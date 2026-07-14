Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán kết quả vào chung kết Pháp vs Tây Ban Nha: Mbappe thử lửa lá chắn La Roja Siêu máy tính dự đoán kết quả Pháp vs Tây Ban Nha nghiêng về Les Bleus với 43,9% cơ hội thắng trong 90 phút, nhưng hàng thủ mới lọt lưới một bàn của La Roja hứa hẹn tạo ra thử thách lớn cho Kylian Mbappe.

Siêu máy tính dự đoán kết quả Pháp vs Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026

Theo mô hình dự báo của Opta, đội tuyển Pháp có 43,9% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng của Tây Ban Nha đạt 29%, còn xác suất hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 27,1%.

Khoảng cách giữa hai đội không quá lớn, phản ánh tính cân bằng của trận bán kết. Pháp được đánh giá cao hơn nhờ phong độ toàn thắng, hiệu suất ghi bàn vượt trội và khả năng tạo khác biệt của Kylian Mbappe.

Tây Ban Nha lại sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất World Cup 2026. La Roja mới nhận một bàn thua sau sáu trận, đồng thời duy trì chuỗi bất bại kéo dài trên mọi đấu trường chính thức.

Một số nguồn dự báo khác cũng nghiêng về kịch bản giằng co. Sports Mole cho rằng hai đội có thể hòa 1-1 trong 90 phút trước khi phải phân định suất vào chung kết bằng hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu. ESPN, Sportskeeda và chuyên gia James Olley cùng lựa chọn chiến thắng 2-1 cho tuyển Pháp.

Siêu máy tính Opta đánh giá Pháp nhỉnh hơn

Pháp bước vào bán kết với thành tích hoàn hảo khi toàn thắng cả sáu trận tại World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps ghi 16 bàn, chỉ để lọt lưới hai lần và chưa nhận bàn thua nào trong ba vòng đấu loại trực tiếp.

Khả năng giành chiến thắng theo nhiều kịch bản là lợi thế lớn của Les Bleus. Đội bóng áo lam có thể áp đảo bằng tốc độ trước những đối thủ phòng ngự thấp, nhưng cũng đủ kiên nhẫn để chờ đợi cơ hội trong các trận đấu chặt chẽ.

Pháp không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội. Sức mạnh của họ nằm ở khả năng thu hồi bóng, chuyển trạng thái nhanh và đưa bóng tới vị trí của Mbappe, Ousmane Dembele hoặc Michael Olise chỉ sau vài đường chuyền.

Tây Ban Nha có thể giữ bóng nhiều hơn tại sân AT&T, nhưng mỗi lần để mất bóng ở khu vực giữa sân đều tiềm ẩn nguy cơ lớn. Chỉ một khoảng trống xuất hiện cũng đủ để Mbappe hoặc Dembele tăng tốc về phía khung thành Unai Simon.

Pháp vào bán kết với phong độ hoàn hảo

Pháp đang trải qua hành trình gần như tuyệt đối tại World Cup 2026. Les Bleus lần lượt đánh bại Senegal 3-1, Iraq 3-0 và Na Uy 4-1 ở vòng bảng trước khi vượt qua Thụy Điển 3-0, Paraguay 1-0 và Morocco 2-0 tại vòng knock-out.

Sau sáu trận, đội bóng của Didier Deschamps ghi 16 bàn và chỉ nhận hai bàn thua. Ba trận giữ sạch lưới liên tiếp ở vòng loại trực tiếp cho thấy Pháp không chỉ mạnh về tấn công mà còn sở hữu hệ thống phòng ngự ổn định.

Kylian Mbappe tiếp tục là trung tâm trong cách vận hành của Les Bleus. Đội trưởng tuyển Pháp đã ghi tám bàn, dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới và duy trì khả năng tạo khác biệt bằng tốc độ, kỹ thuật cùng những pha dứt điểm quyết đoán.

Mbappe gặp vấn đề nhẹ ở cổ chân sau trận thắng Morocco. Tuy nhiên, tiền đạo 27 tuổi khẳng định chấn thương không nghiêm trọng và nhiều khả năng tiếp tục đá chính tại bán kết.

Bên cạnh Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola và Desire Doue mang đến cho HLV Deschamps nhiều phương án triển khai. Pháp có thể tấn công trực diện, khoét vào hai biên hoặc luân chuyển bóng nhanh để tạo khoảng trống trước khu vực cấm địa.

Mbappe và Dembele đã ghi tổng cộng 13 bàn tại giải. Đây là bộ đôi đầu tiên cùng có ít nhất năm bàn ở một kỳ World Cup kể từ Ronaldo và Rivaldo trong màu áo Brazil năm 2002.

