Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán Singapore vs Timor Leste: Shawal Anuar dẫn Những chú sư tử tìm chiến thắng thứ hai Siêu máy tính dự đoán Singapore vs Timor Leste nghiêng hẳn về đội chủ nhà với 89% cơ hội chiến thắng, qua đó mở ra khả năng giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận.

Siêu máy tính dự đoán kết quả Singapore vs Timor Leste tại AFF Cup 2026

Theo mô hình dự báo của BeSoccer, Singapore được đánh giá vượt trội trước Timor Leste trong cuộc đối đầu diễn ra lúc 18h00 ngày 27/7/2026 trên sân Jalan Besar. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026.

Khả năng Singapore giành chiến thắng trong 90 phút được xác định ở mức 89%. Xác suất hai đội chia điểm chỉ đạt 8,3%, còn cơ hội để Timor Leste tạo bất ngờ dừng ở mức 2,7%.

Khoảng cách lớn giữa các tỷ lệ phản ánh sự chênh lệch về phong độ, kinh nghiệm và chất lượng đội hình. Singapore vừa vượt qua Campuchia 2-1 ở trận ra quân, còn Timor Leste phải nhận thất bại 0-7 trước Việt Nam.

Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm, Những chú sư tử sẽ có sáu điểm sau hai lượt trận, đồng thời tạo lợi thế đáng kể trước khi bước vào những cuộc đối đầu khó khăn hơn với Indonesia và Việt Nam.

Singapore hướng tới chiến thắng thứ hai

Singapore bước vào trận đấu trên sân Jalan Besar với tâm lý thuận lợi sau chiến thắng 2-1 trước Campuchia. Dù chưa tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo, đội bóng của HLV Gavin Lee vẫn biết cách tận dụng những thời điểm quan trọng để hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm.

Kết quả ở lượt mở màn nối dài giai đoạn thi đấu tích cực của đội bóng đảo quốc. Singapore thắng bốn trong năm trận gần nhất, ghi 10 bàn và chỉ để thủng lưới năm lần. Hiệu suất trung bình hai bàn mỗi trận giúp đội chủ nhà có thêm cơ sở hướng tới một chiến thắng cách biệt.

Bộ khung của Singapore tập hợp nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Hariss Harun, Irfan Fandi, Song Ui-young, Kyoga Nakamura và Shawal Anuar. Sự kết hợp giữa sức mạnh, khả năng không chiến và tốc độ chuyển trạng thái vẫn là nền tảng trong cách vận hành của Những chú sư tử.

Hariss Harun có nhiệm vụ duy trì sự cân bằng ở khu vực trung tuyến, còn Irfan Fandi mang đến ưu thế trong các tình huống tranh chấp và chống bóng bổng. Phía trên, Song Ui-young, Glenn Kweh và Shawal Anuar có thể liên tục hoán đổi vị trí để khai thác khoảng trống trong hệ thống phòng ngự Timor Leste.

Lợi thế sân nhà cũng giúp Singapore có thể chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Nếu sớm tìm được bàn mở tỷ số, đội bóng của Gavin Lee sẽ có nhiều cơ hội kiểm soát nhịp độ và gia tăng cách biệt.

Timor Leste đối mặt thử thách lớn trên sân Jalan Besar

Timor Leste bước vào lượt trận thứ hai với áp lực đáng kể sau thất bại 0-7 trước Việt Nam. Hàng phòng ngự của đội bóng do HLV Pedro Alves Salazar dẫn dắt liên tục để lộ khoảng trống và không thể hạn chế sức ép từ nhà đương kim vô địch.

Trước khi bước vào vòng bảng, Timor Leste từng gây chú ý khi vượt qua Brunei với tổng tỷ số 6-1 tại vòng play-off. Tuy nhiên, phần lớn những điểm mạnh của họ không còn phát huy hiệu quả khi phải đối đầu một đội tuyển có khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công tốt hơn.

Timor Leste vẫn sở hữu một số cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Claudio Osorio, João Rangel và João Pedro. Đội khách có thể lựa chọn lùi sâu, phòng ngự số đông và chờ cơ hội từ các tình huống phản công hoặc bóng dài.

Phương án này khó phát huy hiệu quả nếu Singapore kiểm soát tốt khu vực giữa sân. Hàng thủ Timor Leste thường để lộ khoảng trống ở hai biên, đồng thời gặp khó trước những tình huống tạt bóng và tranh chấp trên không.

