Sileks hạ Dinamo Minsk nhờ pha lập công của Hasukic Bàn thắng duy nhất của Hasukic ở phút 42 giúp Sileks đánh bại Dinamo Minsk 0-1 trên sân Stadion Beroe, Stara Zagora, trong lượt đi vòng loại 1 Europa Conference League. Dinamo Minsk chưa một lần vượt lên dẫn trước và chịu thất bại ngay trận mở màn, trong khi Sileks có lợi thế quan trọng trước lượt về.

Dinamo Minsk 0 - 1 Sileks Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dinamo Minsk tiếp đón Sileks.

4' Toure nhận thẻ vàng sớm phút thứ 4 Mới phút thứ 4, A. Toure bên phía Dinamo Minsk đã phải nhận thẻ vàng, một khởi đầu không mấy dễ chịu cho hàng thủ đội chủ nhà. Trận đấu vòng loại thứ nhất Europa Conference League giữa Dinamo Minsk và Sileks vẫn đang 0-0 , nhưng chiếc thẻ sớm buộc cầu thủ này phải thi đấu thận trọng hơn trong phần còn lại của hiệp một.

42' Hasukic mở tỷ số từ chấm 11m Phút 42, E. Hasukic lạnh lùng sút thành công quả phạt đền, đưa Sileks vượt lên dẫn trước Dinamo Minsk với tỷ số 0-1. Bàn thắng này phá vỡ thế bế tắc và mang lại lợi thế tâm lý quý giá cho các vị khách trước giờ nghỉ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Dinamo Minsk rút Toure ngay đầu giờ hai Bước sang phút 46, HLV Dinamo Minsk tung A. Vakulich vào sân thay A. Toure - người đã nhận thẻ vàng từ phút 4. Sự thay đổi này diễn ra ngay khi trận đấu bước vào hiệp hai, khi đội chủ nhà đang bị Sileks dẫn trước 0-1.

46' Dinamo Minsk thay người ngay đầu hiệp hai Bước sang hiệp hai, Dinamo Minsk tung ngay A. Lutskovich vào sân thay K. Vardanyan nhằm tìm luồng sinh khí mới. Đội chủ nhà đang chịu áp lực đi tìm bàn gỡ sau khi để Sileks vượt lên dẫn trước 0-1 từ phút 42.

53' Djekov lãnh thẻ vàng, Sileks lo giữ vé Phút 53, G. Djekov của Sileks phải nhận thẻ vàng, khiến hàng thủ đội khách phải chơi cẩn trọng hơn trong bối cảnh đang dẫn Dinamo Minsk 0-1. Trước đó Dinamo Minsk cũng đã có một thẻ vàng, cho thấy trận đấu diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt.

60' Dinamo Minsk xoay bài, tung Shvetsov vào sân Phút 60, HLV Dinamo Minsk quyết định rút G. Gurban để tung M. Shvetsov vào sân, tìm kiếm luồng sinh khí mới cho hàng công. Đội chủ nhà đang bị Sileks dẫn trước 0-1 và rất cần một sự thay đổi để lật ngược thế trận.

65' Sileks xoay người, tăng cường sức trẻ Phút 65, HLV Sileks tung Manojlov vào sân thay Bogdanovski, làm mới đôi chân trên hàng công. Đội khách đang tạm dẫn Dinamo Minsk 0-1 sau pha lập công phút 42, và sự thay đổi này có thể nhằm giữ nhịp tấn công trong quãng thời gian còn lại.

71' Sokolovskiy nhận thẻ vàng ở phút 71 Phút 71, A. Sokolovskiy của Dinamo Minsk phải nhận thẻ vàng. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Dinamo Minsk trong trận, sau khi đội này đang bị Sileks dẫn trước 0-1.

72' Sileks điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn bàn Phút 72, HLV Sileks rút E. Hasukic để tung A. Mishov vào sân, tiếp thêm sức cho hàng công. Đội khách đang tạm dẫn Dinamo Minsk 0-1 và có vẻ muốn duy trì thế trận chặt chẽ trong quãng thời gian còn lại.

72' Sileks xoay người, tính giữ vững thành quả Phút 72, Sileks tung Delimedjac vào sân thay Donov khi đang dẫn Dinamo Minsk 0-1. Đây là sự điều chỉnh dễ hiểu trong bối cảnh đội khách đã có bàn thắng từ phút 42 và cần thêm sức chiến đấu để bảo toàn lợi thế mong manh này.

74' Dinamo Minsk buộc phải xáo trộn nhân sự Phút 74, HLV Dinamo Minsk rút A. Sokolovskiy - người vừa nhận thẻ vàng ở phút 71 - để đưa G. Alykulov vào sân. Sự thay đổi diễn ra khi đội khách đang bị Sileks dẫn 0-1, có thể nhằm tránh rủi ro nhận thẻ thứ hai và làm mới sức tấn công.

75' Delimedjac lại khiến Sileks thấp thỏm Phút 75, Delimedjac phải nhận thẻ vàng, thẻ phạt thứ hai bên phía Sileks sau trường hợp của Djekov trước đó. Dinamo Minsk vẫn đang tìm cách gỡ hòa khi tỷ số là 0-1 nghiêng về đội khách, và trận đấu đang có phần căng thẳng với liên tiếp những chiếc thẻ được rút ra từ cả hai phía.

