Siêu máy tính Opta dự đoán Ngoại hạng Anh 2026-27: Arsenal dẫn đầu cuộc đua vô địch với 38% Kết quả 10.000 mô phỏng của hãng thống kê Opta cho thấy Arsenal nắm 38% cơ hội bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh 2026-27, xếp trên Man City và Liverpool.

Trước thềm khởi tranh mùa giải Ngoại hạng Anh 2026-27, siêu máy tính của hãng thống kê thể thao Opta đã thực hiện 10.000 mô phỏng dữ liệu thuật toán nhằm đưa ra góc nhìn toàn diện về cục diện đường đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng.

Arsenal và bài toán bảo vệ ngôi vương

Theo kết quả chạy mô phỏng, nhà đương kim vô địch Arsenal hiện là ứng cử viên số một cho danh hiệu mùa này với 38% cơ hội đăng quang. Sau khi chấm dứt chuỗi 22 năm cạn danh hiệu ở mùa giải trước, HLV Mikel Arteta đang đứng trước cột mốc lịch sử. Nếu tiếp tục nâng cúp, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ trở thành HLV thứ tư trong lịch sử giải đấu bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh, sau Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho và Pep Guardiola.

Đội bóng của Mikel Arteta được đánh giá cao. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, phân tích chuyên sâu của Opta cũng chỉ ra mắt xích trọng yếu trong hệ thống phòng ngự của "Pháo thủ". Chấn thương lưng của trung vệ William Saliba được xem là biến số lớn nhất. Thống kê cho thấy tỷ lệ giành chiến thắng của Arsenal giảm sút đáng kể, từ 68,7% xuống chỉ còn 47,6% mỗi khi cầu thủ người Pháp vắng mặt trên sân.

Sự bám đuổi của nhóm ứng viên hàng đầu

Xếp ngay sau Arsenal trên bảng dự báo là Manchester City với 20,5% cơ hội đăng quang. Nhóm tích hợp dữ liệu đánh giá cao bản lĩnh của đội chủ sân Etihad, bất chấp những xáo trộn nhân sự sau khi khép lại kỷ nguyên Pep Guardiola để bước sang giai đoạn mới dưới sự dẫn dắt của tân HLV Enzo Maresca.

Liverpool giữ vị trí thứ ba trong danh sách ứng viên với 9,2% tỷ lệ vô địch. Tân HLV Andoni Iraola thừa nhận ở giai đoạn tiền mùa giải rằng tập thể này "chưa thể duy trì phong độ ổn định như mong muốn", điều phản ánh rõ qua các chỉ số mô phỏng.

Đội bóng Tỷ lệ vô địch (%) Arsenal 38,0% Manchester City 20,5% Liverpool 9,2% Manchester United 6,2% Aston Villa 4,8% Chelsea 4,1% Tottenham Hotspur 2,9%

Các vị trí tiếp theo trên đường đua vô địch lần lượt ghi nhận Manchester United của HLV Michael Carrick (6,2%), Aston Villa (4,8%), Chelsea dưới thời HLV Xabi Alonso (4,1%) và Tottenham do HLV Roberto De Zerbi quản lý (2,9%).

Cuộc chiến trụ hạng khốc liệt và biến số Sunderland

Ở khu vực rớt hạng, áp lực dành cho ba tân binh thăng hạng là vô cùng lớn. Hull City là đội bóng có nguy cơ xuống hạng cao nhất theo dự báo của siêu máy tính với tỷ lệ 38,7%. Hai tấm vé nguy hiểm còn lại lần lượt gọi tên Ipswich Town (31,2%) và Coventry City (27,9%).

Bất ngờ lớn nhất từ dữ liệu của Opta nằm ở trường hợp của Sunderland. Mặc dù xuất sắc giành suất tham dự cúp châu Âu Europa League mùa trước, "Mèo đen" lại bị xếp thứ 4 trong danh sách các đội có nguy cơ rớt hạng (25,9%). Nguyên nhân chính xuất phát từ việc thiếu chiều sâu lực lượng cùng các chỉ số thống kê cơ bản rơi vào mức báo động. Xếp ngay phía sau là Fulham của tân HLV Alvaro Arbeloa với 23,4% rủi ro chia tay giải đấu hàng đầu nước Anh.