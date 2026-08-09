Smartphone Samsung Galaxy A18 rò rỉ cấu hình độc lạ với chip Helio G99 và Android 17 Geekbench vừa hé lộ mẫu Galaxy A18 của Samsung sở hữu dung lượng RAM 4GB, chip Helio G99 sản xuất từ năm 2022 nhưng lại chạy hệ điều hành Android 17.

Mẫu điện thoại phân khúc giá rẻ Samsung Galaxy A18 vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Geekbench 6.7, tiết lộ sự kết hợp cấu hình phần cứng kỳ lạ giữa các thế hệ công nghệ. Thiết bị này ghi nhận việc sử dụng dung lượng RAM tiêu chuẩn từ nhiều năm trước, kết hợp với con chip ra mắt năm 2022 nhưng lại chạy thử nghiệm trên phiên bản hệ điều hành Android 17.

Kết quả Geekbench 6.7 và thông số RAM gây bất ngờ

Theo dữ liệu từ Geekbench 6.7 do tài khoản Alfaturk chia sẻ, phiên bản Galaxy A18 LTE đạt 744 điểm ở bài kiểm tra đơn nhân và 2.064 điểm ở bài kiểm tra đa nhân. Đây là mức hiệu năng ở mức cơ bản, đủ đáp ứng các tác vụ hằng ngày của người dùng phổ thông.

Đáng chú ý, phiên bản tiêu chuẩn của Galaxy A18 chỉ được trang bị dung lượng RAM 4GB đi kèm bộ nhớ trong 128GB. Mức RAM 4GB vốn đã xuất hiện trên các dòng máy di động từ năm 2015. Việc Samsung tiếp tục duy trì mức RAM này được cho là do cuộc khủng hoảng thiếu hụt bộ nhớ diện rộng trên toàn cầu, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng AI khiến chi phí sản xuất linh kiện tăng vọt.

Galaxy A18 được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Vi xử lý Helio G99 đi cùng hệ điều hành Android 17

Cung cấp sức mạnh cho Galaxy A18 là vi xử lý MediaTek Helio G99, con chip được công bố từ năm 2022. Vi xử lý này được sản xuất trên tiến trình 6nm, bao gồm hai nhân hiệu năng cao Cortex-A76 xung nhịp 2.2 GHz và sáu nhân tiết kiệm điện Cortex-A55 xung nhịp 2.0 GHz, kết hợp với GPU Mali-G57 MC2.

Điểm bất ngờ nhất nằm ở phần mềm khi thiết bị được thử nghiệm chạy trên hệ điều hành Android 17 cùng giao diện One UI 9. Đây là bản phần mềm đang trong giai đoạn thử nghiệm Beta dành cho các dòng máy cao cấp ra mắt trong tương lai như Galaxy S26 của năm 2026. Việc tối ưu hóa hệ điều hành thế hệ mới trên một phần cứng phân khúc giá rẻ đòi hỏi Samsung phải xử lý tốt bài toán tối ưu phần mềm.

Điện thoại chạy Android 17

Thời điểm ra mắt dự kiến và biến động giá bán

Các nguồn tin rò rỉ cho biết Galaxy A18 phiên bản LTE tiêu chuẩn dự kiến sẽ trình làng vào tháng 10 tới. Trong khi đó, biến thể hỗ trợ mạng 5G có thể sẽ ra mắt muộn hơn vào tháng 2 năm sau.

Thiết kế Galaxy A18 lộ diện qua ảnh render

Do tình trạng tăng giá chung của linh kiện phần cứng, đặc biệt là chip nhớ, mức giá của Galaxy A18 dự kiến sẽ nhỉnh hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, việc được hỗ trợ hệ điều hành mới giúp sản phẩm kéo dài chu kỳ sử dụng cho người dùng.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của Samsung Galaxy A18