Slovan Bratislava chiếm ưu thế trước Celje ở play-off Champions League Bàn thắng ở phút 100 của Martinez giúp Slovan Bratislava đánh bại Celje 1-2 ngay tại sân Arena Z’dezele, qua đó tạo lợi thế trước trận lượt về vòng play-off UEFA Champions League trong khi chủ nhà rơi vào thế bám đuổi.

Celje 1 - 2 Slovan Bratislava Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu Celje tiếp đón Slovan Bratislava.

13' Celje kiểm soát bóng vượt trội Trải qua hơn 10 phút đầu trận, Celje đang là đội chủ động kiểm soát thế trận với thời lượng giữ bóng lên tới 66% - 34%. Dù vậy, nhịp độ thi đấu diễn ra khá thận trọng khi đôi bên mới có 1 - 0 lần dứt điểm (trúng đích 0 - 0) và chưa tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm.

16' Thẻ vàng cảnh cáo dành cho P. Sirvys Phút 16, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo P. Sirvys bên phía Celje sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ phạt đầu tiên của trận đấu, buộc cầu thủ đội chủ nhà phải thi đấu thận trọng hơn trong các pha tranh chấp tiếp theo.

18' A. Sporar mở tỷ số cho Slovan Bratislava Phút 18, đón đường chuyền từ K. Bajric, A. Sporar đã lập công đưa Slovan Bratislava vượt lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng mở tỷ số từ sớm mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho đội khách trong trận đấu thuộc vòng play-offs UEFA Champions League.

25' Celje dồn ép tìm bàn gỡ Dù đang bị dẫn 0-1, Celje chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng 65% - 35% . Đội chủ nhà dồn dập tấn công với 5 - 1 pha dứt điểm (trúng đích 2 - 1), buộc hàng thủ Slovan Bratislava phải tập trung tối đa để bảo toàn lợi thế.

34' S. Seslar đá phạt đền gỡ hòa cho Celje Phút 34, S. Seslar lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền để quân bình tỷ số 1-1 cho Celje. Bàn gỡ hoàn toàn xứng đáng với thế trận áp đảo của đội chủ nhà sau khoảng thời gian cầm bóng và dứt điểm vượt trội trước Slovan Bratislava.

37' Celje áp đảo hoàn toàn về thế trận Tiến về những phút cuối hiệp một, Celje đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 66% - 34%. Đội chủ nhà dồn ép liên tục và áp đảo về số pha dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 4 - 1), nhưng tỷ số vẫn đang tạm giữ ở mức 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Celje áp đảo nhưng chưa thể vượt lên Bước sang phút 51, Celje tiếp tục làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 66% - 34% . Đội chủ nhà tỏ ra vượt trội ở mặt trận tấn công khi tạo ra 10 - 3 pha dứt điểm (trúng đích 5 - 1), dồn ép đối thủ nhằm tìm kiếm bàn thắng phá vỡ thế cân bằng 1-1.

54' Thẻ vàng cho S. Cruz bên phía Slovan Bratislava Phút 54, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo S. Cruz sau một tình huống vào bóng quyết liệt. Slovan Bratislava đang chịu nhiều sức ép trước các đợt tấn công từ Celje và phải nỗ lực bảo vệ tỷ số hòa 1-1.

59' M. Avdyli nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 59, M. Avdyli bên phía Celje phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống ngáng chân đối thủ. Thế trận trên sân đang diễn ra rất quyết liệt khi tỷ số vẫn duy trì ở mức 1-1.

63' Celje gia tăng sức ép tìm bàn thắng vượt lên Bước qua phút 63, Celje đang hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng áp đảo 67% - 33% . Đội chủ nhà liên tục tổ chức hãm thành và vượt trội về số lần dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 5 - 3), buộc Slovan Bratislava phải lùi sâu phòng ngự nhằm bảo toàn tỷ số 1-1.

