Singapore giành 6 điểm tuyệt đối trước đại chiến với tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 Đội tuyển Singapore duy trì mạch toàn thắng tại bảng A AFF Cup 2026 sau trận thắng Timor-Leste 2-0, sẵn sàng bước vào thử thách lớn gặp đương kim vô địch Việt Nam.

Chiến thắng thực dụng 2-0 trước Timor-Leste trên sân vận động Jalan Besar giúp tuyển Singapore duy trì khởi đầu hoàn hảo tại bảng A AFF Cup 2026 với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Kết quả này giúp "Những chú Sư tử" giữ vững ngôi đầu bảng trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam được nghỉ ở lượt đấu vừa qua.

HLV Gavin Lee đang thể hiện ấn tượng ở AFF Cup. Ảnh: LĐBĐ Singapore.

Bản lĩnh vượt qua các đối thủ dưới cơ

Trải qua hai lượt trận đầu tiên, tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Gavin Lee đã hoàn thành mục tiêu điểm số tối đa. Ở ngày ra quân, Singapore từng phải trải qua những phút giây nghẹt thở trước Campuchia và chỉ có thể giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng ở phút 101. Đến cuộc đối đầu với Timor-Leste, dù còn những thời điểm chuếnh quáng trước các đợt phản công nhanh của đối thủ, đại diện đảo quốc sư tử vẫn thể hiện sự lấn lướt để khép lại trận đấu bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0.

Dù thừa nhận đội nhà còn thiếu sự điềm tĩnh trong các tình huống triển khai bóng và bỏ lỡ nhiều cơ hội gia tăng khoảng cách, HLV Gavin Lee vẫn đánh giá cao sự trưởng thành của các học trò qua từng trận đấu. Việc tích lũy trọn vẹn 6 điểm tạo ra lợi thế không nhỏ cho Singapore trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Singapore chuẩn bị chạm trán Việt Nam. Ảnh: LĐBĐ Singapore.

Thử thách thực sự chờ đón tại Hà Nội

Sau hai chiến thắng tạo đà tâm lý, Singapore sẽ bước vào bài kiểm tra hạng nặng khi làm khách trước đương kim vô địch Việt Nam tại Hà Nội vào thứ Sáu tới. Đây được coi là trận đấu bản lề để kiểm chứng năng lực thực sự của thầy trò HLV Gavin Lee trước các ứng viên vô địch hàng đầu khu vực.

Chia sẻ về cuộc đối đầu sắp tới, HLV Gavin Lee khẳng định đội bóng của ông đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ giai đoạn tiền mùa giải và không e ngại áp lực. Ông nhấn mạnh Singapore sẽ đến Hà Nội với kế hoạch cụ thể nhằm cạnh tranh sòng phẳng với đội chủ nhà. Sau trận gặp Việt Nam, Singapore sẽ nghỉ một lượt đấu trước khi trở về sân nhà tiếp đón Indonesia vào ngày 7/8 để quyết định tấm vé đi tiếp.