Văn hóa - Giải trí Slide on Strings - 5 năm cùng Đà Lạt gieo mầm âm nhạc cổ điển Qua 5 năm phát triển, Trại hè âm nhạc Slide on Strings (SoS) từng bước khẳng định vai trò là môi trường đào tạo chuyên nghiệp cho các tài năng trẻ, góp phần lan tỏa âm nhạc cổ điển và xây dựng khu vực Đà Lạt (Lâm Đồng) thành điểm hẹn của nghệ thuật, sáng tạo.

Slide on Strings quy tụ nghệ sĩ, giảng viên quốc tế và học viên cả nước, tạo nên không gian học tập và sáng tạo âm nhạc tại khu vực Đà Lạt

Nơi nuôi dưỡng thế hệ nghệ sĩ trẻ

Tiếng violin, viola hay cello vốn quen thuộc trên những sân khấu hòa nhạc lớn. Nhưng để có thể tự tin đứng dưới ánh đèn sân khấu là cả một hành trình dài của sự rèn luyện, kỷ luật và tình yêu dành cho âm nhạc. Đó cũng chính là điều mà Slide on Strings hướng tới.

Các học viên cello miệt mài luyện tập hòa tấu trong chương trình đào tạo chuyên sâu của Slide on Strings

Khác với những lớp học âm nhạc thông thường, Slide on Strings được tổ chức theo mô hình bootcamp nội trú, nơi học viên cùng sinh hoạt, học tập và luyện tập với cường độ cao trong nhiều ngày liên tục.

Lịch học bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến tối với các buổi tập dàn nhạc, hòa tấu thính phòng, luyện cá nhân và những giờ trao đổi trực tiếp với các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam cùng giảng viên quốc tế.

Slide on Strings xây dựng cộng đồng trẻ cùng học hỏi, kết nối và nuôi dưỡng tình yêu với nhạc cụ dây

Mỗi buổi tập không chỉ là quá trình chỉnh sửa kỹ thuật kéo vĩ hay xử lý sắc thái của tác phẩm. Đó còn là quá trình rèn luyện khả năng lắng nghe, đối thoại trong hòa tấu và xây dựng tư duy biểu diễn của một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Được sáng lập bởi nghệ sĩ violin Lê Minh Hiền và nghệ sĩ viola Phạm Vũ Thiên Bảo, Slide on Strings ra đời với tâm nguyện xây dựng một nền tảng giáo dục âm nhạc cổ điển chuyên sâu dành cho nhạc cụ dây tại Việt Nam.

Giảng viên quốc tế hướng dẫn kỹ thuật cho từng học viên

Sau 5 năm phát triển, chương trình đã kết nối với nhiều học viện âm nhạc uy tín như: Nhạc viện Quốc gia Paris, Nhạc viện Vùng Paris, California Baptist University hay Fulton Music Society (Hoa Kỳ), mở ra cơ hội để học viên Việt Nam được học tập trực tiếp với những nghệ sĩ quốc tế ngay trong nước.

Theo nghệ sĩ Phạm Vũ Thiên Bảo, điều chương trình hướng đến không phải là tạo ra những thần đồng, mà là nuôi dưỡng một cộng đồng âm nhạc lâu dài.

“ Chúng tôi không tạo ra thần đồng. Chúng tôi mong các em yêu âm nhạc hơn, biết làm việc tập thể và hiểu rằng mình không hề cô đơn trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Nghệ sĩ viola Phạm Vũ Thiên Bảo, đồng sáng lập Slide on Strings

Nghệ sĩ viola Phạm Vũ Thiên Bảo, đồng sáng lập Slide on Strings

Nghệ sĩ Phạm Vũ Thiên Bảo cho biết thêm, chỉ sau vài ngày, những thay đổi đã hiện rõ. Các em đúng giờ hơn, kỷ luật hơn, chủ động lắng nghe bạn diễn và tự tin khi bước vào dàn nhạc. Quan trọng hơn, các em mang về một điều khó đong đếm: cảm giác mình thuộc về một cộng đồng âm nhạc.

Với nhiều học viên, đây không đơn thuần là một khóa học mùa hè. Học tập, rèn luyện và lớn lên từ Đà Lạt, em Lê Ngọc Đan Quỳnh xem Slide on Strings là cơ hội hiếm có để tiếp cận phương pháp đào tạo quốc tế ngay tại quê hương của mình.

Điều em nhận được không chỉ là những kỹ thuật biểu diễn mới, mà còn là trải nghiệm hòa tấu cùng bạn bè và các nghệ sĩ chuyên nghiệp, điều giúp em tự tin hơn trên con đường theo đuổi âm nhạc.

“ Được học với các thầy cô trong và ngoài nước, được tập luyện và biểu diễn cùng những người bạn có chung đam mê đã giúp em tự tin hơn, vững vàng hơn trên con đường âm nhạc của mình. Em Lê Ngọc Đan Quỳnh, học viên Trại hè Âm nhạc Slide on Strings

Trong khi đó, học viên Cao Minh Nhân đến từ An Giang, lại ấn tượng bởi môi trường học tập chuyên nghiệp. Lần đầu tiên, em được sống nhiều ngày giữa những người cùng yêu âm nhạc, nơi từ sáng đến tối ai cũng miệt mài tập luyện đàn.

