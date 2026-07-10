Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán kết quả vào bán kết Tây Ban Nha vs Bỉ: Bức tường thép La Roja chặn cơn lốc đỏ Siêu máy tính Opta dự đoán kết quả trận Tây Ban Nha vs Bỉ tại tứ kết World Cup 2026. La Roja có 59,3% cơ hội thắng trong 90 phút, vượt xa con số 18,3% của “Quỷ đỏ”.

Siêu máy tính dự đoán kết quả Tây Ban Nha vs Bỉ tại tứ kết World Cup 2026

Siêu máy tính Opta đã đưa ra dự đoán cho trận Tây Ban Nha vs Bỉ tại vòng tứ kết World Cup 2026. Màn so tài diễn ra lúc 2h00 ngày 11/7 trên sân SoFi, nơi một trong hai đội sẽ giành quyền góp mặt tại bán kết.

Theo mô hình dự báo của Opta, Tây Ban Nha có 59,3% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng của Bỉ được tính ở mức 18,3%, còn xác suất trận tứ kết phải bước sang hiệp phụ là 22,4%.

Nếu tính cả hiệp phụ và loạt sút luân lưu, khả năng giành vé đi tiếp của Tây Ban Nha tăng lên 69,5%. Những con số này cho thấy La Roja đang nắm lợi thế rõ rệt trước giờ bóng lăn, dù Bỉ vẫn sở hữu hàng công có thể tạo ra nhiều rủi ro.

Đây được dự báo là một trong những trận tứ kết đáng chú ý nhất World Cup 2026. Tây Ban Nha chưa để lọt lưới từ đầu giải, còn Bỉ đã ghi tới 13 bàn sau 5 trận và vừa có chiến thắng tưng bừng trước đội chủ nhà Mỹ.

Siêu máy tính Opta đánh giá Tây Ban Nha vượt trội ở tứ kết

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn nhờ khả năng kiểm soát bóng, tổ chức pressing sau khi mất bóng và sự ổn định của hàng phòng ngự. La Roja là đội tuyển duy nhất chưa phải nhận bàn thua tại World Cup 2026.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente đã giữ sạch lưới trong 6 trận liên tiếp ở đấu trường thế giới. Cấu trúc phòng ngự chặt chẽ giúp Tây Ban Nha hạn chế đáng kể số cơ hội nguy hiểm mà các đối thủ tạo ra.

Bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về đại diện bán đảo Iberia. Tây Ban Nha đứng thứ 2 thế giới, cao hơn Bỉ đang xếp hạng 9. Khoảng cách này không bảo đảm cho một chiến thắng dễ dàng, nhưng phản ánh sự ổn định cao hơn của La Roja trong thời gian gần đây.

Chuyên trang S.M cũng đưa ra dự đoán có lợi cho Tây Ban Nha. Theo mô hình của trang này, La Roja có 47,3% khả năng chiến thắng, Bỉ đạt 28,4%, còn xác suất hòa sau 90 phút là 24,3%.

S.M dự đoán Tây Ban Nha thắng 1-0 nhờ sự chắc chắn của hàng thủ. Một số chuyên trang khác cũng nghiêng về đại diện xứ đấu bò, với hai kịch bản được nhắc đến nhiều là chiến thắng 1-0 hoặc 2-1.

Tây Ban Nha vào tứ kết với hàng thủ chưa thủng lưới

Tây Ban Nha giành quyền góp mặt tại tứ kết sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8. Trận derby bán đảo Iberia diễn ra căng thẳng và tưởng như phải bước vào hiệp phụ trước khi Mikel Merino ghi bàn ở phút 91.

Khoảnh khắc của Merino cho thấy chiều sâu đội hình đáng kể của La Roja. Tiền vệ này chỉ có mặt trên sân trong thời gian ngắn nhưng vẫn biết cách xuất hiện đúng lúc để đưa Tây Ban Nha vào tứ kết.

Hành trình của đội bóng xứ đấu bò tại World Cup 2026 khởi đầu bằng trận hòa 0-0 trước Cabo Verde. Sau đó, họ thắng Ả Rập Xê Út 4-0 và vượt qua Uruguay 1-0 để đứng đầu bảng H.

Đến vòng 1/32, Tây Ban Nha tiếp tục đánh bại Áo 3-0 nhờ một thế trận áp đảo. Mikel Oyarzabal trở thành nhân vật nổi bật khi ghi hai bàn, góp phần giúp La Roja tiến sâu vào vòng knock-out.

Qua 5 trận, Tây Ban Nha ghi 9 bàn, trung bình 1,8 bàn mỗi trận và chưa phải nhận bàn thua. La Roja không phải đội có hiệu suất tấn công cao nhất giải, nhưng họ biết cách kiểm soát nhịp độ và tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng.

Rodri và Pedri đóng vai trò giữ nhịp ở khu vực trung tuyến. Dani Olmo, Lamine Yamal, Alex Baena và Oyarzabal mang đến khả năng tạo đột biến ở phần sân đối phương.

Sự cân bằng giữa kiểm soát bóng và phòng ngự giúp Tây Ban Nha bước vào trận tứ kết với vị thế nhỉnh hơn. Thử thách lớn nhất của họ là ngăn chặn một Bỉ đang đạt phong độ ghi bàn rất cao.

Bỉ mang hàng công 13 bàn vào trận tứ kết

Bỉ tiến vào tứ kết với sự tự tin lớn sau chiến thắng 4-1 trước Mỹ tại vòng 1/8. Charles De Ketelaere lập cú đúp và có thêm một đường kiến tạo, trở thành cầu thủ tạo ảnh hưởng lớn nhất trên hàng công “Quỷ đỏ”.

Hans Vanaken tận dụng sai lầm của đối phương để ghi bàn thứ ba, trước khi Romelu Lukaku ấn định chiến thắng trong thời gian bù giờ. Kết quả này giúp Bỉ gửi lời cảnh báo mạnh mẽ đến Tây Ban Nha trước trận tứ kết tại SoFi.

Đội bóng của HLV Rudi Garcia khởi đầu vòng bảng không quá bùng nổ. Bỉ hòa Ai Cập 1-1, tiếp tục chia điểm với Iran sau trận hòa 0-0 rồi mới thực sự tăng tốc bằng chiến thắng 5-1 trước New Zealand.

Tại vòng 1/32, Bỉ trải qua trận đấu giàu cảm xúc trước Senegal. “Quỷ đỏ” bị dẫn 2-0 cho đến phút 86 nhưng vẫn san bằng cách biệt trước khi hoàn tất màn ngược dòng 3-2 trong hiệp phụ.

Sau 5 trận tại World Cup 2026, Bỉ ghi 13 bàn, trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Khả năng pressing và giành lại bóng ngay trên phần sân đối phương là một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của đội tuyển này.

Kevin De Bruyne vẫn là trung tâm trong các đợt tổ chức tấn công. Jeremy Doku mang đến tốc độ, Trossard di chuyển linh hoạt, còn Lukaku và De Ketelaere có khả năng kết thúc các tình huống trong khu vực cấm địa.

Dù hàng công ghi bàn đều đặn, Bỉ đã để lọt lưới 5 lần. Khoảng trống xuất hiện sau những tình huống pressing không thành công có thể trở thành điểm yếu để Lamine Yamal, Dani Olmo và Oyarzabal khai thác.

Tây Ban Nha vs Bỉ: Ai mạnh hơn trước vòng tứ kết?

Xét tương quan hiện tại, Tây Ban Nha mạnh hơn nhờ sự ổn định, chất lượng kiểm soát bóng và hệ thống phòng ngự chắc chắn. Tỉ lệ dự đoán của Opta cùng vị trí trên bảng xếp hạng FIFA đều nghiêng về La Roja.

Tây Ban Nha cũng sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng cầm bóng dưới áp lực. Rodri, Pedri và Dani Olmo có thể giúp đội bóng của HLV Luis de la Fuente kiểm soát khu vực giữa sân, hạn chế cơ hội phản công của Bỉ.

Bỉ lại nguy hiểm hơn khi trận đấu diễn ra với tốc độ cao. De Bruyne, Doku, Trossard, De Ketelaere và Lukaku đều có khả năng trừng phạt đối thủ chỉ bằng một pha chuyển trạng thái nhanh.

Vì thế, trận tứ kết tại SoFi nhiều khả năng trở thành màn đấu trí giữa khả năng kiểm soát của Tây Ban Nha và sức tấn công trực diện của Bỉ. La Roja được xếp cao hơn, nhưng khoảng cách chuyên môn không đủ lớn để họ chủ quan.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đang nhỉnh hơn về thành tích đối đầu khi giành 12 chiến thắng, hòa 6 và thua 5 trong 23 lần gặp Bỉ.

Hai đội từng tạo nên một trận tứ kết đáng nhớ tại World Cup 1986. Sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, Bỉ giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu để tiến vào bán kết.

Kết quả năm 1986 trở thành một phần trong hành trình lịch sử đưa “Quỷ đỏ” vào nhóm 4 đội mạnh nhất thế giới. Đó cũng là ký ức giúp Bỉ thêm tự tin khi tái đấu Tây Ban Nha ở một trận tứ kết World Cup.

Bốn năm sau, Tây Ban Nha phần nào đòi lại món nợ khi đánh bại Bỉ 2-1 tại vòng bảng World Cup 1990. Những cuộc chạm trán trong quá khứ cho thấy cặp đấu này thường tạo ra thế trận cân bằng và khó đoán.

Lịch sử không quyết định kết quả tại SoFi, nhưng ký ức tứ kết năm 1986 có thể tiếp thêm động lực cho Bỉ. Tây Ban Nha chắc chắn cũng không muốn kịch bản bị loại trên chấm luân lưu lặp lại.

Thống kê đáng chú ý trước trận tứ kết Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha là đội duy nhất chưa để thủng lưới tại World Cup 2026. La Roja đã có chuỗi 6 trận giữ sạch lưới liên tiếp ở đấu trường thế giới.

Sau 5 trận tại giải năm nay, Tây Ban Nha ghi 9 bàn và chưa nhận bàn thua. Họ thắng 4, hòa 1 trong chuỗi trận này.

Bỉ thắng 3 và hòa 2 sau 5 trận, ghi 13 bàn nhưng để lọt lưới 5 lần. Hàng công của “Quỷ đỏ” đang có hiệu suất cao hơn Tây Ban Nha.

Bỉ đã lọt vào tứ kết World Cup lần thứ ba trong bốn kỳ gần nhất. Thành tích này phản ánh kinh nghiệm đáng kể của thế hệ cầu thủ do De Bruyne, Courtois và Lukaku dẫn dắt.

Trước khi đánh bại Mỹ 4-1, Bỉ từng bị Senegal dẫn 2-0 đến phút 86 nhưng vẫn thắng ngược 3-2 sau hiệp phụ. Khả năng chịu áp lực của “Quỷ đỏ” là yếu tố Tây Ban Nha không thể xem nhẹ.

Mikel Merino chỉ vào sân ít phút trước khi ghi bàn quyết định trước Bồ Đào Nha. Chiều sâu lực lượng có thể tiếp tục tạo lợi thế cho La Roja trong một trận tứ kết có khả năng kéo dài quá 90 phút.

Mikel Oyarzabal đã ghi hai bàn trong chiến thắng 3-0 trước Áo. Charles De Ketelaere cũng bước vào trận với phong độ cao sau khi ghi 2 bàn và kiến tạo một lần trước Mỹ.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha ghi 9 bàn sau 5 trận, đạt trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Khả năng kiểm soát bóng và tổ chức phòng ngự giúp họ không cần phải đẩy trận đấu vào thế đôi công để tìm kiếm chiến thắng.

Bỉ có hiệu suất cao hơn với 13 bàn sau 5 trận, trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Dù vậy, đối thủ ở tứ kết là hàng phòng ngự chưa thủng lưới lần nào tại World Cup 2026.

Tính chất loại trực tiếp của vòng tứ kết có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Tây Ban Nha sẽ ưu tiên kiểm soát rủi ro, còn Bỉ khó đẩy cao đội hình liên tục vì lo ngại những pha thoát pressing của La Roja.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Bỉ: 1-2 bàn.

Tình hình lực lượng Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha không có sự phục vụ của Nico Williams và Yeremy Pino vì chấn thương. Sự vắng mặt của hai cầu thủ chạy cánh khiến HLV Luis de la Fuente mất đi một số phương án tạo tốc độ từ ghế dự bị.

Dù vậy, La Roja vẫn có bộ khung chất lượng với Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal và Alex Baena. Hàng phòng ngự nhiều khả năng tiếp tục được giữ nguyên sau chuỗi trận không thủng lưới.

Bỉ bước vào trận tứ kết với lực lượng đầy đủ. Courtois, De Bruyne, Doku, Lukaku, Trossard và De Ketelaere đều sẵn sàng ra sân.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal.

Đội hình dự kiến Bỉ: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha nắm lợi thế về khả năng kiểm soát bóng, sự chắc chắn của hàng thủ và chiều sâu đội hình. Chuỗi 6 trận giữ sạch lưới là cơ sở để La Roja hướng tới một thế trận an toàn ở vòng tứ kết.

Bỉ vẫn có đủ khả năng tạo bất ngờ nhờ hàng công đã ghi 13 bàn. Những pha chuyển trạng thái với De Bruyne, Doku, De Ketelaere và Lukaku có thể đặt hàng thủ Tây Ban Nha vào thử thách lớn nhất từ đầu giải.

Trận tứ kết tại SoFi khó diễn ra theo kịch bản một chiều. Bỉ có sức tấn công và kinh nghiệm knock-out, nhưng Tây Ban Nha đang sở hữu cấu trúc thi đấu ổn định hơn.

Các mô hình dự đoán đều nghiêng về La Roja với cách biệt tối thiểu. Nếu duy trì được sự tập trung và hạn chế các pha mất bóng nguy hiểm, Tây Ban Nha có nhiều cơ sở giành vé vào bán kết.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 1-0 Bỉ.

Tây Ban Nha vs Bỉ chiếu trên kênh nào?

Trận Tây Ban Nha vs Bỉ tại vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h00 ngày 11/7 trên sân vận động SoFi, Mỹ.

Đây là cuộc đối đầu giữa hàng phòng ngự chưa để thủng lưới của Tây Ban Nha và hàng công đã ghi 13 bàn của Bỉ. Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận tứ kết trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.