Sau khi nhận bảy bàn thua ở lượt mở màn, nhiệm vụ quan trọng nhất của Timor Leste là giữ được cấu trúc đội hình và tránh để trận đấu sớm vượt khỏi tầm kiểm soát. Một bàn thua trong những phút đầu có thể khiến kế hoạch phòng ngự của đội khách nhanh chóng bị phá vỡ.

Shawal Anuar thử thách hàng phòng ngự Timor Leste

Shawal Anuar là một trong những cầu thủ được kỳ vọng tạo ra khác biệt cho Singapore. Khả năng di chuyển rộng, tranh chấp và xuất hiện trong khu vực cấm địa giúp anh trở thành điểm đến quan trọng trong các đợt lên bóng của đội chủ nhà.

Trước một hàng thủ gặp nhiều vấn đề về khả năng chống bóng bổng, Singapore có thể đưa bóng ra hai biên trước khi thực hiện những đường chuyền hướng vào vị trí của Shawal Anuar. Song Ui-young và Glenn Kweh cũng có khả năng khai thác khoảng trống xuất hiện quanh tiền đạo này.

Timor Leste nhiều khả năng phải bố trí thêm cầu thủ ở khu vực trung tâm hàng phòng ngự. Cách tiếp cận đó có thể hạn chế phần nào khả năng dứt điểm của Shawal Anuar, nhưng đồng thời mở ra không gian cho Kyoga Nakamura hoặc các cầu thủ chạy biên của Singapore.

Ở phía đối diện, Claudio Osorio và João Pedro sẽ gánh phần lớn kỳ vọng trong những tình huống phản công. Đội khách cần đưa bóng lên phía trên nhanh và chính xác nếu muốn tránh bị Singapore duy trì sức ép liên tục.

Lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về Singapore

Singapore toàn thắng trong ba lần gần nhất gặp Timor Leste tại AFF Cup. Những chú sư tử lần lượt giành chiến thắng với các tỷ số 6-1, 2-0 và 3-0.

Đội bóng đảo quốc đã ghi tổng cộng 11 bàn trong ba cuộc đối đầu này và chỉ để thủng lưới một lần. Cả ba trận đều khép lại với cách biệt từ hai bàn trở lên.

Thành tích trên phản ánh ưu thế của Singapore về kinh nghiệm, thể hình và khả năng tổ chức lối chơi. Timor Leste thường gặp khó khi phải chống đỡ các pha tấn công biên, bóng bổng và những tình huống Singapore tăng tốc sau khi giành lại quyền kiểm soát.

Dù thành tích trong quá khứ không quyết định hoàn toàn kết quả trận đấu, sự chênh lệch từ ba lần đối đầu gần nhất vẫn là cơ sở để mô hình dự báo đặt niềm tin lớn vào đội chủ nhà.

Thống kê đáng chú ý trước trận Singapore vs Timor Leste

Singapore thắng bốn và thua một trong năm trận gần nhất. Đội bóng của Gavin Lee ghi 10 bàn, nhận năm bàn thua và đều lập công trong cả năm lần ra sân.

Các trận đấu có Singapore xuất hiện tổng cộng 20 bàn trong giai đoạn này, tương đương mức trung bình bốn bàn mỗi trận. Hàng công của Những chú sư tử đang duy trì hiệu suất hai bàn mỗi trận.

Timor Leste thắng hai và thua ba trong năm trận gần đây. Đội khách ghi bảy bàn nhưng có tới sáu pha lập công được thực hiện trong hai trận play-off gặp Brunei.

Hàng phòng ngự Timor Leste đã để thủng lưới 15 lần, đạt mức trung bình ba bàn thua mỗi trận. Riêng trận ra quân tại AFF Cup 2026, đội bóng của Pedro Alves Salazar đã nhận bảy bàn thua trước Việt Nam.

Singapore ghi 11 bàn và chỉ nhận một bàn thua trong ba lần gần nhất đối đầu Timor Leste. Đội bóng đảo quốc giành chiến thắng với cách biệt trung bình hơn ba bàn mỗi trận.

Dự đoán số bàn thắng Singapore vs Timor Leste

Singapore đang có hiệu suất ghi bàn ổn định với 10 pha lập công trong năm trận gần nhất. Đội chủ nhà sở hữu nhiều phương án tiếp cận khung thành, từ bóng bổng, tấn công biên đến những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Timor Leste đã nhận 15 bàn thua trong cùng giai đoạn. Những khoảng trống ở hai biên và khả năng chống bóng bổng chưa tốt có thể tiếp tục bị Singapore khai thác.