“ Ở đây, mọi người đều chơi đàn nên em cũng có động lực tập từ sáng đến khuya. Em học được rất nhiều kỹ thuật mới và cảm thấy mình tiến bộ hơn từng ngày. Em Cao Minh Nhân, học viên Trại hè Âm nhạc Slide on Strings

Slide on Strings không chỉ đào tạo kỹ năng biểu diễn mà còn bền bỉ xây dựng một cộng đồng, nơi những người trẻ được kết nối và truyền cảm hứng để theo đuổi âm nhạc cổ điển.

Giáo sư Christophe Poiget, giảng viên Nhạc viện Quốc gia Paris cho rằng, chính môi trường ấy giúp học viên hoàn thiện kỹ thuật, rèn luyện khả năng hòa hợp trong tập thể và phát triển tư duy âm nhạc. Cùng với đó, không gian yên bình của Đà Lạt mang đến nguồn cảm hứng để các em nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật.

“ Một nghệ sĩ giỏi không chỉ chơi đúng nốt. Điều quan trọng hơn là biết lắng nghe, biết đối thoại với đồng đội và truyền tải cảm xúc của tác phẩm. Giáo sư Christophe Poiget, Nhạc viện Quốc gia Paris

Giáo sư Christophe Poiget, Nhạc viện Quốc gia Paris

Đà Lạt - Không gian nuôi dưỡng cảm hứng âm nhạc

Nếu Slide on Strings là người gieo hạt thì Đà Lạt chính là mảnh đất màu mỡ để những hạt giống ấy nảy mầm. Việc gắn bó với Đà Lạt suốt 5 năm qua không phải ngẫu nhiên, mà là sự lựa chọn từ những giá trị cộng hưởng giữa nghệ thuật và không gian sáng tạo.

Theo nghệ sĩ Phạm Vũ Thiên Bảo, thiên nhiên và nhịp sống yên bình nơi đây mang đến nguồn cảm hứng đặc biệt cho âm nhạc, giúp các học viên có không gian để lắng nghe, cảm nhận và nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật.

Thiên nhiên và nhịp sống yên bình của Đà Lạt mang đến nguồn cảm hứng đặc biệt, giúp các học viên nuôi dưỡng cảm xúc và phát triển tư duy nghệ thuật

Lần đầu tiên đến Việt Nam tham gia giảng dạy, Giáo sư Christophe Poiget cũng dành nhiều tình cảm cho Lâm Đồng ngàn hoa.

Ông đặc biệt ấn tượng với sự bình yên của Đà Lạt, với những khu chợ đầy hoa, sự thay đổi của nắng và mưa, cùng bầu không khí giúp người nghệ sĩ dễ dàng tìm thấy cảm hứng sáng tạo. Đó là môi trường lý tưởng để học tập và biểu diễn âm nhạc cổ điển.

Những giờ hòa tấu giúp học viên violin rèn luyện kỹ thuật, khả năng lắng nghe và phối hợp trong dàn nhạc

Không chỉ các nghệ sĩ, nhiều phụ huynh cũng xem Đà Lạt là yếu tố quan trọng khi quyết định cho con tham gia trại hè.

Chị Huỳnh Cao Thị Tuyết (TP Hồ Chí Minh) cho biết, gia đình lựa chọn đồng hành cùng chương trình không chỉ vì chất lượng đào tạo mà còn bởi môi trường trong lành, cơ sở lưu trú thuận tiện, dịch vụ thân thiện và sự hiếu khách của người dân địa phương. Sau nhiều ngày ở cùng các con, chị càng tin rằng đây là điểm đến phù hợp để kết hợp giữa học tập, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa.

Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Hoàng Quân, nguyên Giám đốc Dàn nhạc Quốc gia Việt Nam đánh giá, Đà Lạt là lựa chọn giàu cảm hứng của Slide on Strings. Theo ông, không gian yên bình và giàu bản sắc của xứ sở ngàn hoa này giúp các học viên nuôi dưỡng cảm xúc, từ đó có những diễn giải tác phẩm sâu sắc hơn.

“ Đà Lạt không chỉ là xứ sở mộng mơ mà còn là không gian lý tưởng để nuôi dưỡng cảm xúc và sáng tạo âm nhạc. Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Hoàng Quân, nguyên Giám đốc Dàn nhạc Quốc gia Việt Nam

Sau nhiều ngày học tập với cường độ cao, từ các masterclass, hòa tấu thính phòng đến tập dàn nhạc, các học viên khép lại khóa học bằng đêm công diễn tại Đà Lạt Opera House.

Hơn 60 nghệ sĩ, giảng viên và học viên cùng biểu diễn các tác phẩm dành cho dàn nhạc dây. Đây là dịp để các học viên rèn luyện bản lĩnh sân khấu, tư duy hòa tấu và trải nghiệm biểu diễn chuyên nghiệp.

Sự đồng hành của Đà Lạt Opera House và Trung tâm Y khoa Phương Nam đã góp phần tạo nên một chương trình nghệ thuật chất lượng, kéo gần khoảng cách giữa âm nhạc hàn lâm và thính giả đại chúng.

Đêm công diễn tại Đà Lạt Opera House là cơ hội để các học viên được biểu diễn cùng những nghệ sĩ chuyên nghiệp trong và ngoài nước

Sau 5 năm gắn bó, Slide on Strings đã vượt khỏi khuôn khổ một trại hè âm nhạc để trở thành cầu nối giữa nghệ thuật và cộng đồng. Đồng hành cùng hành trình ấy, Đà Lạt cũng ngày càng khẳng định sức hút như một không gian của sáng tạo và giáo dục nghệ thuật.