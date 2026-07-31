Thể thao 360 Siêu máy tính dự đoán Việt Nam vs Singapore: Chủ nhà rộng cửa chiếm ngôi đầu bảng A Siêu máy tính dự đoán Việt Nam vs Singapore nghiêng hẳn về đội chủ nhà với 75,4% cơ hội chiến thắng. Dù Singapore đang dẫn đầu bảng A, lợi thế sân Mỹ Đình cùng sức mạnh hàng công giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng giành trọn ba điểm.

Việt Nam vs Singapore: Ai mạnh hơn?

Xét tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, đội tuyển Việt Nam được đánh giá mạnh hơn Singapore. Theo phân tích từ BeSoccer, thầy trò HLV Kim Sang Sik có 75,4% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Khả năng hai đội chia điểm ở mức 15,9%, còn cơ hội thắng của Singapore chỉ đạt 8,7%.

Chênh lệch giữa hai đội cũng được phản ánh trên bảng xếp hạng FIFA. Việt Nam đang đứng hạng 99 thế giới, cao hơn đáng kể so với vị trí 148 của Singapore.

Về chỉ số Tilt, thông số phản ánh xu hướng phong độ trong thời gian gần đây, Việt Nam được ghi nhận ở mức -4,9%, còn Singapore đạt 3%. Đội khách có xu hướng phong độ tích cực hơn, nhưng khoảng cách rất lớn về xác suất chiến thắng cho thấy siêu máy tính vẫn nghiêng hẳn về một kết quả có lợi cho Việt Nam.

Đội chủ nhà còn sở hữu lợi thế sân Mỹ Đình, chiều sâu đội hình tốt hơn và hàng công đang hưng phấn sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Quang Hải mang đến nhiều phương án tạo đột biến.

Singapore toàn thắng hai lượt trận đầu tiên, nhưng các chiến thắng trước Campuchia và Timor Leste chưa đủ để giúp đội bóng đảo quốc sư tử được xếp ngang hàng với nhà đương kim vô địch.

Nhận định Việt Nam vs Singapore: Không được chủ quan

Trận đấu giữa Việt Nam và Singapore diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây mới là lượt trận thứ hai của đội tuyển Việt Nam, nhưng đã là trận thứ ba của Singapore tại bảng A AFF Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với sự hưng phấn cao sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm khi lập hat-trick, Đỗ Hoàng Hên ghi hai bàn, còn Nguyễn Xuân Son cũng điền tên lên bảng tỷ số.

Bàn còn lại của Việt Nam đến từ tình huống Liam Farrugia phản lưới nhà sau cú sút của Quang Hải. Ba điểm cùng hiệu số vượt trội giúp đội bóng áo đỏ tạo được khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ chức vô địch.

Không chỉ tận dụng cơ hội hiệu quả, Việt Nam còn duy trì sức ép liên tục nhờ khả năng phối hợp ở hai biên và những pha xâm nhập vòng cấm đa dạng. Đình Bắc có tốc độ cùng khả năng di chuyển trực diện, Hoàng Hên chơi linh hoạt phía sau Xuân Son, còn Quang Hải và Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò tổ chức từ tuyến giữa.

Singapore cũng bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. Đoàn quân của HLV Gavin Lee đang tạm dẫn đầu bảng A với sáu điểm sau hai lượt trận, lần lượt đánh bại Campuchia 2-1 và Timor Leste 2-0.

Ilhan Fandi ghi bàn ở cả hai trận, còn Song Ui-young góp công trong chiến thắng trước Timor Leste. Tuy nhiên, màn trình diễn của Singapore chưa thực sự thuyết phục. Đội bóng đảo quốc sư tử phải chờ đến phút bù giờ thứ 11 mới vượt qua Campuchia và cũng gặp nhiều khó khăn trước Timor Leste.

Singapore còn không có lực lượng mạnh nhất tại AFF Cup 2026. Trung vệ giàu kinh nghiệm Safuwan Baharudin và tiền đạo chủ lực Ikhsan Fandi không được các câu lạc bộ chủ quản nhả người. Thủ môn Rudy Khairullah cùng hậu vệ Irfan Najeeb vắng mặt vì chấn thương.

