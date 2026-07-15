Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán kết quả vào chung kết Anh vs Argentina: Bellingham thử bản lĩnh nhà vua Messi Siêu máy tính dự đoán kết quả Anh vs Argentina tại bán kết World Cup 2026 với Tam sư có 39,1% cơ hội thắng trong 90 phút, nhỉnh hơn mức 31,6% của nhà đương kim vô địch.

Siêu máy tính dự đoán kết quả Anh vs Argentina tại bán kết World Cup 2026

Theo mô hình dự báo của Opta, tuyển Anh có 39,1% khả năng giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Cơ hội thắng của Argentina đạt 31,6%, còn xác suất hai đội hòa sau 90 phút ở mức 29,3%.

Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 7,5%, cho thấy đây là một trong những cặp đấu cân bằng nhất tại vòng bán kết. Anh được xếp cao hơn theo mô hình, nhưng lợi thế không đủ lớn để đoàn quân của HLV Thomas Tuchel có thể chủ quan.

Sports Mole lại nghiêng về phía Argentina khi dự đoán đội bóng Nam Mỹ thắng 2-1. Các chuyên trang khác cũng đưa ra nhiều kịch bản trái chiều, từ chiến thắng tối thiểu cho Anh đến khả năng trận đấu phải bước sang hiệp phụ.

Sự phân hóa trong các dự báo phản ánh tương quan khó lường giữa hai đội. Anh sở hữu sức trẻ, khả năng pressing và nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao, còn Argentina có kinh nghiệm, bản lĩnh knock-out cùng thói quen chiến thắng được duy trì trong nhiều năm.

Siêu máy tính Opta đánh giá Anh nhỉnh hơn ở bán kết

Tuyển Anh được Opta đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình đồng đều, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và những phương án tấn công đa dạng. Tam sư hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng FIFA, chỉ sau Argentina ba bậc.

Thomas Tuchel đang sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt ở các khu vực khác nhau. Declan Rice và Elliot Anderson giúp tuyển Anh duy trì cường độ ở tuyến giữa, Jude Bellingham thường xuyên xâm nhập khu vực cấm địa, còn Bukayo Saka và Anthony Gordon mang đến tốc độ ở hai biên.

Harry Kane tiếp tục giữ vai trò trung tâm trên hàng công. Đội trưởng tuyển Anh không chỉ đảm nhận nhiệm vụ dứt điểm mà còn có thể lùi xuống làm bóng, kéo các trung vệ đối phương khỏi vị trí và mở khoảng trống cho Bellingham băng lên.

Anh cũng đang duy trì chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp tại World Cup 2026. Tam sư ghi ít nhất hai bàn trong cả bốn trận, cho thấy khả năng tấn công đã được cải thiện rõ rệt sau giai đoạn đầu giải chưa thật sự thuyết phục.

Dẫu vậy, Argentina sở hữu nhiều phẩm chất mà các mô hình thống kê khó phản ánh đầy đủ. Nhà đương kim vô địch có kinh nghiệm xử lý những thời điểm căng thẳng, khả năng điều chỉnh thế trận và nhiều cầu thủ đã quen với sức ép của các trận đấu lớn.

Anh vào bán kết với nguồn cảm hứng Bellingham

Tuyển Anh giành quyền vào bán kết sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy trong trận đấu phải kéo dài 120 phút dưới thời tiết khắc nghiệt tại Miami.

Jude Bellingham một lần nữa trở thành nhân vật quyết định với cú đúp bàn thắng. Tiền vệ của Real Madrid đã ghi năm bàn tại World Cup 2026, qua đó trở thành chân sút dẫn đầu của Tam sư trước vòng bán kết.

Khả năng di chuyển giữa các tuyến giúp Bellingham trở thành mắt xích khó kiểm soát nhất trong hệ thống của Thomas Tuchel. Anh có thể lùi xuống tham gia triển khai bóng, tăng tốc khi chuyển trạng thái hoặc xuất hiện trong khu vực cấm địa như một tiền đạo thứ hai.

