Slovan Bratislava giành ưu thế, Saburtalo chịu bất lợi ở Champions League Slovan Bratislava thắng Saburtalo 2-0 tại Mikheil Meskhi Stadium ở vòng loại thứ hai UEFA Champions League, qua đó tạo lợi thế cho đội khách còn Saburtalo chịu bất lợi sau trận đấu.

Saburtalo 0 - 2 Slovan Bratislava Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Saburtalo tiếp đón Slovan Bratislava.

2' Mustafic nhận thẻ vàng sớm Phút 2', A. Mustafic của Slovan Bratislava nhận thẻ vàng vì lỗi Roughing. Trận đấu khởi đầu với tín hiệu không mấy thuận lợi cho đội khách.

5' VAR hủy bàn thắng của V. Bedoshvili Phút 5, VAR xác định bàn thắng của V. Bedoshvili (Saburtalo) không được công nhận vì lỗi việt vị. Tỷ số vẫn là 0-0.

25' A. Sporar giúp Slovan Bratislava mở tỷ số Phút 25, A. Sporar lập công giúp Slovan Bratislava vượt lên dẫn trước Saburtalo 0-1. Đội khách đã có bàn mở tỷ số trong thế trận đang diễn ra tại Mikheil Meskhi Stadium.

25' G. Makaridze nhận thẻ vàng Phút 25', G. Makaridze (Saburtalo) nhận thẻ vàng khi Slovan Bratislava đang dẫn trước.

32' A. Yirajang giúp Slovan Bratislava nhân đôi cách biệt Phút 32, A. Yirajang lập công cho Slovan Bratislava sau đường kiến tạo của A. Maros, nâng tỷ số lên 0-2. Đội khách đang tạo khoảng cách đáng kể với hai bàn thắng trong hiệp đấu này.

44' A. Amisulashvili nhận thẻ vàng Phút 44', A. Amisulashvili của Saburtalo bị phạt thẻ vàng sau pha truy cản trái phép. Đây là lời cảnh báo cho Saburtalo khi họ đang bị Slovan Bratislava dẫn 0-2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' Slovan Bratislava thay người ở phút 56 Phút 56', A. Gajdos vào sân thay A. Mustafic bên phía Slovan Bratislava. Sự thay đổi diễn ra khi Slovan Bratislava đang dẫn Saburtalo 0-2.

63' VAR từ chối bàn thắng của G. Kobuladze Phút 63, bàn thắng của G. Kobuladze (Saburtalo) không được công nhận vì lỗi việt vị sau khi VAR vào cuộc. Saburtalo vẫn bị Slovan Bratislava dẫn 0-2.

65' Slovan Bratislava thay người phút 65' Phút 65', C. Blackman vào sân thay A. Yirajang bên phía Slovan Bratislava.

65' Slovan Bratislava thay người phút 65 Phút 65', Slovan Bratislava đưa M. Kukharevych vào sân thay A. Sporar. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận sau những diễn biến đáng chú ý trong hiệp hai.

67' J. Medvedev nhận thẻ vàng ở phút 67 Phút 67, J. Medvedev của Slovan Bratislava nhận thẻ vàng. Đội khách đang dẫn Saburtalo 2-0, nhưng cần giữ sự tập trung trong phần còn lại của trận đấu.

67' Saburtalo điều chỉnh nhân sự ở phút 67 Phút 67, Saburtalo thay người: G. Kutsia vào sân thay A. Bartishvili. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh trong bối cảnh đang bị Slovan Bratislava dẫn 0-2.

73' A. Gajdos nhận thẻ vàng ở phút 73 Phút 73, A. Gajdos của Slovan Bratislava nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Tiền vệ này cần giữ sự tỉnh táo trong những phút còn lại của trận đấu.

76' Saburtalo thay người ở phút 76 Phút 76', Saburtalo đưa N. Bochorishvili vào sân thay V. Selimovic. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Saburtalo đang bị Slovan Bratislava dẫn trước 0-2.

76' Lucas Cafe vào sân cho Saburtalo Phút 76', Saburtalo đưa Lucas Cafe vào sân thay V. Bedoshvili. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh trong thời điểm đang bị dẫn trước.

80' Slovan Bratislava thay người phút 80 Phút 80, D. Matsuoka vào sân thay R. Ibrahim bên phía Slovan Bratislava. Đang dẫn 0-2, đội bóng này có thêm sự điều chỉnh nhân sự để hướng tới việc bảo toàn lợi thế.

80' Slovan Bratislava thay người ở phút 80 Phút 80, Slovan Bratislava đưa S. Zuberu vào sân thay A. Maros. Đội khách có thể đang hướng tới việc duy trì lợi thế khi dẫn Saburtalo 0-2.

85' I. Alhassan vào sân, Saburtalo điều chỉnh Phút 85, I. Alhassan vào sân thay G. Kobuladze, mang đến sự điều chỉnh nhân sự cho Saburtalo trong bối cảnh đội chủ nhà đang bị dẫn 0-2.

85' Saburtalo thay người ở phút 85 Phút 85, S. Ende vào sân thay N. Sikharulashvili bên phía Saburtalo. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang bị Slovan Bratislava dẫn 0-2.