79' Angjeleski lại khiến Sileks nơm nớp thẻ phạt Phút 79, D. Angjeleski nhận thẻ vàng, thẻ phạt thứ tư mà Sileks phải nhận trong trận đấu này. Đang dẫn Dinamo Minsk 0-1, các học trò của Sileks buộc phải thi đấu cẩn trọng hơn trong những phút cuối để bảo toàn lợi thế mong manh.

82' Sileks tranh thủ câu giờ, tung Velinovski vào sân Phút 82, Sileks thực hiện quyền thay người khi tung K. Velinovski vào sân thay N. Sero . Đang dẫn trước Dinamo Minsk 0-1, đội khách tranh thủ làm mới nhân sự để giữ nhịp trận đấu trong bối cảnh hai bên đã phải nhận khá nhiều thẻ vàng.

82' Sileks tranh thủ câu giờ, tung Timovski vào sân Phút 82, Timovski được tung vào sân thay Panovski bên phía Sileks, khi đội khách đang bảo vệ lợi thế mong manh 0-1 trước Dinamo Minsk.

86' Dinamo Minsk gấp gáp xoay người, tung Gweth vào sân Phút 86, Dinamo Minsk rút E. Malashevich để đưa L. Gweth vào sân, tìm thêm sinh lực cho những phút cuối. Đang bị Sileks dẫn trước 0-1, chủ nhà cần một cú bứt tốc để tránh cảnh trắng tay ngay trên sân nhà.

90+4' Mishov nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+4', A. Mishov bên phía Sileks phải nhận thẻ vàng, thẻ phạt thứ năm dành cho các cầu thủ hai đội trong một trận đấu khá căng thẳng. Dù vậy điều đó không ảnh hưởng đến cục diện, khi Sileks vẫn đang tạm dẫn Dinamo Minsk với tỷ số 0-1 ở những giây phút cuối cùng.

KT Kết thúc: Dinamo Minsk 0-1 Sileks Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:56 10/07/2026

Dinamo Minsk sẽ đối đầu với Sileks trong một trận đấu đáng chú ý thuộc khuôn khổ UEFA Europa Conference League, diễn ra tại sân Stadion Beroe. Đây là cơ hội để cả hai đội khẳng định vị thế của mình trên đấu trường châu Âu, nơi mà mỗi điểm số đều có ý nghĩa quan trọng cho hành trình phía trước.

Bối cảnh trận đấu

Vòng loại Europa Conference League luôn là sân chơi khắc nghiệt, nơi các đội bóng đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau tại châu Âu phải cạnh tranh quyết liệt để giành tấm vé đi tiếp. Dinamo Minsk, đại diện đến từ Belarus, và Sileks, đội bóng góp mặt từ Bắc Macedonia, đều mang trong mình khát khao tạo nên bất ngờ ở đấu trường quốc tế.

Việc trận đấu diễn ra trên sân trung lập Stadion Beroe cũng là một yếu tố đáng chú ý, khi cả hai đội sẽ không có lợi thế sân nhà truyền thống. Điều này có thể khiến cục diện trận đấu trở nên khó lường hơn, đòi hỏi các cầu thủ phải thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu mới.

Nhận định chiến thuật

Ở những trận đấu mang tính chất vòng loại châu Âu, yếu tố tâm lý và sự chuẩn bị kỹ lưỡng thường đóng vai trò quyết định. Cả Dinamo Minsk và Sileks đều cần thể hiện sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, đồng thời tận dụng tối đa các cơ hội phản công để tạo khác biệt.

Với tính chất một lượt trận knock-out hoặc vòng bảng sơ loại, hai đội nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu với sự thận trọng cần thiết trong hiệp một, trước khi đẩy cao nhịp độ tấn công ở giai đoạn cuối trận nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Nhận định

Đây được xem là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đại diện đến từ các giải vô địch quốc gia khác nhau tại châu Âu. Kết quả chung cuộc sẽ phụ thuộc nhiều vào bản lĩnh thi đấu và khả năng tận dụng cơ hội của mỗi đội trong những thời điểm quyết định của trận đấu.

Phong độ gần đây của Dinamo Minsk

03/07/2026: FC Minsk 0-3 Dinamo Minsk (Thắng)

28/06/2026: Dinamo Minsk 1-1 FC Vitebsk (Hòa)

22/06/2026: Neman 1-3 Dinamo Minsk (Thắng)

17/06/2026: FC Slutsk 0-2 Dinamo Minsk (Thắng)

13/06/2026: Dinamo Minsk 2-1 FC Gomel (Thắng)

Phong độ gần đây của Sileks

02/07/2026: Sileks 4-0 Ballkani (Thắng)

23/06/2026: Sileks 1-2 Dinamo Tirana (Thua)

25/05/2026: Makedonija GjP 4-2 Sileks (Thua)

21/05/2026: Sileks 1-0 Shkendija (Thắng)

15/05/2026: Sileks 0-1 Aresimi (Thua)

Phong độ và thống kê đội

Dinamo Minsk (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Sileks (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Dinamo Minsk: Không có thông tin chấn thương

Sileks: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Dinamo Minsk thắng: 33%

Hòa: 33%

Sileks thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Dinamo Minsk: bàn

Sileks: bàn

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