Chiến thắng trước Na Uy cũng đưa tuyển Anh lần thứ tư góp mặt ở bán kết một giải đấu lớn kể từ năm 2018. Thành tích này bằng tổng số lần Tam sư làm được trước World Cup 2018.

Anh đang đứng trước cơ hội lọt vào trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ chức vô địch năm 1966. Sau nhiều lần dừng bước trong tiếc nuối, thế hệ hiện tại có cơ hội tạo ra cột mốc lớn nhất của bóng đá Anh trong vòng 60 năm.

Hành trình đến bán kết của Tam sư không hoàn toàn bằng phẳng. Họ khởi đầu vòng bảng chưa thật sự bùng nổ, gặp nhiều khó khăn trước CHDC Congo rồi phải trải qua những trận knock-out có cách biệt sát nút.

Điểm tích cực nằm ở khả năng vượt qua nghịch cảnh. Anh đã nhiều lần giành kết quả có lợi dù không kiểm soát hoàn toàn thế trận, với Bellingham, Kane và Saka thay nhau trở thành nguồn cảm hứng.

Sau sáu trận tại World Cup 2026, tuyển Anh ghi 12 bàn, đạt trung bình hai bàn mỗi trận. Hàng thủ để lọt lưới khoảng một bàn mỗi trận, con số có thể trở thành mối lo khi đối đầu đội bóng ghi nhiều bàn nhất giải.

Argentina vào bán kết với bản lĩnh nhà vua

Argentina tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhất lịch sử World Cup. Albiceleste đã ba lần vô địch, chỉ xếp sau Brazil, Đức và Italy về số lần nâng cúp.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni bước vào bán kết với chuỗi sáu chiến thắng liên tiếp tại World Cup 2026. Đây là mạch thắng dài nhất của Argentina trong lịch sử tham dự giải đấu.

Bốn trận gần nhất, Argentina đều ghi đúng ba bàn. Nhà đương kim vô địch có thể trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử World Cup ghi ít nhất ba bàn ở năm trận liên tiếp.

Sau sáu trận, Argentina đã có 17 pha lập công, dẫn đầu giải đấu. Albiceleste chỉ còn kém kỷ lục 18 bàn do chính họ thiết lập tại World Cup 1930 đúng một bàn thắng.

Sức mạnh của Argentina không chỉ phụ thuộc vào Lionel Messi. Julián Alvarez và Lautaro Martinez mang đến khả năng di chuyển, dứt điểm và gây áp lực, còn Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez cùng Rodrigo De Paul giúp đội bóng Nam Mỹ kiểm soát tuyến giữa.

Messi vẫn là cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc. Khả năng giữ bóng trong không gian hẹp, thực hiện đường chuyền quyết định và xử lý các tình huống cố định của anh sẽ đặt hệ thống phòng ngự tuyển Anh trước thử thách lớn.

Trận bán kết cũng đánh dấu lần đầu tiên Messi đối đầu tuyển Anh trong sự nghiệp quốc tế. Cuộc chạm trán đặc biệt này có thể trở thành một trong những dấu mốc cuối cùng của anh tại sân chơi World Cup.

Lionel Scaloni đang hướng đến cột mốc trở thành huấn luyện viên thứ hai trong lịch sử Argentina đưa đội tuyển vào hai trận chung kết World Cup. Người duy nhất từng làm được là Carlos Bilardo vào các năm 1986 và 1990.

Lịch sử bán kết cũng hoàn toàn đứng về phía Argentina. Albiceleste đã góp mặt ở vòng đấu này năm lần và giành chiến thắng trong cả năm trận.

Anh vs Argentina: Ai mạnh hơn trước vòng bán kết?

Xét về sức trẻ, tốc độ và khả năng duy trì cường độ, tuyển Anh có phần nhỉnh hơn. Tam sư sở hữu nhiều cầu thủ đang ở độ tuổi sung sức và quen với môi trường cạnh tranh cao tại Premier League, Champions League.

