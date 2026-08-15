Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán Singapore vs Thái Lan: Voi chiến có 76,2% cơ hội chiến thắng Siêu máy tính dự đoán Singapore vs Thái Lan nghiêng hẳn về đội khách với 76,2% khả năng chiến thắng. Dù Singapore bất bại tại vòng bảng, thành tích toàn thắng cùng hàng thủ chưa lọt lưới giúp “Voi chiến” được kỳ vọng tạo lợi thế ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

Singapore vs Thái Lan: Ai mạnh hơn?

Xét tương quan sức mạnh, Thái Lan được đánh giá vượt trội so với Singapore. Theo mô hình dự đoán của BeSoccer, đội bóng của HLV Anthony Hudson có 76,2% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Khả năng hai đội hòa nhau đạt 14,7%, còn cơ hội thắng của Singapore chỉ ở mức 9,1%.

Khoảng cách giữa hai đội cũng xuất hiện rõ trong hệ thống ELO. Thái Lan được ghi nhận ở mức 75 điểm, cao hơn đáng kể so với 56 điểm của Singapore.

Về chỉ số Tilt, thông số phản ánh xu hướng phong độ gần đây, Singapore đạt 8,8%, còn Thái Lan ở mức -0,4%. Đội chủ nhà có đà phong độ tích cực hơn nhờ chuỗi bốn trận bất bại, nhưng lợi thế này chưa đủ thu hẹp chênh lệch về chất lượng đội hình và xác suất chiến thắng.

BeSoccer dự báo số bàn thắng kỳ vọng của Singapore chỉ đạt 0,8, thấp hơn nhiều so với mức 2,61 của Thái Lan. Trong các kết quả cụ thể, tỷ số 0-2 có xác suất cao nhất với 11,3%, tiếp theo là 0-3 với 9,8%, 1-2 với 9% và 0-1 với 8,6%.

Các thông số trên phù hợp với diễn biến vòng bảng. Singapore giành tám điểm bằng hai chiến thắng và hai trận hòa. Thái Lan dẫn đầu bảng xếp hạng AFF Cup 2026 với 12 điểm tuyệt đối, ghi 10 bàn và chưa để thủng lưới.

Lợi thế sân nhà cùng khả năng phòng ngự kỷ luật là cơ sở để Singapore hy vọng tạo bất ngờ. Tuy nhiên, chiều sâu nhân sự, sự đa dạng trên hàng công và thành tích đối đầu vượt trội vẫn giúp Thái Lan được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn.

Thời gian: 20h00 ngày 15/8, theo giờ Việt Nam.

20h00 ngày 15/8, theo giờ Việt Nam. Địa điểm: Sân Jalan Besar, Singapore.

Sân Jalan Besar, Singapore. Giải đấu: AFF Cup 2026.

AFF Cup 2026. Vòng đấu: Bán kết lượt đi.

Bán kết lượt đi. Trực tiếp: FPT Play.

FPT Play. Thông tin trận đấu: Singapore vs Thái Lan.

Nhận định Singapore vs Thái Lan: Điều gì có thể cản Voi chiến?

Singapore và Thái Lan bước vào bán kết AFF Cup 2026 sau hai hành trình khác nhau nhưng đều để lại nhiều dấu ấn. Đội chủ nhà đứng nhì bảng A với tám điểm, còn “Voi chiến” dẫn đầu bảng B bằng thành tích toàn thắng cả bốn lượt trận.

Singapore lần lượt đánh bại Campuchia 2-1 và Timor Leste 2-0 trước khi cầm hòa Việt Nam 0-0 tại Mỹ Đình. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Gavin Lee hòa Indonesia 1-1 để bảo vệ vị trí thứ hai. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội bóng đảo quốc sư tử góp mặt tại vòng bán kết khu vực.

Khả năng chịu sức ép là điểm nổi bật nhất trong lối chơi của Singapore. Trước Việt Nam, hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ quanh Izwan Mahbud, Hariss Harun và Lionel Tan đã đứng vững trong suốt 90 phút. Khi gặp Indonesia, Singapore tiếp tục chơi kiên trì để giành lại một điểm sau khi bị dẫn bàn.

Trên hàng công, Ilhan Fandi là cầu thủ đáng chú ý nhất với ba bàn sau bốn trận, chiếm ba trong tổng số năm pha lập công của Singapore. Tiền đạo này có khả năng tranh chấp, làm tường và tận dụng tốt những tình huống bóng xuất hiện trong vòng cấm.

Sự phụ thuộc lớn vào Ilhan Fandi cũng có thể trở thành hạn chế của đội chủ nhà. Nếu Thái Lan kiểm soát được tiền đạo mang áo số 19 và ngăn Singapore đưa bóng lên phía trước, HLV Gavin Lee không còn nhiều phương án đủ sức gây sức ép thường xuyên.

Ở bên kia sân, Thái Lan tiến vào bán kết bằng thành tích thuyết phục hơn. Đoàn quân của HLV Anthony Hudson lần lượt thắng Lào 5-0, Malaysia 2-0, Philippines 1-0 và Myanmar 2-0. Mười bàn thắng cùng bốn trận giữ sạch lưới giúp “Voi chiến” duy trì vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Sức mạnh của Thái Lan không phụ thuộc vào một cá nhân. Kakana Khamyok, Teerasak Poeiphimai và Yotsakorn Burapha cùng ghi hai bàn. Sarach Yooyen, Waris Choolthong, Worachit Kanitsribumphen và Jehhanafee Mamah cũng đã điền tên lên bảng tỷ số.

