Bà Đặng Hòa (Huế) phản ánh, một sinh viên hệ cao đẳng thuộc đối tượng được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg, vừa thuộc đối tượng hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP.

Đồng thời sinh viên này cũng thuộc đối tượng hưởng chính sách trợ cấp xã hội theo Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Quyết định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập, chính sách cho sinh viên khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

Bà Hòa hỏi, sinh viên nêu trên có được hưởng đồng thời các chính sách không, hay chỉ được hưởng một chính sách cao nhất?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp, trong đó quy định về các mức học bổng chính sách, các khoản hỗ trợ mua đồ dùng cá nhân, hỗ trợ trong dịp tết Nguyên đán và hỗ trợ đi lại.

Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg cũng quy định: "Trường hợp học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất hoặc học đồng thời ở nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì chỉ được hưởng chính sách ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp".

Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học, trong đó quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách.

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, trong đó quy định mức hỗ trợ học tập đối với đối tượng học sinh, sinh viên chế độ chính sách.

Điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP cũng quy định: "Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Nghị định này không được hưởng học bổng chính sách quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp và không được hưởng hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học".

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập, trong đó có nội dung quy định về mức trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng chính sách là 100.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 quy định chính sách giáo dục đối với người khuyết tật, trong đó có quy định về chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập đối với đối tượng người khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Trường hợp bà Đặng Hòa nêu, đề nghị xác định rõ đối tượng, chế độ chính sách mà sinh viên được hưởng, đồng thời đối chiếu với các quy định nêu trên xem thuộc đối tượng nào để xem xét hưởng chính sách theo quy định.