Tây Ban Nha vào bán kết với lá chắn chắc chắn nhất giải

Tây Ban Nha khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa Cape Verde 0-0, sau đó lần lượt đánh bại Saudi Arabia 4-0 và Uruguay 1-0 để vượt qua vòng bảng.

Tại giai đoạn knock-out, La Roja tiếp tục duy trì sự ổn định khi thắng Áo 3-0, Bồ Đào Nha 1-0 và Bỉ 2-1. Bàn thua trước Bỉ cũng là lần duy nhất thủ môn Unai Simon phải vào lưới nhặt bóng sau sáu trận.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente không bảo vệ khung thành bằng cách lùi toàn bộ đội hình. Tây Ban Nha phòng ngự từ khả năng giữ bóng, pressing ngay sau khi mất quyền kiểm soát và liên tục thu hẹp không gian chơi bóng của đối thủ.

Rodri đóng vai trò giữ nhịp ở trung tuyến, Pedri hỗ trợ luân chuyển bóng còn Dani Olmo thường xuyên xuất hiện giữa các tuyến. Phía trên, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal và các cầu thủ chạy cánh tạo ra khả năng đột phá bằng tốc độ lẫn kỹ thuật.

Ở trận tứ kết gặp Bỉ, Tây Ban Nha tung ra 17 cú dứt điểm so với năm của đối thủ. Mikel Merino trở thành người hùng khi ghi bàn quyết định ở phút 88, giúp La Roja giành vé vào bán kết.

Chiến thắng này cũng nối dài chuỗi bất bại của Tây Ban Nha trên mọi đấu trường chính thức lên 37 trận kể từ tháng 3/2023. Phong độ ổn định cùng hệ thống phòng ngự chắc chắn giúp La Roja có đủ cơ sở để thách thức dự báo của Opta.

Pháp vs Tây Ban Nha: Ai mạnh hơn trước vòng bán kết?

Xét về hiệu suất tại World Cup 2026, Pháp đang nhỉnh hơn. Les Bleus toàn thắng sáu trận, ghi nhiều hơn Tây Ban Nha ba bàn và sở hữu chân sút có phong độ nổi bật nhất giải là Mbappe.

Đại diện áo lam cũng nguy hiểm hơn trong các pha chuyển trạng thái. Mbappe, Dembele, Olise và Barcola đều có tốc độ để khai thác khoảng trống phía sau hàng hậu vệ Tây Ban Nha.

La Roja lại có ưu thế về khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Rodri, Pedri và Dani Olmo đủ sức giúp đội bóng của Luis de la Fuente giữ bóng lâu, đẩy Pháp lùi sâu và hạn chế số lần đối phương tổ chức phản công.

Điểm nóng lớn nhất của trận đấu nằm ở khu vực giữa sân. Nếu Tây Ban Nha duy trì được cự ly đội hình và không để mất bóng nguy hiểm, cơ hội để Mbappe cùng Dembele tăng tốc sẽ giảm đáng kể.

Ngược lại, Pháp không cần quá nhiều cơ hội để ghi bàn. Một đường chuyền vượt tuyến hoặc một pha thu hồi bóng thành công có thể ngay lập tức đặt hàng thủ La Roja vào thế phải chạy về phía khung thành.

Tây Ban Nha đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA, ngay trên Pháp ở vị trí thứ ba. Khoảng cách nhỏ về thứ hạng cùng tỷ lệ dự báo của Opta cho thấy đây là một trong những cặp đấu cân bằng nhất tại vòng knock-out.

Đại chiến giữa tốc độ và kiểm soát bóng

Trận Pháp vs Tây Ban Nha là cuộc đối đầu giữa hai cách tiếp cận trái ngược. Les Bleus đề cao tốc độ, sức mạnh, khả năng chuyển trạng thái và tính chính xác trong những pha dứt điểm.

La Roja xây dựng lợi thế bằng kiểm soát bóng, pressing và khả năng điều tiết nhịp độ. Đội bóng của De la Fuente thường kéo đối thủ di chuyển liên tục trước khi tìm khoảng trống ở hai biên hoặc giữa các tuyến.

Tây Ban Nha từng đánh bại Pháp 2-1 tại bán kết EURO 2024 nhờ các bàn thắng của Lamine Yamal và Dani Olmo. Tuy nhiên, phiên bản Les Bleus tại World Cup 2026 đang cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự.

Pháp cũng có lợi thế được nghỉ nhiều hơn một ngày. Yếu tố thể lực có thể trở nên quan trọng nếu trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Tây Ban Nha

Pháp và Tây Ban Nha đã gặp nhau 38 lần trên mọi đấu trường. La Roja giành 18 chiến thắng, Pháp thắng 13 trận và hai đội hòa nhau bảy lần.

