Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán kết quả vào bán kết Na Uy vs Anh: Cỗ máy Haaland thử lửa lá chắn Tam sư Siêu máy tính Opta dự đoán kết quả trận Na Uy vs Anh tại tứ kết World Cup 2026, với Tam sư có 50,4% cơ hội thắng trong 90 phút so với 25,1% của đại diện Bắc Âu.

Siêu máy tính dự đoán kết quả Na Uy vs Anh tại tứ kết World Cup 2026

Theo mô hình dự báo của Opta, tuyển Anh có 50,4% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng của Na Uy đạt 25,1%, còn xác suất hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 24,6%.

Nếu tính cả hiệp phụ và loạt sút luân lưu, khả năng giành quyền vào bán kết của tuyển Anh tăng lên 62,3%. Tam sư được xếp ở cửa trên, nhưng chênh lệch không đủ lớn để đoàn quân của HLV Thomas Tuchel có thể chủ quan.

Sports Mole cũng đưa ra những con số tương tự. Chuyên trang này chấm tuyển Anh có 51,15% cơ hội chiến thắng, Na Uy đạt 26,15%, với kết quả xuất hiện nhiều nhất trong mô hình là Anh thắng 2-1.

Khả năng cả hai đội ghi bàn được Sports Mole đánh giá trên 60%. Dự báo này phù hợp với phong độ tấn công của hai đội, khi Na Uy có Erling Haaland đạt hiệu suất cao còn Anh sở hữu Harry Kane, Jude Bellingham cùng nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt.

Siêu máy tính Opta đánh giá Anh nhỉnh hơn ở tứ kết

Tuyển Anh được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, lực lượng đồng đều và chất lượng nhân sự ở khu vực trung tuyến. Tam sư hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA, vượt xa vị trí thứ 31 của Na Uy.

Khoảng cách thứ hạng phản ánh phần nào sự ổn định của Anh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, nó không nói hết mức độ khó lường của trận tứ kết, bởi Na Uy đang bước vào giai đoạn thăng hoa nhất trong lịch sử tham dự World Cup.

Anh có khả năng kiểm soát bóng tốt nhờ Declan Rice, Jude Bellingham và Elliot Anderson. Các cầu thủ tấn công như Bukayo Saka, Anthony Gordon và Harry Kane cũng giúp HLV Thomas Tuchel sở hữu nhiều phương án triển khai khác nhau.

Tam sư không nhất thiết phải cầm bóng vượt trội để giành chiến thắng. Trận gặp Mexico là ví dụ rõ ràng, khi Anh chỉ kiểm soát bóng 33,2% nhưng vẫn ghi ba bàn nhờ khả năng chuyển trạng thái nhanh và tận dụng cơ hội hiệu quả.

Na Uy lại sở hữu vũ khí mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Erling Haaland có thể thay đổi cục diện bằng một pha bứt tốc, một tình huống không chiến hoặc chỉ một lần chạm bóng trong khu vực cấm địa.

Sự hiện diện của Martin Odegaard giúp đại diện Bắc Âu không phụ thuộc hoàn toàn vào những đường bóng trực diện. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal có khả năng giữ nhịp, tung ra đường chuyền quyết định và kết nối với Haaland, Alexander Sorloth cùng Antonio Nusa.

Na Uy vào tứ kết với Haaland đạt phong độ bùng nổ

Na Uy đang là hiện tượng lớn nhất tại World Cup 2026. Đội bóng của HLV Stale Solbakken lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết sau hành trình đầy bất ngờ.

Đại diện Bắc Âu từng nhận thất bại 1-4 trước Pháp ở vòng bảng khi sử dụng đội hình có nhiều cầu thủ dự bị. Kết quả ấy không khiến Na Uy đánh mất sự tự tin mà trở thành bước ngoặt để họ điều chỉnh cách tổ chức phòng ngự.

Na Uy sau đó vượt qua Bờ Biển Ngà trước khi tạo nên cú sốc lớn bằng chiến thắng trước Brazil ở vòng 1/8. Erling Haaland lập cú đúp vào lưới Selecao, đưa đội tuyển quê hương tiến vào nhóm tám đội mạnh nhất thế giới.