Ba cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội đều xuất hiện ít nhất hai bàn. Singapore ghi tổng cộng 11 bàn, trong đó có chiến thắng 6-1 tại AFF Cup.

Tính chất vòng bảng cũng khiến đội chủ nhà cần hướng tới một kết quả có cách biệt nhằm cải thiện hiệu số. Tuy nhiên, khả năng Singapore giảm nhịp độ sau khi tạo được lợi thế an toàn vẫn có thể khiến tổng số bàn thắng không tăng quá cao.

Dự đoán số bàn thắng Singapore vs Timor Leste: 3–4 bàn.

Dự đoán phạt góc Singapore vs Timor Leste

Singapore thường triển khai tấn công thông qua hai biên, sử dụng các pha chồng cánh và tạt bóng vào khu vực cấm địa. Trước một đối thủ có xu hướng lùi sâu, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ thực hiện nhiều đường chuyền từ hành lang cánh.

Timor Leste có thể bố trí đội hình thấp nhằm bảo vệ khu vực trước khung thành. Việc liên tục chống đỡ sức ép dễ khiến các hậu vệ đội khách phải đưa bóng ra ngoài đường biên ngang.

Những pha dứt điểm từ xa của Song Ui-young, Kyoga Nakamura hoặc các cầu thủ tuyến hai cũng có thể tạo thêm phạt góc nếu bóng chạm hàng phòng ngự Timor Leste.

Với thế trận được dự báo nghiêng về Singapore, số lượng tình huống cố định của đội chủ nhà có khả năng chiếm phần lớn tổng phạt góc.

Dự đoán phạt góc Singapore vs Timor Leste: 9–11 quả.

Dự đoán thẻ phạt Singapore vs Timor Leste

Singapore có khả năng kiểm soát bóng tốt hơn và không phải liên tục thực hiện những tình huống phạm lỗi để ngăn đối phương. Khi gặp các đội bị đánh giá thấp hơn, Những chú sư tử thường duy trì thế trận chủ động và hạn chế các pha tranh chấp không cần thiết.

Timor Leste có thể phải phạm lỗi chiến thuật để ngăn những tình huống tăng tốc của Song Ui-young, Glenn Kweh hoặc Shawal Anuar. Tuy nhiên, sự chênh lệch về trình độ có thể khiến trận đấu không xuất hiện quá nhiều pha va chạm căng thẳng.

Ba cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội cũng không mang tính chất đối kháng quá quyết liệt. Trọng tâm của Timor Leste nhiều khả năng nằm ở việc duy trì đội hình thay vì đẩy cao cường độ tranh chấp.

Dự đoán thẻ phạt Singapore vs Timor Leste: 2–4 thẻ.

Tình hình lực lượng Singapore vs Timor Leste

Singapore không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý và có thể sử dụng những lựa chọn quan trọng cho trận đấu trên sân Jalan Besar.

Timor Leste cũng có đầy đủ lực lượng. Claudio Osorio, João Rangel và João Pedro sẵn sàng góp mặt trong đội hình của HLV Pedro Alves Salazar.

Đội hình dự kiến Singapore vs Timor Leste

Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan; Ryhan Stewart, Shah Shahiran, Kyoga Nakamura, Nur Adam Abdullah; Song Ui-young, Glenn Kweh; Shawal Anuar.

Timor Leste: Dylan Jose Niski; Juvito Moniz, Joao Varudo, Ryan Harris Jom, Anizo Correia; Palomito Ribeiro, Natalino de Jesus; Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Luís Figo; Joao Pedro.

Dự đoán tỷ số Singapore vs Timor Leste

Singapore sở hữu lợi thế sân nhà, phong độ ổn định và thành tích đối đầu vượt trội. Khả năng kiểm soát bóng, không chiến và chuyển trạng thái của đội bóng đảo quốc có thể tạo ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Timor Leste.

Đội khách nhiều khả năng sẽ lùi sâu và cố gắng bảo vệ khu vực trước vòng cấm. Tuy nhiên, việc giữ được sự tập trung trong suốt 90 phút là nhiệm vụ không dễ dàng sau những vấn đề đã xuất hiện ở trận gặp Việt Nam.

Mô hình BeSoccer dành cho Singapore 89% khả năng chiến thắng, cao hơn rất nhiều so với mức 8,3% cho kết quả hòa và 2,7% dành cho Timor Leste. Nếu tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, Những chú sư tử đủ khả năng giành chiến thắng với cách biệt an toàn.

Dự đoán tỷ số: Singapore 3-0 Timor Leste.