73' Slovan Bratislava đưa A. Mustafic vào sân Phút 73, Slovan Bratislava thực hiện sự thay đổi người khi A. Mustafic được tung vào sân thay thế cho R. Ibrahim . Đội khách nỗ lực tìm kiếm nét tươi mới trong lối chơi khi thế trận vẫn đang giằng co ở tỷ số 1-1.

73' Slovan Bratislava làm mới hàng công với N. Marcelli Phút 73, Slovan Bratislava thực hiện sự thay đổi nhân sự khi N. Marcelli được tung vào sân thế chỗ T. Barseghyan . Đội khách hy vọng sự bổ sung này sẽ mang lại nét tươi mới cho hàng công nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1.

73' Celje làm mới đội hình, B. Verbic vào sân Phút 73, Celje có sự điều chỉnh nhân sự khi B. Verbic được tung vào sân thay thế cho P. Daniel . Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm thêm phương án tấn công khi tỷ số trên sân vẫn đang là 1-1.

73' Celje tung Dionkou vào sân thay Sirvys Phút 73, Celje thực hiện sự thay đổi người khi A. Dionkou được tung vào sân thế chỗ P. Sirvys . Đội chủ nhà nỗ lực làm mới lực lượng nhằm tìm kiếm thêm đột biến trong bối cảnh hai đội vẫn đang bất phân thắng bại 1-1.

75' Celje gia tăng sức ép tìm bàn thắng Bước sang phút 75, Celje tiếp tục nắm thế chủ động khi kiểm soát bóng tới 68% - 32% và đẩy lùi đối thủ về phần sân nhà. Đội bóng Slovenia vượt trội ở khâu dứt điểm với tỷ lệ 13 - 9 (trúng đích 6 - 4 ), nhưng Slovan Bratislava vẫn kiên cường phòng ngự để giữ vững tỷ số 1-1.

80' Celje làm mới đội hình ở phút 80 Phút 80, Celje thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi A. Kucys được tung vào sân thế chỗ của A. Kotnik . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trên sân trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 1-1.

80' Celje tung M. Ivansek vào sân tìm kiếm đột biến Phút 80, Celje quyết định làm mới đội hình khi tung M. Ivansek vào sân thế chỗ Y. Dukuly . Khi tỷ số đang là 1-1 và trận đấu bước vào 10 phút thi đấu chính thức cuối cùng, đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định.

81' Slovan Bratislava làm mới hàng công ở phút 81 Phút 81, Slovan Bratislava thực hiện sự thay đổi người khi R. Cerepkai được tung vào sân để thay thế A. Sporar . Khi tỷ số đang là 1-1 ở những phút cuối trận, đội khách kỳ vọng làn gió mới trên hàng công sẽ giúp họ tạo nên khác biệt.

84' A. Tutyskinas nhận thẻ vàng ở phút 84 Phút 84, A. Tutyskinas bên phía Celje phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ngáng chân đối phương. Trận đấu đang trôi về những phút cuối với tỷ số 1-1 đầy căng thẳng.

87' Celje dồn ép tìm kiếm bàn thắng muộn Bước sang những phút cuối trận, Celje tiếp tục nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng vượt trội 62% - 38% nhằm tìm kiếm bàn ấn định tỷ số. Đội chủ nhà vượt trội về số pha dứt điểm với 13 - 9 (trúng đích 6 - 4 ) và hưởng 5 - 2 quả phạt góc, nhưng hàng phòng ngự Slovan Bratislava vẫn đang nỗ lực bảo toàn kết quả hòa 1-1.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

100' C. Martinez đưa Slovan Bratislava vượt lên dẫn trước Bước sang hiệp phụ ở phút 100, C. Martinez đã tận dụng thành công đường kiến tạo của N. Marcelli để lập công, nâng tỷ số lên 1-2 cho Slovan Bratislava. Pha làm bàn mang ý nghĩa bước ngoặt giúp đội khách chiếm lại ưu thế lớn ngay trên sân của Celje.

