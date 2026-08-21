Smartphone vivo V80 Lite 5G sở hữu viên pin khổng lồ 10000 mAh chính thức ra mắt ngày 3/9 vivo vừa xác nhận sẽ trình làng smartphone V80 Lite 5G vào ngày 3/9 với viên pin dung lượng 10000 mAh, sạc nhanh 44W cùng vi xử lý Dimensity thế hệ mới.

Thương hiệu vivo vừa chính thức xác nhận sẽ ra mắt mẫu điện thoại tầm trung vivo V80 Lite 5G vào ngày 3 tháng 9. Thiết bị gây chú ý mạnh mẽ trong giới công nghệ khi sở hữu viên pin dung lượng lên tới 10,000 mAh, thiết lập bước tiến mới về thời lượng sử dụng trên các dòng smartphone phổ thông.

vivo V80 Lite với pin 10000 mAh sẽ ra mắt vào ngày 3/9

Cột mốc mới về dung lượng pin trên điện thoại thương mại

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất của vivo V80 Lite 5G là viên pin dung lượng 10,000 mAh. Đây là lần đầu tiên nhà sản xuất này đưa một sản phẩm có mức dung lượng pin kỷ lục ra thị trường quốc tế. Trước đó, hãng từng ra mắt mẫu máy sở hữu pin 10,200 mAh tại thị trường nội địa nhưng chưa mở bán thương mại ra ngoài Trung Quốc.

Bên cạnh dung lượng pin lớn, thiết bị cũng được tích hợp công nghệ sạc nhanh công suất 44W đã thông qua các tiêu chuẩn kiểm định an toàn của TUV, giúp tối ưu hóa thời gian nạp năng lượng cho viên pin khổng lồ này.

Điện thoại vivo đã xuất hiện trên các chứng nhận trước đó

Sức mạnh phần cứng và nền tảng hệ điều hành

Dữ liệu ghi nhận từ cơ sở dữ liệu kiểm thử Geekbench và cơ quan chứng nhận SIRIM cho thấy phiên bản vivo V80 Lite 5G dành cho thị trường Malaysia (mã hiệu V2626) sẽ được trang bị bộ vi xử lý Dimensity 7300e kết hợp cùng bộ nhớ RAM 6GB.

Hiệu năng của vivo V80 Lite trên Geekbench

Về mặt phần mềm, máy dự kiến xuất xưởng với hệ điều hành Android 16 mới nhất, hoạt động trên giao diện người dùng OriginOS 6 nhằm tối ưu trải nghiệm mượt mà và khả năng quản lý điện năng hiệu quả hơn.

Chứng nhận của vivo V80 Lite

Sự phân hóa cấu hình theo từng khu vực

Ngoài phiên bản mã V2626, các dữ liệu từ Bluetooth SIG còn ghi nhận sự xuất hiện của hai biến thể khác mang mã V2643 và V2644. Dòng biến thể này được dự đoán là phiên bản đổi tên của chiếc vivo S2 tại thị trường Ấn Độ.

Đáng chú ý, các biến thể này sở hữu thông số kỹ thuật nhỉnh hơn với vi xử lý Dimensity 7360-Turbo và dung lượng RAM được nâng lên mức 8GB. Việc phân chia cấu hình theo thị trường cho thấy chiến lược tiếp cận linh hoạt của hãng đối với từng nhóm khách hàng mục tiêu.

Thời điểm mở bán và các phiên bản màu sắc

Theo thông báo chính thức, sự kiện ra mắt vivo V80 Lite 5G sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 3 tháng 9 tại thị trường Malaysia. Khi chính thức phát hành, sản phẩm sẽ cung cấp cho người dùng hai tùy chọn màu sắc bao gồm màu hồng và màu xanh lá cây.