Tiền đạo của Man City đã ghi 7 bàn tại World Cup 2026 trước vòng tứ kết. Anh cũng lập công trong 14 trận chính thức liên tiếp cho đội tuyển Na Uy, ghi tổng cộng 27 bàn trong giai đoạn này.

Haaland đã ghi bàn trong cả bốn lần ra sân tại giải đấu năm nay. Khả năng duy trì hiệu suất trước nhiều đối thủ khác nhau giúp chân sút này trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với hàng phòng ngự tuyển Anh.

Phía sau Haaland, Odegaard giữ vai trò điều phối và cung cấp cơ hội. Sander Berge cùng Patrick Berg mang đến sức mạnh tranh chấp, giúp Na Uy có thể đẩy nhanh nhịp độ ngay sau khi giành lại quyền kiểm soát bóng.

Sau 5 trận tại World Cup 2026, Na Uy ghi 12 bàn, trung bình 2,4 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, đội bóng Bắc Âu cũng đã nhận 9 bàn thua, tương đương 1,8 bàn mỗi trận.

Khả năng ghi bàn đều đặn đi kèm hệ thống phòng ngự chưa thật sự an toàn khiến các trận đấu của Na Uy thường diễn ra cởi mở. Cả 5 trận gần nhất của họ tại giải đều xuất hiện ít nhất 3 bàn thắng.

Bảy trong chín trận chính thức gần đây của Na Uy thậm chí có ít nhất 5 bàn. Đây vừa là minh chứng cho sức công phá của Haaland cùng đồng đội, vừa cho thấy khoảng trống mà hàng thủ đội bóng Bắc Âu có thể để lại.

Anh vào tứ kết với nguồn cảm hứng Bellingham

Tuyển Anh góp mặt ở tứ kết sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước đồng chủ nhà Mexico. Tam sư không kiểm soát thế trận theo cách quen thuộc nhưng vẫn biết cách tạo khác biệt trong những thời điểm quan trọng.

Jude Bellingham trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất trong cách tổ chức tấn công. Khả năng di chuyển giữa các tuyến, giữ bóng dưới áp lực và xâm nhập khu vực cấm địa của tiền vệ này giúp Anh tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Harry Kane tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ổn định. Tiền đạo đội trưởng không chỉ đảm nhận nhiệm vụ kết thúc mà còn thường xuyên lùi xuống kết nối, mở khoảng trống cho Saka, Gordon và Bellingham băng lên.

Chiến thắng trước Mexico giúp tuyển Anh nối dài chuỗi ba trận thắng liên tiếp. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel ghi ít nhất hai bàn trong cả ba trận, qua đó bước vào tứ kết với sự tự tin lớn.

Qua 5 trận gần nhất, Anh ghi 11 bàn, đạt trung bình 2,2 bàn mỗi trận. Hàng phòng ngự mới để lọt lưới 5 lần, bằng gần một nửa số bàn thua của Na Uy trong cùng giai đoạn.

Dù vậy, trận đấu với Mexico cũng bộc lộ một số vấn đề. Anh phải thực hiện tới 48 pha phá bóng, nhiều nhất của Tam sư trong một trận World Cup kể từ năm 1990.

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel chỉ kiểm soát bóng 33,2%, mức thấp nhất trong một trận đấu tại World Cup của tuyển Anh kể từ năm 1966. Na Uy có thể khai thác những giai đoạn Tam sư phải lùi sâu bằng tốc độ và sức mạnh của hàng công.

Lịch sử knock-out cũng mang đến lời cảnh báo. Năm trong sáu lần gần nhất tuyển Anh bị loại ở vòng đấu trực tiếp World Cup đều diễn ra trước các đối thủ châu Âu.

Na Uy vs Anh: Ai mạnh hơn trước vòng tứ kết?

Xét về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát trận đấu, tuyển Anh vẫn nhỉnh hơn. Tam sư có nhiều cầu thủ đã quen với áp lực ở Champions League, EURO và các vòng knock-out World Cup.

