi, Lautaro Martinez và Julian Alvarez đều sẵn sàng ra sân. Enzo Fernandez, Paredes cùng Mac Allister nhiều khả năng tiếp tục đảm nhận khu vực giữa sân.

Thụy Sĩ không có Johan Manzambi vì chấn thương đầu gối. Sự vắng mặt này ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo và chiều sâu nhân sự của đội bóng áo đỏ.

Michel Aebischer và Luca Jaquez tiếp tục phải ngồi ngoài vì chấn thương cơ. HLV Murat Yakin vì thế không có nhiều lựa chọn để thay đổi cách vận hành ở khu vực giữa sân.

Đội hình dự kiến Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Đội hình dự kiến Thụy Sĩ: Gregor Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Vargas, Sow; Embolo.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina sở hữu đội hình đồng đều hơn và nhiều cầu thủ có khả năng tạo ra khoảnh khắc quyết định. Tỷ lệ dự báo của Opta cùng vị trí trên bảng xếp hạng FIFA đều nghiêng về đội bóng Nam Mỹ.

Messi đang ghi bàn đều đặn, còn Lautaro Martinez và Julian Alvarez mang đến nhiều giải pháp ở khu vực cấm địa. Argentina cũng đã chứng minh khả năng vượt qua khó khăn trong hai vòng knock-out gần nhất.

Thụy Sĩ lại sở hữu hệ thống phòng ngự ổn định và chưa từng bị dẫn trước tại World Cup 2026. Kobel, Akanji và Xhaka có thể giúp đội bóng áo đỏ duy trì thế trận cân bằng trong phần lớn thời gian.

Khả năng phản công của Thụy Sĩ cũng là mối đe dọa đáng kể đối với hàng thủ đã nhận 7 bàn của Argentina. Embolo cùng Ndoye đủ tốc độ và sức mạnh để khai thác khoảng trống.

Dù vậy, sự vắng mặt của Manzambi khiến đại diện châu Âu suy giảm một phần khả năng sáng tạo. Nếu Argentina duy trì được sức ép và tận dụng tốt cơ hội, Messi cùng đồng đội có nhiều cơ sở giành quyền vào bán kết.

Trận đấu khó diễn ra theo kịch bản một chiều. Thụy Sĩ có thể ghi bàn và buộc nhà đương kim vô địch phải trải qua một cuộc rượt đuổi căng thẳng.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-2 Thụy Sĩ.