100' Thế trận giằng co nghẹt thở trong hiệp phụ Bước sang phút 100 của hiệp phụ, hai đội vẫn đang bất phân thắng bại với tỷ số 1-1. Celje nắm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng (60% - 40%), nhưng Slovan Bratislava cũng tạo ra thế trận đôi công sòng phẳng khi tổng số pha dứt điểm của đôi bên đang bám đuổi sít sao 15 - 13 với cùng 6 - 6 lần đưa bóng trúng đích.

103' Slovan Bratislava thay người củng cố lợi thế Phút 103, Slovan Bratislava quyết định làm mới đội hình khi tung A. Maros vào sân thế chỗ S. Camara . Đội khách cần thêm nguồn năng lượng tươi mới để bảo toàn tỷ số 1-2 trong phần còn lại của hiệp phụ.

106' Celje điều chỉnh nhân sự ở hiệp phụ thứ hai Bước sang phút 106', Celje quyết định làm mới đội hình khi tung L. Koutris vào sân thay thế cho D. Hrka . Đội chủ nhà đang nỗ lực dồn sức tìm kiếm bàn gỡ hòa sau khi bị dẫn trước 1-2 trong thời gian hiệp phụ.

106' Celje tung M. Poplatnik vào sân tìm bàn gỡ Phút 106, Celje thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi M. Poplatnik được tung vào sân thay thế cho M. Kvesic . Đang bị dẫn 1-2 trong hiệp phụ, đội chủ nhà buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

106' Slovan Bratislava thay người ở hiệp phụ thứ hai Phút 106', Slovan Bratislava thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi tung D. Ignatenko vào sân thế chỗ C. Martinez . Đội khách cần bổ sung thể lực để bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-2 trong những phút thi đấu quyết định.

112' Celje miệt mài tấn công tìm bàn gỡ Bước sang phút 112 của hiệp phụ thứ hai, Celje kiểm soát bóng áp đảo với 60% - 40% nhằm dồn ép tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù vậy, Slovan Bratislava vẫn phòng ngự chặt chẽ và duy trì sự nguy hiểm trong các pha phản công khi tổng số lần dứt điểm giữa hai bên đang cân bằng 17 - 17 (trúng đích 7 - 8 ).

118' Thẻ vàng cho B. Verbic vì lỗi phi thể thao Phút 118, cầu thủ B. Verbic bên phía Celje phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau hành vi phi thể thao. Đang bị dẫn 1-2 ở những phút cuối hiệp phụ, sự nôn nóng đã khiến đại diện Slovenia không còn giữ được sự bình tĩnh cần thiết.

119' A. Kotnik nhận thẻ đỏ cay đắng Phút 119, khó khăn thêm chồng chất với Celje khi A. Kotnik phải nhận thẻ đỏ rời sân. Việc phải chơi thiếu người ở những giây thi đấu cuối cùng khiến hy vọng tìm kiếm bàn gỡ của đội chủ nhà gần như bị dập tắt.

120' Slovan Bratislava thay người ở phút 120 Ở đúng phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ, Slovan Bratislava thực hiện sự thay đổi nhân sự khi K. Wimmer được tung vào sân thay thế cho C. Blackman nhằm củng cố đội hình trong những giây bù giờ ít ỏi còn lại.

120+1' V. Campelos bên phía Celje nhận thẻ vàng Phút 120+1', trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo V. Campelos của Celje. Đội chủ nhà đang cho thấy sự nôn nóng trong những phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ khi vẫn đang bị dẫn 1-2.

120+1' S. Seslar nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Ở phút 120+1', đến lượt S. Seslar bên phía Celje phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Những phút bù giờ cuối hiệp phụ diễn ra vô cùng nóng bỏng khi các cầu thủ chủ nhà liên tiếp phải nhận án phạt trong nỗ lực tìm kiếm cơ hội khi đang bị dẫn 1-2.