Việc bàn thắng được chia đều cho nhiều vị trí khiến Singapore khó lựa chọn mục tiêu để phong tỏa. Nếu tập trung quá nhiều vào các tiền đạo, đội chủ nhà có thể để lộ khoảng trống cho Sarach Yooyen, Picha Autra hoặc Kakana Khamyok băng lên từ tuyến hai.

Chiều sâu đội hình còn giúp Thái Lan duy trì hiệu quả khi xoay tua. HLV Hudson thay tám vị trí trong trận gặp Philippines nhưng đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn thắng 1-0. Nhiều trụ cột tiếp tục được nghỉ ở lượt cuối trước Myanmar, song Thái Lan vẫn giành chiến thắng 2-0.

Trước khi hành quân sang Singapore, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Madam Pang đã tổ chức buổi tiệc động viên toàn đội. Không khí thoải mái cùng thành tích toàn thắng giúp “Voi chiến” bước vào bán kết lượt đi với tâm lý thuận lợi.

Trở ngại lớn nhất dành cho Thái Lan nằm ở khả năng phòng ngự số đông của Singapore. Đội chủ nhà có thể chủ động giảm nhịp độ, giữ cự ly đội hình thấp và chờ cơ hội từ bóng dài, bóng bổng hoặc các tình huống cố định hướng đến Ilhan Fandi.

Tính chất hai lượt trận cũng khiến Thái Lan khó đẩy đội hình lên quá cao ngay từ đầu. Theo lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2026, hai đội sẽ gặp lại nhau ở trận lượt về ngày 18/8 trên sân Rajamangala. Đội khách cần tạo lợi thế tại Singapore nhưng vẫn phải hạn chế nguy cơ bị phản công.

Nếu duy trì được tốc độ luân chuyển bóng, kiên nhẫn kéo giãn hàng phòng ngự đối phương và hạn chế các pha bóng bổng, Thái Lan có nhiều cơ sở biến dự báo áp đảo của siêu máy tính thành chiến thắng trên sân Jalan Besar.

Dự đoán Singapore vs Thái Lan

Dự đoán bàn thắng Singapore vs Thái Lan

Thái Lan ghi 10 bàn sau bốn trận vòng bảng, đạt trung bình 2,5 bàn mỗi trận. Đội bóng của HLV Anthony Hudson không chỉ thắng đậm Lào mà còn tìm được bàn thắng trước những đối thủ tổ chức phòng ngự tốt như Malaysia và Philippines.

Singapore mới để thủng lưới hai lần sau bốn lượt trận. Hai trận hòa Việt Nam và Indonesia cho thấy đội chủ nhà đủ khả năng thu hẹp khoảng trống, duy trì cự ly đội hình và kéo đối thủ vào thế trận giằng co.

BeSoccer dự báo tổng số bàn thắng kỳ vọng của hai đội đạt 3,41. Dù vậy, tính chất của trận bán kết lượt đi có thể khiến nhịp độ diễn ra thận trọng hơn. Thái Lan nhiều khả năng kiểm soát bóng, còn Singapore ưu tiên bảo vệ khung thành trước khi nghĩ đến tấn công.

Dự đoán tổng số bàn thắng: Khoảng 2-3 bàn.

Dự đoán tỷ số Singapore vs Thái Lan

Tỷ số 0-2 là kết quả cụ thể có xác suất cao nhất theo mô hình BeSoccer. Thành tích toàn thắng, hàng thủ chưa lọt lưới và lịch sử đối đầu vượt trội giúp Thái Lan có nhiều cơ sở tạo lợi thế trước trận lượt về.

Singapore 0-2 Thái Lan.

Thông tin lực lượng Singapore vs Thái Lan

Singapore: Irfan Najeeb vắng mặt vì chấn thương.

Thái Lan: Chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý.

Đội hình dự kiến Singapore vs Thái Lan

Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Picha Autra; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Waris Choolthong.

Phong độ và lịch sử đối đầu Singapore vs Thái Lan

Phong độ Singapore: Trong năm trận gần nhất, Singapore thắng hai, hòa hai và thua một. Đội bóng của HLV Gavin Lee bất bại cả bốn trận tại AFF Cup 2026, ghi năm bàn và để thủng lưới hai lần.

Phong độ Thái Lan: Trong năm trận gần nhất, Thái Lan thắng bốn và hòa một. “Voi chiến” toàn thắng bốn lượt trận vòng bảng, ghi 10 bàn và chưa nhận bàn thua.

Lịch sử đối đầu Singapore vs Thái Lan: Trong tám lần gặp nhau được hệ thống dữ liệu của Báo Lâm Đồng ghi nhận từ năm 2014 đến 2025, Singapore không thắng, không hòa và thua cả tám trận. Năm cuộc đối đầu gần nhất cũng đều kết thúc với chiến thắng thuộc về Thái Lan.