Tây Ban Nha cũng chiếm ưu thế trong giai đoạn gần đây khi thắng bốn trong năm cuộc chạm trán gần nhất. Chiến thắng đáng chú ý nhất là tỷ số 2-1 tại bán kết EURO 2024.

Tuy nhiên, thành tích tại các trận đấu chính thức lại nghiêng về đội tuyển Pháp. Sau 12 lần gặp nhau ở những giải đấu chính thức, Les Bleus thắng sáu, Tây Ban Nha thắng bốn và hai trận kết thúc với tỷ số hòa.

Đây mới là lần thứ hai hai đội chạm trán tại một kỳ World Cup. Cuộc đối đầu duy nhất trước đó diễn ra ở vòng 1/8 năm 2006, khi Pháp thắng ngược 3-1 trước khi tiến tới trận chung kết.

Trận bán kết lần này diễn ra ngày 14/7 theo giờ địa phương, đúng dịp Quốc khánh Pháp. HLV Didier Deschamps gọi đây là một ngày đặc biệt, nhưng yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung cao nhất.

Thống kê đáng chú ý trước trận Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp toàn thắng cả sáu trận tại World Cup 2026, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới hai lần.

Les Bleus giữ sạch lưới trong cả ba trận đấu loại trực tiếp.

Kylian Mbappe đã ghi tám bàn và lập công trong phần lớn các trận đấu của tuyển Pháp tại giải.

Mbappe và Dembele có tổng cộng 13 bàn thắng tại World Cup 2026.

Pháp góp mặt ở bán kết World Cup lần thứ ba liên tiếp, sau các năm 2018 và 2022.

Dưới thời Didier Deschamps, Les Bleus vào bán kết ở năm trong bảy giải đấu lớn.

Pháp đã góp mặt tại bốn trong bảy trận chung kết World Cup gần nhất, vô địch năm 1998 và 2018, về nhì năm 2006 và 2022.

Tây Ban Nha mới nhận một bàn thua sau sáu trận, giữ sạch lưới năm trận.

La Roja đang có chuỗi 37 trận bất bại trên mọi đấu trường chính thức.

Hai đội mới gặp nhau một lần tại World Cup, với chiến thắng 3-1 dành cho Pháp năm 2006.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp ghi 13 bàn trong năm trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Tây Ban Nha có 11 lần lập công trong cùng giai đoạn, tương đương 2,2 bàn mỗi trận.

Hàng thủ của hai đội đều hoạt động hiệu quả. Pháp và Tây Ban Nha cùng chỉ nhận một bàn thua trong năm trận gần đây, đồng thời giữ sạch lưới bốn trận.

Tính chất của vòng bán kết có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Tây Ban Nha nhiều khả năng cầm bóng nhiều hơn, còn Pháp ưu tiên giữ cự ly phòng ngự và chờ cơ hội chuyển trạng thái.

Chất lượng của Mbappe, Dembele, Lamine Yamal và Oyarzabal khiến kịch bản trận đấu không có bàn thắng khó xảy ra. Dù vậy, hệ thống phòng ngự chắc chắn của hai đội có thể giữ tổng số bàn ở mức vừa phải.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Tây Ban Nha: 2-3 bàn.

Tình hình lực lượng Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp cần theo dõi tình trạng cổ chân của Mbappe, nhưng đội trưởng Les Bleus vẫn được kỳ vọng đá chính. Aurelien Tchouameni không thể góp mặt do chấn thương háng, khiến HLV Deschamps nhiều khả năng tiếp tục sử dụng Manu Kone và Adrien Rabiot ở trung tuyến.

Tây Ban Nha đón Nico Williams trở lại sau chấn thương. Yeremy Pino chưa bình phục và sẽ vắng mặt trong trận bán kết.

Đội hình dự kiến Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp sở hữu lợi thế về hiệu suất tấn công, tốc độ chuyển trạng thái và khả năng tạo khác biệt của Mbappe. Việc toàn thắng sáu trận cũng giúp Les Bleus bước vào bán kết với sự tự tin lớn.

Tây Ban Nha có thể kiểm soát bóng nhiều hơn và buộc đối thủ phải phòng ngự trong những giai đoạn dài. Hàng thủ mới nhận một bàn thua của La Roja đủ sức khiến các chân sút Pháp gặp khó khăn.

Cục diện nhiều khả năng chỉ được quyết định bởi một khoảnh khắc cá nhân hoặc một sai sót trong quá trình triển khai bóng. Pháp được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhờ khả năng tận dụng cơ hội và chiều sâu trên hàng công.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Tây Ban Nha.

Pháp vs Tây Ban Nha chiếu trên kênh nào?

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h00 ngày 15/7/2026 theo giờ Việt Nam tại sân vận động AT&T, Texas, Mỹ.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận Pháp vs Tây Ban Nha trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV9.