Tuyến giữa là khu vực Anh có thể tạo ra lợi thế. Declan Rice mang đến khả năng thu hồi bóng, Bellingham hỗ trợ tấn công còn Elliot Anderson giúp duy trì cường độ tranh chấp.

Tuy nhiên, Na Uy sở hữu cặp Odegaard – Haaland đủ khả năng phá vỡ mọi hệ thống phòng ngự. Chỉ một đường chuyền vượt tuyến hoặc một tình huống bóng hai cũng có thể mở ra cơ hội cho chân sút số 9.

Anh cần hạn chế khoảng trống phía sau hàng hậu vệ khi dâng cao. Haaland có tốc độ, sức mạnh và khả năng chọn vị trí để trừng phạt những pha mất bóng ở khu vực giữa sân.

Na Uy cũng phải đối mặt với bài toán khó khi phòng ngự trước dàn cầu thủ tấn công linh hoạt của Tam sư. Bellingham thường xuyên đổi vị trí với Saka và Gordon, còn Kane có xu hướng kéo trung vệ đối phương rời khỏi khu vực cấm địa.

Giới chuyên môn đánh giá đây là cặp đấu cân bằng nhất vòng tứ kết. Anh có khả năng kiểm soát tốt hơn, nhưng Na Uy chỉ cần một khoảnh khắc của Haaland để thay đổi hoàn toàn cục diện.

HLV Stale Solbakken khẳng định đội bóng Bắc Âu không còn e ngại những tên tuổi lớn. Chiến thắng trước Brazil giúp các cầu thủ Na Uy tin rằng họ đủ sức cạnh tranh với Anh nếu duy trì được sự tập trung và cường độ thi đấu.

Lịch sử đối đầu ủng hộ tuyển Anh

Tuyển Anh đang chiếm ưu thế trong lịch sử đối đầu với Na Uy. Sau 12 lần gặp nhau, Tam sư giành 7 chiến thắng, hòa 3 và chỉ nhận 2 thất bại.

Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, Anh thắng 2, hòa 2 và thua 1. Dù nhỉnh hơn về kết quả, đội bóng xứ sương mù thường gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của đại diện Bắc Âu.

Năm trận gần nhất giữa hai đội chỉ xuất hiện tổng cộng 4 bàn thắng, trung bình 0,8 bàn mỗi trận. Na Uy cũng không ghi được bàn trong bốn lần gần nhất gặp Anh.

Những con số lịch sử nghiêng về một thế trận chặt chẽ, nhưng phong độ hiện tại có thể tạo ra kịch bản khác. Na Uy đang ghi bàn với hiệu suất cao, còn tuyển Anh sở hữu nhiều cầu thủ đạt phong độ tốt trên hàng công.

Na Uy chưa từng đánh bại một đại diện châu Âu tại World Cup. Tuy nhiên, việc lần lượt vượt qua các thử thách lớn tại giải năm nay giúp Haaland cùng đồng đội có thêm cơ sở để tin vào một cột mốc mới.

Thống kê đáng chú ý trước trận Na Uy vs Anh

Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng tứ kết World Cup.

Cả 5 trận gần nhất của đại diện Bắc Âu tại World Cup 2026 đều có ít nhất 3 bàn thắng.

Na Uy thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và nhận 9 bàn thua.

Erling Haaland ghi bàn trong 14 trận chính thức liên tiếp cho đội tuyển Na Uy, với tổng cộng 27 pha lập công.

Haaland đã ghi 7 bàn tại World Cup 2026 trước vòng tứ kết và lập công trong cả bốn trận anh ra sân.

Bảy trong chín trận chính thức gần nhất của Na Uy xuất hiện ít nhất 5 bàn thắng.

Tuyển Anh vào tứ kết World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Tam sư thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 11 bàn và để lọt lưới 5 lần.

Anh chỉ kiểm soát bóng 33,2% trước Mexico, mức thấp nhất của đội tuyển này trong một trận World Cup kể từ năm 1966.

Tam sư thực hiện 48 pha phá bóng trước Mexico, nhiều nhất của họ tại World Cup kể từ năm 1990.