KT Kết thúc: Saburtalo 0-2 Slovan Bratislava Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 00:53 22/07/2026

Đội hình chính thức Saburtalo Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andriy Demchenko Slovan Bratislava Sơ đồ 3-5-2 · HLV Yaya Toure 31 Giorgi Makaridze 40 Giorgi Kobuladze 4 Vahid Selimović 25 Aleksandre Amisulashvili 5 Jemali Giorgi Jinjolava 6 Nikoloz Dadiani 11 Andria Bartishvili 8 Bakar Kardava 24 Vakhtang Bedoshvili 19 Nika Sikharulashvili 10 Zviad Natchkebia 71 Dominik Takáč 12 Kenan Bajrić 6 Kevin Wimmer 57 Sandro Cruz 17 Jurij Medveděv 20 Alen Mustafić 3 Peter Pokorný 5 Rahim Ibrahim 29 Alexej Maros 99 Andraž Šporar 14 Alasana Yirajang Dự bị Saburtalo 1 Tornike Megrelishvili 16 Revaz Kurtanidze 33 Andrey Victor 30 Nikoloz Bochorishvili 14 Abdullahi Ibrahim Alhassan 18 Lucas Cafe 23 Eldar Kuliiev 27 Giorgi Kutsia 9 Amiran Dzagania Slovan Bratislava 1 Aleksandar Popovic 32 Dávid Balog 2 Samuel Kozlovský 15 Svetozar Marković 23 Sharani Zuberu 28 César Blackman 8 Artur Gajdoš 77 Danylo Ignatenko 88 Daiki Matsuoka Cập nhật đội hình lúc 22:33 21/07/2026

Saburtalo sẽ đối đầu Slovan Bratislava lúc 23h00 ngày 21/07/2026 tại Mikheil Meskhi Stadium trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu thu hút sự chú ý bởi đây là màn so tài giữa hai đội bóng có mục tiêu rõ ràng, trong đó Saburtalo đang sở hữu chuỗi kết quả gần nhất tương đối tích cực.

Saburtalo có điểm tựa từ phong độ gần đây

Ở hai trận gần nhất, Saburtalo giành một chiến thắng và một trận hòa. Dù chuỗi kết quả này chưa đủ dài để phản ánh toàn diện sức mạnh của đội bóng, nó vẫn cho thấy Saburtalo đang duy trì sự ổn định nhất định trước cuộc tiếp đón Slovan Bratislava.

Đáng chú ý, việc không phải nhận thất bại trong hai trận gần nhất có thể giúp Saburtalo nhập cuộc với tâm lý tự tin hơn. Đội chủ nhà cần tận dụng lợi thế sân Mikheil Meskhi Stadium để duy trì sự chắc chắn, đồng thời tránh đánh mất thế cân bằng khi đối đầu một đối thủ được đánh giá có kinh nghiệm ở sân chơi châu lục.

Slovan Bratislava đứng trước bài kiểm tra trên sân khách

Slovan Bratislava sẽ phải giải quyết bài toán thi đấu xa nhà khi làm khách của Saburtalo. Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ và mức độ hiệu quả trong những thời điểm hai đội chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Trong bối cảnh thông tin về phong độ gần đây, lực lượng và sơ đồ chiến thuật của Slovan Bratislava không được cung cấp, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về những cá nhân có khả năng tạo khác biệt. Vì vậy, trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng nằm ở cách mỗi đội tổ chức thế trận và hạn chế sai sót trong các tình huống then chốt.

Cuộc đấu hứa hẹn giằng co về thế trận

Saburtalo có thể ưu tiên sự an toàn ở giai đoạn đầu trận, đặc biệt khi đang có chuỗi kết quả không thua trong hai trận gần nhất. Cách tiếp cận này giúp đội chủ nhà duy trì cự ly đội hình, chờ thời cơ khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Ngược lại, Slovan Bratislava cần tìm cách gây sức ép đủ lớn nhưng vẫn giữ được sự cân bằng. Nếu đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát, đội khách có thể tạo khoảng trống cho Saburtalo phản công. Tuy nhiên, nếu chơi quá thận trọng, Slovan Bratislava sẽ gặp khó trong việc tạo sức ép cần thiết lên hàng thủ chủ nhà.

Nhận định trước trận

Phong độ gần nhất mang lại cho Saburtalo nền tảng tinh thần tích cực, nhưng hai trận đấu không đủ để xác định ưu thế rõ ràng trước Slovan Bratislava. Với tính chất của một trận đấu tại UEFA Champions League, sự tập trung, khả năng kiểm soát không gian và hiệu quả trong các pha xử lý cuối cùng sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Saburtalo có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn chắc chắn trên sân nhà, trong khi Slovan Bratislava cần thể hiện bản lĩnh và sự chủ động trong cách triển khai trận đấu. Thế trận được dự báo sẽ cân bằng, và kết quả có thể phụ thuộc vào đội tận dụng tốt hơn những thời điểm chuyển trạng thái.

Saburtalo 5 trận gần nhất H T H T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 4 Thủng lưới Slovan Bratislava 5 trận gần nhất T T B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới