Siêu phẩm gỡ hòa vào lưới Argentina của Cabral giành giải Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026 Cú sút tuyệt đẹp của Lopes Cabral trong trận gặp Argentina chính thức vượt qua 307 bàn thắng khác để trở thành Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức công bố danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026 thuộc về tuyển thủ Lopes Cabral của Cape Verde. Mặc dù đại diện châu Phi đã dừng bước ở vòng 1/16 sau thất bại kịch tính 2-3 trước nhà đương kim vô địch Argentina, khoảnh khắc xuất thần của Cabral vẫn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới.

Khoảnh khắc xé lưới Argentina và Emiliano Martinez

Trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Cape Verde và Argentina đã diễn ra theo kịch bản vô cùng hấp dẫn. Khi trận đấu phải bước vào thời gian đá hiệp phụ, Lopes Cabral đã tạo nên điểm nhấn lớn nhất của giải đấu. Nhận bóng ở vị trí góc hẹp, hậu vệ này thực hiện vài nhịp rê bóng quyết đoán rồi tung cú dứt điểm bằng lòng trong chân phải. Trái bóng vẽ nên đường cong hoàn hảo đi thẳng vào góc chết khung thành, khiến thủ môn Emiliano Martinez hoàn toàn bất lực và quân bình tỷ số 2-2 cho Cape Verde.

Lopes Cabral không thể tin nổi bản thân ghi siêu phẩm ở World Cup 2026.

Cú dứt điểm hiểm hóc của Cabral không chỉ mang lại niềm hy vọng cho Cape Verde trong 120 phút thi đấu quả cảm mà còn đứng đầu trong cuộc bình chọn công khai do FIFA tổ chức. Cuộc bình chọn khép lại vào thứ Hai (27/7) vừa qua.

Vượt qua hàng loạt ứng viên nặng ký

Giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất giải đấu là cuộc cạnh tranh gắt gao giữa 12 pha lập công nằm trong danh sách rút gọn của FIFA, được chọn lọc từ tổng số 308 bàn thắng ghi được tại kỳ World Cup 2026. Siêu phẩm của Cabral đã vượt qua nhiều ứng viên xuất sắc khác, bao gồm cú lốp bóng tinh tế của Eldor Shomurodov (Uzbekistan) trong trận gặp Congo và cú sút xa trái phá của Wilson Isidor (Haiti) vào lưới Morocco.

Chia sẻ sau khi đón nhận danh hiệu cao quý, Lopes Cabral không giấu nổi sự xúc động: "Đây là vinh dự to lớn và là sự công nhận mà mọi cầu thủ đều mơ ước. Tôi vô cùng biết ơn tất cả những người đã bình chọn cho bàn thắng của mình. Nhận được giải thưởng này tại đấu trường World Cup khiến khoảnh khắc đó trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, nó sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi."

Hậu vệ của Cape Verde cũng tiết lộ thêm về tình huống dẫn đến bàn thắng: "Đó là lần thứ hai tôi ghi một bàn thắng như vậy. Thật trùng hợp, chỉ vài phút trước đó tôi đã có một cơ hội tương tự từ tình huống cố định ở gần như cùng vị trí trên sân. Dù vậy, việc thực hiện lại điều đó ở một sân khấu lớn như World Cup thực sự là trải nghiệm kỳ diệu."

Câu chuyện xúc động bên đường biên

Không chỉ gây ấn tượng bằng kỹ thuật cá nhân trên sân, màn ăn mừng sau bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Cabral cũng để lại hình ảnh đầy cảm xúc. Ngay sau khi xé lưới Argentina, anh đã cố gắng trèo lên khán đài để chia vui cùng những người thân yêu nhất của mình.

Cabral bộc bạch về khoảnh khắc ăn mừng cuồng nhiệt: "Trước trận đấu, tôi đã hứa với mẹ và bạn gái rằng nếu ghi bàn, tôi sẽ chạy ngay đến chỗ họ. Khi tiếp cận khán đài, tôi thấy mẹ đang khóc. Bà thậm chí còn không nhận ra tôi đang ở ngay trước mặt vì mọi người xung quanh đang bận rộn chăm sóc do mẹ tôi đã ngất xỉu ngay thời điểm trái bóng đi vào lưới."

Dù Cape Verde không thể tạo nên bất ngờ chung cuộc trước Argentina, giải thưởng cá nhân dành cho Lopes Cabral là phần thưởng xứng đáng cho cá nhân anh cũng như màn trình diễn đầy kiên cường của đại diện châu Phi tại World Cup 2026.