Anh đã ghi ít nhất hai bàn trong ba trận gần nhất tại giải.

Dự đoán số bàn thắng Na Uy vs Anh

Na Uy ghi 12 bàn sau 5 trận gần nhất, đạt hiệu suất 2,4 bàn mỗi trận. Hàng thủ của họ nhận 9 bàn, tương đương 1,8 bàn thua mỗi trận.

Bốn trong năm trận gần nhất của đại diện Bắc Âu có từ 3 bàn trở lên. Phong độ của Haaland cùng cách triển khai trực diện khiến Na Uy luôn sẵn sàng đẩy trận đấu vào thế đôi công.

Tuyển Anh ghi 11 bàn sau 5 trận, trung bình 2,2 bàn mỗi trận. Tam sư phòng ngự chắc chắn hơn với 5 bàn thua, nhưng vẫn bộc lộ khoảng trống khi phải đối mặt với những pha chuyển trạng thái nhanh.

Lịch sử đối đầu từng chứng kiến nhiều trận đấu ít bàn thắng. Dẫu vậy, tình trạng hiện tại của hai đội, đặc biệt là hiệu suất tấn công của Na Uy, mở ra khả năng trận tứ kết diễn ra cởi mở hơn.

Dự đoán số bàn thắng Na Uy vs Anh: 3-4 bàn, cả hai đội cùng ghi bàn.

Tình hình lực lượng Na Uy vs Anh

Na Uy bước vào vòng tứ kết với lực lượng mạnh nhất. Haaland, Odegaard, Sorloth, Sander Berge và Antonio Nusa đều sẵn sàng ra sân.

Tuyển Anh không có Jarell Quansah do án treo giò sau thẻ đỏ ở trận thắng Mexico. Khả năng thi đấu của Reece James và Djed Spence vẫn còn bỏ ngỏ.

Sự vắng mặt của Quansah có thể khiến HLV Thomas Tuchel phải điều chỉnh phương án phòng ngự. Ezri Konsa, John Stones và Marc Guehi nhiều khả năng tiếp tục là những lựa chọn chính ở hàng hậu vệ.

Đội hình dự kiến Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Sorloth, Haaland, Antonio Nusa.

Đội hình dự kiến Anh: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Dự đoán tỷ số Na Uy vs Anh

Tuyển Anh nắm lợi thế về chiều sâu lực lượng, kinh nghiệm knock-out và khả năng kiểm soát khu vực giữa sân. Các mô hình của Opta và Sports Mole đều xếp Tam sư cao hơn trước giờ bóng lăn.

Na Uy lại sở hữu cầu thủ tấn công có phong độ nổi bật nhất giải. Haaland đã liên tục ghi bàn và vừa có cú đúp trước Brazil, đủ khả năng đặt hàng phòng ngự tuyển Anh vào thử thách lớn nhất từ đầu World Cup.

Khả năng phòng ngự của Na Uy chưa đạt mức ổn định khi họ đã nhận 9 bàn sau 5 trận. Anh có thể khai thác điểm yếu này bằng khả năng di chuyển của Bellingham, Saka và Kane.

Ở chiều ngược lại, những khoảng trống xuất hiện khi Tam sư mất bóng sẽ tạo cơ hội cho Odegaard tìm kiếm Haaland. Trận đấu vì thế khó diễn ra theo kịch bản một chiều.

Tỷ lệ hòa sau 90 phút được Opta đánh giá ở mức 24,6%. Với sự cân bằng giữa hai đội, khả năng trận đấu phải bước sang hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu không thể bị loại trừ.

Dự đoán tỷ số: Na Uy 2-2 Anh. Tuyển Anh nhỉnh hơn nếu trận đấu kéo dài sang hiệp phụ hoặc luân lưu.

Na Uy vs Anh chiếu trên kênh nào?

Trận Na Uy vs Anh tại vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 4h00 ngày 12/7 trên sân vận động Hard Rock tại Miami, Mỹ.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp màn so tài giữa Erling Haaland và dàn sao Tam sư trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV10.