Tuyến giữa là khu vực Anh có thể tạo ra lợi thế. Declan Rice mang đến khả năng thu hồi bóng, Elliot Anderson hỗ trợ tranh chấp còn Bellingham là cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng công.

Argentina lại có ưu thế về kinh nghiệm cùng khả năng điều tiết nhịp độ. Enzo Fernandez và Mac Allister có thể giúp Albiceleste thoát pressing, còn De Paul sẵn sàng tăng sức mạnh tranh chấp và hỗ trợ Messi.

Khả năng tận dụng cơ hội cũng có thể quyết định kết quả. Argentina đang là đội ghi nhiều bàn nhất World Cup 2026, còn Anh đã thắng nhiều trận knock-out với cách biệt chỉ một bàn.

Thomas Tuchel cần đặc biệt chú ý những khoảng trống xuất hiện phía sau hàng tiền vệ. Chỉ một pha mất bóng của Anh cũng có thể mở ra cơ hội để Messi, Alvarez hoặc Lautaro tổ chức phản công.

Ở chiều ngược lại, hàng phòng ngự Argentina sẽ gặp khó khăn trước những tình huống Bellingham di chuyển từ tuyến hai. Kane có xu hướng kéo trung vệ ra xa khu vực cấm địa, tạo điều kiện cho các tiền vệ và cầu thủ chạy cánh xâm nhập.

Anh được mô hình Opta xếp cao hơn, nhưng Argentina sở hữu kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch. Một trận đấu kéo dài sang hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu không thể bị loại trừ.

Lịch sử đối đầu Anh vs Argentina

Anh và Argentina sẽ tái hiện một trong những cuộc đối đầu giàu duyên nợ nhất lịch sử bóng đá quốc tế.

Sau 14 lần chạm trán ở cấp độ đội tuyển, Anh giành sáu chiến thắng, hòa sáu và chỉ nhận hai thất bại. Tuy nhiên, các cuộc gặp tại World Cup thường gắn với những khoảnh khắc đặc biệt.

Tại tứ kết World Cup 1986 trên sân Azteca, Diego Maradona ghi hai bàn thắng đi vào lịch sử, giúp Argentina đánh bại Anh 2-1.

Mười hai năm sau, hai đội tái đấu ở vòng 1/8 World Cup 1998. Argentina giành quyền đi tiếp sau loạt sút luân lưu trong trận đấu gắn liền với tấm thẻ đỏ của David Beckham.

Beckham sau đó có màn chuộc lỗi tại World Cup 2002. Tiền vệ người Anh thực hiện thành công quả phạt đền duy nhất, giúp Tam sư thắng Argentina 1-0 ở vòng bảng.

Đó cũng là lần gần nhất hai đội gặp nhau tại World Cup. Kể từ thất bại năm 1986, Anh chưa thua Argentina trong 90 phút ở năm cuộc đối đầu gần nhất.

Một trong những trận hòa của Anh trong giai đoạn này là thất bại trên chấm luân lưu tại World Cup 1998. Vì vậy, thành tích bất bại trong thời gian thi đấu chính thức không đồng nghĩa Tam sư luôn giành được kết quả cuối cùng thuận lợi.

Thống kê đáng chú ý trước trận Anh vs Argentina

Anh đã vào bán kết một giải đấu lớn bốn lần kể từ năm 2018.

Tam sư đang có chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp và đều ghi ít nhất hai bàn mỗi trận.

Jude Bellingham đã ghi năm bàn tại World Cup 2026, dẫn đầu danh sách lập công của tuyển Anh.

Anh ghi 12 bàn sau sáu trận, đạt trung bình hai bàn mỗi trận.

Argentina toàn thắng sáu trận tại World Cup 2026, chuỗi thắng dài nhất của họ trong lịch sử giải đấu.

Albiceleste đã ghi 17 bàn, nhiều nhất giải và chỉ kém kỷ lục World Cup của chính họ một pha lập công.

Argentina ghi đúng ba bàn trong cả bốn trận gần nhất.

Nhà đương kim vô địch đã thắng cả năm lần góp mặt trước đây ở bán kết World Cup.

Anh thắng sáu, hòa sáu và thua hai sau 14 lần đối đầu Argentina.

Tam sư chưa thua Argentina trong 90 phút ở năm cuộc chạm trán gần nhất.

Đây là lần đầu Lionel Messi đối đầu tuyển Anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Hai đội đều đã trải qua ít nhất một trận phải thi đấu hiệp phụ trên hành trình vào bán kết.

Dự đoán số bàn thắng Anh vs Argentina

Argentina đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất World Cup 2026 với 17 bàn sau sáu trận, trung bình 2,83 bàn mỗi trận.

Bốn trận gần nhất của nhà đương kim vô địch đều xuất hiện ít nhất ba bàn. Tuy nhiên, Argentina cũng đã để lọt lưới ở bốn trong sáu trận, cho thấy hàng phòng ngự vẫn có thể bị khai thác.

Tuyển Anh ghi 12 bàn sau sáu trận, trung bình hai bàn mỗi trận. Tam sư duy trì thành tích bất bại, nhưng các trận đấu loại trực tiếp của họ thường diễn ra chặt chẽ và được quyết định bởi cách biệt tối thiểu.

Sáu cuộc chạm trán giữa hai đội tại World Cup từng xuất hiện tổng cộng 18 bàn, đạt trung bình ba bàn mỗi trận.

Tính chất của một trận bán kết có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Anh khó đẩy đội hình lên quá cao trước khả năng phản công của Argentina, còn Albiceleste cũng cần hạn chế khoảng trống dành cho Bellingham, Saka và Kane.

Dự đoán số bàn thắng Anh vs Argentina: 1-2 bàn.

Tình hình lực lượng Anh vs Argentina

Tuyển Anh không có Jordan Henderson do chấn thương cổ tay. Jarell Quansah cũng vắng mặt vì án treo giò.

Sự thiếu hụt nhân sự có thể khiến Thomas Tuchel phải tiếp tục sử dụng Ezri Konsa và Marc Guehi ở trung tâm hàng phòng ngự. Reece James nhiều khả năng đảm nhận vai trò hỗ trợ tấn công bên cánh phải.

Argentina đang theo dõi tình trạng của Facundo Medina. Hậu vệ này bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương bắp chân.

Các trụ cột còn lại của Albiceleste như Messi, Alvarez, Lautaro Martinez, De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister đều sẵn sàng thi đấu.

Đội hình dự kiến Anh vs Argentina

Anh: Pickford; Konsa, Guehi, O’Reilly, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Alvarez, Lautaro Martinez.

Dự đoán tỷ số Anh vs Argentina

Opta đánh giá tuyển Anh nhỉnh hơn trong 90 phút, nhưng khoảng cách giữa hai đội không đáng kể. Khả năng xuất hiện hiệp phụ được mô hình này chấm ở mức 29,3%.

Anh sở hữu sức trẻ, tốc độ và một Bellingham đang đạt phong độ cao. Tam sư cũng có nhiều cầu thủ đủ khả năng tạo ra bàn thắng từ các tình huống bóng sống lẫn cố định.

Argentina lại có kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch cùng thành tích toàn thắng trong năm lần góp mặt ở bán kết World Cup. Khả năng kiểm soát cảm xúc và tận dụng những khoảnh khắc quyết định là lợi thế lớn của Albiceleste.

Hàng công Argentina đã ghi 17 bàn tại giải, nhưng trận bán kết có thể diễn ra theo kịch bản chặt chẽ hơn. Anh nhiều khả năng chủ động giảm nhịp, giữ cự ly đội hình và hạn chế không gian hoạt động của Messi.

Chỉ một tình huống cố định, pha phản công hoặc khoảnh khắc xử lý cá nhân cũng có thể quyết định tấm vé vào chung kết.

Dự đoán tỷ số: Anh 0-1 Argentina.

Anh vs Argentina chiếu trên kênh nào?

Trận Anh vs Argentina tại bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h00 ngày 16/7/2026 trên sân vận động Mercedes-Benz tại Atlanta, Mỹ.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV9.