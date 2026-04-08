Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán Việt Nam vs Campuchia: Xuân Son đối đầu Sieng Chanthea trong trận chiến ngôi đầu Siêu máy tính dự đoán Việt Nam vs Campuchia nghiêng về đội chủ nhà nhờ phong độ vượt trội, hàng công đạt hiệu suất cao và thành tích toàn thắng trong năm lần đối đầu gần nhất.

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Campuchia

Thời gian: 20h00 ngày 7/8/2026

Địa điểm: Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội

Giải đấu: AFF Cup 2026

Vòng đấu: Lượt cuối bảng A

Trực tiếp: VTV6, FPT Play

Siêu máy tính dự đoán kết quả Việt Nam vs Campuchia tại AFF Cup 2026

Dựa trên phong độ gần đây, hiệu suất ghi bàn, khả năng phòng ngự, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu, mô hình dự báo nghiêng rõ rệt về khả năng Việt Nam giành chiến thắng trước Campuchia.

Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm cùng hiệu số +10 sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vì thế nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng trước lượt trận cuối.

Campuchia vẫn còn cơ hội cạnh tranh, nhưng nhiệm vụ của đội bóng xứ Chùa Tháp không hề đơn giản. Họ phải đối đầu một tuyển Việt Nam đang đạt phong độ cao, mới chỉ để thủng lưới một bàn trong năm trận gần nhất.

Kịch bản được đánh giá cao là Việt Nam kiểm soát thế trận, gây sức ép ngay trong hiệp một và tạo ra chiến thắng với cách biệt từ hai bàn trở lên. Campuchia nhiều khả năng phải lùi sâu phòng ngự và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công.

Việt Nam hướng đến chiến thắng để giữ ngôi đầu bảng A

Chiến thắng 3-0 trước Indonesia giúp tuyển Việt Nam tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua tại bảng A. Đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn đầu với 7 điểm và hiệu số +10, qua đó chiếm lợi thế trước lượt đấu cuối.

Phong độ của Việt Nam đang được duy trì ổn định ở cả hai đầu sân. Trong năm trận gần nhất, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành bốn chiến thắng, hòa một trận, ghi 17 bàn và chỉ nhận một bàn thua.

Hàng phòng ngự giữ sạch lưới ở bốn trong năm trận kể trên, dù đội tuyển thiếu trung vệ giàu kinh nghiệm Đỗ Duy Mạnh. Sự chắc chắn của Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh cùng khả năng hỗ trợ từ tuyến giữa giúp Việt Nam hạn chế đáng kể cơ hội của đối phương.

Trên hàng công, đội chủ nhà sở hữu nhiều phương án tạo khác biệt. Xuân Son có khả năng hoạt động độc lập trong khu vực cấm địa, Đình Bắc mang đến tốc độ, còn Quang Hải, Hai Long và Văn Vĩ đều có thể tham gia trực tiếp vào những tình huống quyết định.

Xuân Son dẫn dắt hàng công giàu sức mạnh

Xuân Son tiếp tục được kỳ vọng trở thành tâm điểm trên hàng công tuyển Việt Nam. Khả năng tì đè, chọn vị trí và dứt điểm trong khu vực cấm địa của tiền đạo này có thể đặt hàng thủ Campuchia trước sức ép lớn.

Sự hiện diện của Xuân Son cũng tạo thêm khoảng trống cho Đình Bắc và Hoàng Hên di chuyển. Khi hàng phòng ngự đối phương phải tập trung nhiều người theo kèm trung phong, Việt Nam có thể khai thác các khoảng trống ở hai biên hoặc trước khu vực cấm địa.

Quang Hải và Hoàng Đức giữ vai trò điều tiết nhịp độ, đồng thời cung cấp những đường chuyền quyết định cho tuyến trên. Khả năng kiểm soát trung tuyến của bộ đôi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc Việt Nam có thể sớm áp đặt thế trận hay không.

Nếu duy trì được tốc độ luân chuyển bóng như trong chiến thắng trước Indonesia, đội chủ nhà có nhiều cơ hội tạo ra bàn mở tỷ số ngay trong hiệp một.

Sieng Chanthea là hy vọng lớn của Campuchia

Campuchia cho thấy nhiều tín hiệu tích cực dưới thời HLV Koji Gyotoku. Đội bóng này chủ động hơn trong cách triển khai bóng và vừa tìm lại sự tự tin bằng chiến thắng 3-0 trước Timor-Leste.