KT Kết thúc: Celje 1-2 Slovan Bratislava Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 04:33 27/08/2026

Đội hình chính thức Celje Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vitor Campelos Slovan Bratislava Sơ đồ 4-3-3 · HLV Yaya Toure 1 Žan-Luk Leban 2 Pijus Širvys 4 Darko Hrka 6 Artemijus Tutyškinas 11 Milot Avdyli 13 Papa Daniel 19 Mark Zabukovnik 10 Svit Sešlar 8 Mario Kvesić 17 Andrej Kotnik 91 Yaya Dukuly 71 Dominik Takáč 28 César Blackman 12 Kenan Bajrić 15 Svetozar Marković 57 Sandro Cruz 70 Cristian Martínez 3 Peter Pokorný 5 Rahim Ibrahim 11 Tigran Barseghyan 99 Andraž Šporar 21 Suleiman Camara Dự bị Celje 12 Luka Kolar 23 Žiga Frelih 3 Damjan Vuklišević 20 Alpha Diounkou 27 Ivan Ćalušić 33 Leonardo Koutris 7 Benjamin Verbič 25 Veton Tusha 77 Matic Ivanšek Slovan Bratislava 1 Aleksandar Popović 2 Samuel Kozlovský 6 Kevin Wimmer 8 Artur Gajdoš 10 Nino Marcelli 14 Alasana Yirajang 20 Alen Mustafić 29 Alexej Maros 77 Danylo Ignatenko Cập nhật đội hình lúc 01:30 27/08/2026

Celje Thống kê Slovan Bratislava 61% Kiểm soát bóng 39% 19 Dứt điểm 17 7 Trúng đích 8 5 Phạt góc 8 15 Phạm lỗi 12 4 Việt vị 0 6 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Cristian Martínez Slovan Bratislava 1 bàn Andraž Šporar Slovan Bratislava 1 bàn Svit Sešlar Celje 1 bàn Kenan Bajrić Slovan Bratislava 1 kiến tạo · điểm 8.2 Nino Marcelli Slovan Bratislava 1 kiến tạo · điểm 6.7 Yaya Dukuly Celje Điểm 7.3

Cuộc chạm trán giữa Celje và Slovan Bratislava diễn ra lúc 02h00 ngày 27/08/2026, thuộc khuôn khổ lượt về vòng play-off UEFA Champions League 2026/27. Hai đội đang ở thế cân bằng sau trận hòa 1-1 tại Bratislava ngày 19/8, vì vậy màn tái đấu trên đất Slovenia sẽ trực tiếp phân định đội giành quyền đi tiếp.

Cục diện cân bằng sau lượt đi

Slovan Bratislava là đội mở tỷ số ở lượt đi khi Roman Čerepkai lập công ở phút 15. Tuy nhiên, Celje đưa trận đấu trở về thế cân bằng nhờ bàn gỡ của Milot Avdyli ở phút 41, trước khi hai đội khép lại 90 phút với tỷ số 1-1.

Kết quả này giúp Celje trở về sân nhà mà không phải san lấp bất kỳ cách biệt nào. Đại diện Slovenia có cơ hội tận dụng lợi thế sân bãi để tạo sức ép, nhưng họ cũng phải duy trì sự chắc chắn bởi Slovan đã cho thấy khả năng ghi bàn và duy trì hiệu quả tấn công trong thời gian gần đây.

Khác với trận đấu tại Bratislava, hai đội không còn một màn tái đấu phía sau để sửa sai. Vì vậy, khả năng tận dụng cơ hội cùng sự tập trung trong những thời điểm quyết định sẽ có ảnh hưởng lớn đến tấm vé vào vòng phân hạng Champions League.

Phong độ Celje và Slovan Bratislava

Celje bước vào lượt về với kết quả tương đối tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng Slovenia giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Họ lần lượt thua Ararat-Armenia 1-2, thắng Olimpija Ljubljana 1-0, vượt qua Ararat-Armenia 2-0, đánh bại Nafta 3-1 rồi hòa Slovan Bratislava 1-1.