Việc chỉ đăng ký hai tiền đạo thực thụ gồm Ilhan Fandi và Shawal Anuar khiến HLV Gavin Lee không có nhiều lựa chọn khi cần thay đổi phương án tấn công.

Phía Việt Nam đã đón Nguyễn Tài Lộc trở lại tập luyện bình thường. Thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn thực hiện giáo án hồi phục riêng và bỏ ngỏ khả năng ra sân. HLV Kim Sang Sik cũng cho đội tuyển tập kín nhằm hoàn thiện phương án chiến thuật trước cuộc đối đầu quan trọng.

Một chiến thắng tại Mỹ Đình sẽ giúp Việt Nam vượt qua chính Singapore để vươn lên dẫn đầu bảng A. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, nhưng vẫn cần duy trì sự tập trung trước khả năng phản công, chơi bóng bổng và tranh chấp giàu thể lực của đối thủ.

Nếu kiểm soát được Ilhan Fandi và duy trì tốc độ luân chuyển bóng như trận ra quân, Việt Nam có nhiều cơ sở để biến dự báo áp đảo của siêu máy tính thành ba điểm.

Dự đoán Việt Nam vs Singapore

Dự đoán bàn thắng Việt Nam vs Singapore

Việt Nam đã ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần trong năm trận gần nhất. Riêng hai trận vừa qua, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik ghi tổng cộng 11 bàn và không nhận bàn thua nào.

Singapore có bốn bàn sau hai lượt trận đầu tiên tại AFF Cup 2026, đồng thời mới để lọt lưới một lần. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Campuchia và Timor Leste chưa tạo ra sức ép tương đương với những gì Singapore sẽ phải đối mặt trên sân Mỹ Đình.

Việt Nam nhiều khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra số lượng cơ hội vượt trội. Singapore có thể ưu tiên phòng ngự số đông, nhưng việc thiếu một số trụ cột khiến đội khách khó duy trì sự chắc chắn trong suốt 90 phút.

Dự đoán tổng số bàn thắng: Từ 3 bàn trở lên.

Dự đoán thẻ phạt Việt Nam vs Singapore

Singapore sẽ phải đối đầu với nhiều cầu thủ có khả năng xoay sở và thoát pressing tốt như Quang Hải, Hoàng Đức, Hoàng Hên hay Đình Bắc. Khi đội hình bị kéo giãn, hàng thủ đội khách có thể phải sử dụng những pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn Việt Nam tăng tốc.

Việt Nam cũng cần thận trọng trước các tình huống phản công và bóng bổng hướng đến Ilhan Fandi. Các trung vệ chủ nhà có thể phải tranh chấp quyết liệt, nhưng thế trận kiểm soát bóng dự kiến sẽ giúp Việt Nam hạn chế số lần phạm lỗi trong trạng thái bị động.

Dự đoán tổng thẻ phạt: Từ 3–5 thẻ, dưới 6 thẻ.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Singapore

Việt Nam 3-0 Singapore.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Singapore

Việt Nam: Nguyễn Tài Lộc đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện bình thường. Đặng Văn Lâm vẫn thực hiện giáo án hồi phục riêng, bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Singapore: Safuwan Baharudin và Ikhsan Fandi không được câu lạc bộ chủ quản nhả người. Rudy Khairullah và Irfan Najeeb vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Singapore

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Singapore: Izwan Mahbud; Lionel Tan, Hariss Harun, Irfan Fandi, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Phong độ và lịch sử đối đầu Việt Nam vs Singapore

Phong độ Việt Nam: Việt Nam toàn thắng năm trận gần nhất, ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần.

Phong độ Singapore: Singapore toàn thắng hai trận đầu AFF Cup 2026, ghi bốn bàn và nhận một bàn thua. Trước đó, đội bóng này lần lượt thua FC Ryukyu 0-2 và Okinawa SV 2-3 trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Singapore: Việt Nam thắng chín, hòa chín và thua bốn trong 22 lần gặp Singapore. Ở hai cuộc đối đầu gần nhất tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam lần lượt giành chiến thắng 2-0 và 3-1.