Sieng Chanthea tiếp tục là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất trên hàng công. Khả năng di chuyển nhanh, khai thác khoảng trống và tăng tốc trong các tình huống phản công giúp tiền đạo Campuchia trở thành mối đe dọa mà hàng thủ Việt Nam cần theo sát.

Bên cạnh Sieng Chanthea, Hav Soknet và Yudai Ogawa cũng có thể tham gia vào những tình huống chuyển trạng thái. Campuchia nhiều khả năng không kiểm soát bóng thường xuyên, nhưng vẫn có thể gây khó khăn nếu tận dụng được khoảng trống phía sau hai biên của Việt Nam.

Dù vậy, đội khách sẽ cần cải thiện đáng kể khả năng giữ bóng và hỗ trợ tuyến trên. Nếu Sieng Chanthea bị cô lập, Campuchia khó duy trì đủ sức ép để đe dọa khung thành đội chủ nhà.

Hàng phòng ngự Campuchia đối mặt thử thách lớn nhất

Điểm yếu rõ rệt nhất của Campuchia nằm ở khả năng phòng ngự khi gặp những đội bóng có tốc độ triển khai cao. Trong hai trận đấu với Singapore và Indonesia, đội bóng xứ Chùa Tháp phải nhận tổng cộng bảy bàn thua.

Các hậu vệ Campuchia thường để lộ khoảng trống khi đội hình bị kéo giãn sang hai biên. Khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự cũng có thể trở thành khu vực để Quang Hải, Hai Long hoặc Hoàng Hên khai thác.

Trước một tuyển Việt Nam đã ghi 10 bàn sau ba lượt trận, Campuchia nhiều khả năng phải bố trí đội hình thấp hơn thường lệ. Đội khách cần duy trì cự ly chặt chẽ và tránh để đối phương sớm đưa bóng vào khu vực cấm địa.

Tuy nhiên, phòng ngự trong thời gian dài sẽ khiến Campuchia khó tổ chức phản công với đủ quân số. Nếu Việt Nam ghi bàn trước, đội khách có thể buộc phải đẩy đội hình lên và để lộ thêm khoảng trống phía sau.

Việt Nam vs Campuchia: Cuộc chiến quyết định ngôi đầu bảng A

Việt Nam bước vào lượt đấu cuối với quyền tự quyết. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng áo đỏ củng cố vị trí dẫn đầu và tiến vào bán kết với lợi thế đáng kể.

Campuchia vẫn còn mục tiêu cạnh tranh nên khó nhập cuộc với tư tưởng buông xuôi. Chiến thắng trước Timor-Leste giúp đội khách lấy lại tinh thần, nhưng thử thách tại Mỹ Đình có mức độ khó cao hơn nhiều.

Sự khác biệt giữa hai đội nằm ở khả năng duy trì phong độ khi gặp những đối thủ mạnh. Việt Nam vừa đánh bại Indonesia 3-0, còn Campuchia đã bộc lộ nhiều hạn chế trong các trận gặp Singapore và Indonesia.

Lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình và hiệu suất ghi bàn giúp Việt Nam có cơ sở hướng đến ba điểm. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn cần giữ sự tập trung để tránh những tình huống phản công có thể được Sieng Chanthea khai thác.

Thống kê đáng chú ý trước trận Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam thắng bốn và hòa một trong năm trận gần nhất, ghi 17 bàn và chỉ để thủng lưới một lần.

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik giữ sạch lưới ở bốn trong năm trận kể trên. Trận duy nhất Việt Nam không ghi bàn là cuộc đối đầu kết thúc với tỷ số 0-0 trước Singapore.

Tại AFF Cup 2026, tuyển Việt Nam đã có 10 pha lập công sau ba trận, đạt hiệu suất trung bình 3,33 bàn mỗi trận.

Campuchia thắng ba và thua hai trong năm trận gần nhất, ghi 11 bàn nhưng nhận bảy bàn thua.

Trong năm lần đối đầu gần nhất, Việt Nam toàn thắng Campuchia. Đội bóng xứ Chùa Tháp chưa giành được điểm nào trong chuỗi trận này.

Dự đoán số bàn thắng Việt Nam vs Campuchia

Hàng công Việt Nam ghi 17 bàn trong năm trận gần nhất, tương đương hiệu suất 3,4 bàn mỗi trận. Riêng tại AFF Cup 2026, đội bóng áo đỏ có 10 bàn sau ba lượt đấu.