Chuỗi kết quả đó cho thấy Celje đã phản ứng tốt sau thất bại tại Armenia và duy trì trạng thái ổn định trước trận quyết định. Được trở về sân nhà cũng là điểm tựa để đội bóng Slovenia hướng đến cách nhập cuộc chủ động hơn.

Slovan Bratislava còn sở hữu phong độ ấn tượng hơn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đại diện Slovakia đạt thành tích 4 thắng và 1 hòa. Họ hai lần đánh bại Mjällby, thắng Ružomberok 5-0, hòa Celje 1-1 và mới nhất vượt qua Košice 2-1.

Slovan Bratislava chiếm ưu thế về đối đầu

Thống kê 3 cuộc chạm trán gần nhất trong bản của bạn về cơ bản là đúng. Trước mùa giải này, hai đội từng gặp nhau tại vòng loại Champions League 2024/25. Lượt đi khi đó hòa 1-1 tại Slovenia, còn Slovan thắng đậm 5-0 ở lượt về tại Slovakia. Cộng thêm trận hòa 1-1 ngày 19/8/2026, Slovan đang có 1 chiến thắng và 2 trận hòa, Celje chưa thắng sau 3 lần đối đầu.

Dù vậy, lợi thế lịch sử không đảm bảo Slovan sẽ dễ dàng kiểm soát màn tái đấu. Celje đã giành được kết quả hòa ngay trên sân đối phương ở lượt đi và giờ có cơ hội thi đấu trước khán giả nhà.

Nhận định thế trận Celje vs Slovan Bratislava

Tổng tỷ số 1-1 khiến hai đội gần như trở lại vạch xuất phát trước trận lượt về. Celje có lợi thế sân nhà và nhiều khả năng sẽ cố gắng gia tăng sức ép, nhưng việc đẩy đội hình quá cao có thể tạo khoảng trống cho Slovan khai thác.

Đại diện Slovakia bước vào trận đấu với chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng, vì vậy hoàn toàn có cơ sở để lựa chọn cách chơi kiên nhẫn và chờ thời điểm tăng tốc.

Đây đã là lượt về quyết định, nên không còn chuyện “tạo lợi thế ban đầu” hay “bảo toàn cục diện trước trận lượt về”. Với tổng tỷ số đang là 1-1, đội giành ưu thế chung cuộc sau khi cặp đấu được phân định sẽ đoạt vé vào vòng phân hạng Champions League.

Tóm lại, trong bản cũ bạn cần sửa 4 điểm chính: “một lượt trận” → lượt về; “tạo dựng lợi thế ban đầu” → quyết định vé đi tiếp; “trước khi bước vào màn tái đấu” → bỏ; Celje 2 thắng, 2 hòa, 1 thua → 3 thắng, 1 hòa, 1 thua; Slovan 3 thắng, 2 hòa → 4 thắng, 1 hòa. Phần 3 lần đối đầu: Slovan 1 thắng, 2 hòa có thể giữ.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Celje · 0 thắng 2 hòa Slovan Bratislava · 1 thắng Slovan Bratislava 1 - 1 Celje Hòa Slovan Bratislava 5 - 0 Celje SB Celje 1 - 1 Slovan Bratislava Hòa

Celje 5 trận gần nhất H T T T 5 Trận 2-2-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.0) 8 Thủng lưới Slovan Bratislava 5 trận gần nhất T H T T 5 Trận 3-2-0 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 3 Thủng lưới

Tình hình lực lượng Celje ✚ L. Bejger (Shin Injury) ✚ J. Pisek (Knee Injury) ✚ L. Bejger (Shin Injury) ✚ J. Pisek (Knee Injury) Slovan Bratislava ✚ M. Kukharevych (Injury) ✚ M. Kukharevych (Injury)