Khả năng nhập cuộc của Việt Nam cũng rất đáng chú ý. Đội chủ nhà đã ghi bảy bàn trong hiệp một tại vòng bảng, trong đó có năm bàn trước Timor-Leste và hai bàn chỉ trong khoảng 15 phút đầu trận gặp Indonesia.

Campuchia ghi 11 bàn trong năm trận gần đây, nhưng phần lớn các pha lập công đến ở những cuộc đối đầu với Bhutan, Hồng Kông và Timor-Leste. Khi gặp Singapore và Indonesia, họ chỉ ghi hai bàn nhưng phải nhận bảy bàn thua.

Với sự khác biệt về hiệu suất tấn công và khả năng phòng ngự, trận đấu có thể diễn ra theo hướng Việt Nam kiểm soát phần lớn thời lượng. Khả năng xuất hiện từ ba bàn thắng trở lên được đánh giá cao.

Dự đoán số bàn thắng Việt Nam vs Campuchia: 3–4 bàn.

Dự đoán thẻ phạt Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam là một trong những đội thi đấu kỷ luật tại giải. Trong năm trận gần nhất, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ nhận hai thẻ vàng, đạt mức trung bình 0,4 thẻ mỗi trận và chưa có cầu thủ nào bị truất quyền thi đấu.

Campuchia cũng không sở hữu lối chơi quá quyết liệt. Đội bóng này nhận ba thẻ vàng trong năm trận gần đây, trung bình 0,6 thẻ mỗi trận và chưa phải nhận thẻ đỏ.

Ba trận của Campuchia tại AFF Cup 2026 đều chỉ xuất hiện tổng cộng hai thẻ vàng. Thống kê này cho thấy các cuộc đối đầu của đội bóng xứ Chùa Tháp thường không có quá nhiều tình huống va chạm căng thẳng.

Việt Nam nhiều khả năng kiểm soát bóng và thế trận, qua đó hạn chế số tình huống phải phạm lỗi chiến thuật. Tổng số thẻ phạt vì thế khó tăng quá cao.

Dự đoán thẻ phạt Việt Nam vs Campuchia: 2–3 thẻ.

Tình hình lực lượng Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam có lực lượng tương đối ổn định trước lượt trận cuối. Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tài Lộc đã bình phục, sẵn sàng trở lại thi đấu.

Đội chủ nhà vẫn thiếu Đỗ Duy Mạnh, nhưng hàng phòng ngự đã duy trì được sự chắc chắn trong những trận gần đây. HLV Kim Sang-sik có đủ lựa chọn để sử dụng đội hình mạnh nhằm bảo vệ ngôi đầu bảng.

Campuchia không có sự phục vụ của Taing Bunchhai do chấn thương. Một số cầu thủ giàu kinh nghiệm như Keo Soksela, Nick Taylor và Min Ratanak cũng không góp mặt trong danh sách dự giải.

Ngoài những trường hợp kể trên, đội khách không ghi nhận thêm ca chấn thương mới và có thể sử dụng phần lớn những lựa chọn tốt nhất hiện tại.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh; Văn Vĩ, Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long; Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên.

Campuchia: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal Dimong, Im Vakhim; Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev, Sos Suhana; Sieng Chanthea, Hav Soknet, Abdel Kader Coulibaly.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam đang nhỉnh hơn Campuchia về phong độ, chất lượng nhân sự, khả năng kiểm soát thế trận và hiệu quả ghi bàn. Lợi thế sân Mỹ Đình càng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có cơ sở đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Campuchia có thể tạo ra một số khó khăn bằng cách phòng ngự số đông và phản công thông qua Sieng Chanthea. Tuy nhiên, việc từng nhận bảy bàn thua trong hai trận gặp Singapore và Indonesia cho thấy hàng thủ đội khách khó đứng vững nếu phải chịu sức ép liên tục.

Nếu sớm mở tỷ số, Việt Nam có thể kiểm soát phần còn lại của trận đấu và gia tăng cách biệt trong hiệp hai. Kịch bản đội chủ nhà thắng ba bàn phù hợp với tương quan hiện tại.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 3-0 Campuchia.

Kịch bản khác đáng chú ý là Việt Nam thắng 4-0 nếu tận dụng tốt các cơ hội trong hiệp một.

Việt Nam vs Campuchia chiếu trên kênh nào?

Trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia ở lượt cuối bảng A AFF Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 ngày 7/8/2026 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên VTV6 và FPT Play.